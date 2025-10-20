ปธ.หอค้าไทย หารือ ตรีนุช ชู 6 ข้อเสนอคลวิกบิ๊กวิน จับมือขับเคลื่อนนโยบายให้เห็นผลใน 4 เดือน

ปธ.หอค้าไทย ‘พจน์’ หารือ ตรีนุช รมว.แรงงาน ชู 6 ข้อเสนอควิกบิ๊กวิน จับมือขับเคลื่อนนโยบายให้เห็นผลใน 4 เดือน
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายวิบูลย์ สุภัครพงษ์กุล รองประธานกรรมการ ในฐานะประธานคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน นายธวัชชัย เศรษฐจินดา กรรมการเลขาธิการ และ คณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าพบหารือร่วมกับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมกระทรวงแรงงาน
นายพจน์ เปิดเผยหลังประชุมว่า หอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน หอการค้าจังหวัด และสมาคมการค้าต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมแก้ไขปัญหาแรงงานของประเทศไทยมาโดยตลอดร่วมกับรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน ตลอดระยะเวลามากกว่า 15 ปีที่ผ่านมา ต้องยอมรับว่ากระทรวงแรงงาน ทุกรัฐบาลที่ผ่านมา ได้ให้ความร่วมมือและรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนโดยเฉพาะหอการค้าไทย เพื่อร่วมแก้ไขและมีนโยบายที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ถึงแม้ปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยที่ยังคงมีความผันผวนและเปราะบาง อันเป็นผลมาจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ สงครามการค้าระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย-กัมพูชา ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศและภาคธุรกิจให้ต้องเผชิญกับความท้าทายหลากหลายประการอย่างที่รับทราบกันในปัจจุบัน อีกทั้ง นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้แถลงนโยบาย 5 ด้านเพื่อขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงแรงงาน ได้แก่ การแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานจากการสู้รบ ไทย-กัมพูชา, การพัฒนา Up Skill & Re Skill แรงงานไทยให้ก้าวทันเทคโนโลยี, การส่งเสริมสวัสดิการแรงงาน, การสร้างโอกาสให้แรงงานไทยมีงานทำในต่างประเทศ และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดังนั้น หอการค้าไทย จึงจัดทำข้อเสนอ Quick Big Win นโยบายด้านแรงงานของประเทศไทย ที่ภาคเอกชนอยากจะเห็นผลสำเร็จเร่งด่วนใน 4 เดือน เพื่อเสนอให้กระทรวงแรงงานพิจารณาแก้ไขปัญหาและกำหนดนโยบายด้านแรงงานไปสู่แนวทางการปฏิบัติได้ในทุกมิติและเกิดประโยชน์ต่อมวลรวมของประเทศชาติ ดังนี้
1.คัดค้านการแก้ไข ร่าง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่…) พ.ศ. … โดยเห็นควรให้ภาคเอกชน สมาคมนายจ้าง ได้แสดงความคิดเห็นอย่างรอบด้านและเป็นธรรมทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง รวมทั้งไม่ให้ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขัน บรรยากาศการลงทุน และภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน ซึ่งกระทรวงแรงงานจะเป็นหน่วยงานประสานงานกลางระหว่างหอการค้าไทย ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอความคิดเห็นกับคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
2.นโยบายการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประจำปี เสนอให้การปรับอัตราค่าจ้างเป็นไปตามมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และแนวทางขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) โดยใช้กลไกคณะกรรมการค่าจ้าง (ไตรภาคี) ที่พิจารณาจากข้อเท็จจริงด้านค่าครองชีพ ต้นทุนการผลิต ผลิตภาพแรงงาน และสภาพเศรษฐกิจของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกิดความสมดุลและเป็นธรรมทั้งต่อนายจ้างและลูกจ้าง โดยกระทรวงแรงงาน จะรับข้อเสนอของหอการค้าไทยไปดำเนินการพร้อมเสนอต่อคณะกรรมการไตรภาคีค่าจ้างขั้นต่ำ
3.เร่งรัดการการทบทวนหลักเกณฑ์การวางหลักประกันในการนำเข้าแรงงานต่างด้าว โดยเสนอให้ทบทวนและกลับไปใช้กฎกระทรวงการขอใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการกำหนดหลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 ข้อ 22 เพื่อเป็นการช่วยลดภาระต้นทุนให้กับสถานประกอบการในการจ้างแรงงานต่างด้าวในปัจจุบัน
4.การสนับสนุนนโยบายการยกระดับทักษะแรงงาน (Up-skill & Re-skill) โดยจัดตั้งความร่วมมือ “รัฐ–เอกชน–สถาบันการศึกษา” เพื่อยกระดับทักษะแรงงานให้ตรงความต้องการของอุตสาหกรรม โดยเน้น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มเด็กจบใหม่ 2) กลุ่มคนทำงาน และ 3 กลุ่มเปราะบาง อาทิ คนพิการ ผู้สูงอายุ ซึ่งจะสอดรับกับมาตรของคณะนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านมาตรการคนละครึ่งพลัส ตลอดจนขยายอัตราค่าจ้างตามทักษะฝีมือแรงงาน (Pay by Skills) ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และให้ความสำคัญกับการ Up-Skill & Re-Skill, Multi-Skill และ New Skill เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะฝีมือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (Labor Productivity) สามารถลดต้นทุนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน เป็นต้น
5.การบริหารจัดการและลดขั้นตอนการทำงานของคนต่างด้าว (กลุ่ม Skill-Labor &Un-Skill Labor) โดยจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน (OSS) เพื่ออำนวยความสะดวกด้าน VISA & Work Permit ให้กับนักลงทุนต่างประเทศ และตอบข้อสงสัยด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงาน อาทิ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, สำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) , กรมการค้าต่างประเทศ ฯลฯ เป็นต้น ตลอดจน ลดค่าใช้จ่ายและขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น
6.จัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านแรงงาน (กรอ.แรงงาน) เพื่อเป็นกลไกกลางบูรณาการข้อเสนอและนโยบายแรงงานระหว่างภาครัฐกับเอกชน ให้สามารถขับเคลื่อนและเห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน 4 เดือน
“ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้รับข้อเสนอ Quick Big Win ของหอการค้าไทย ทั้ง 6 ข้อเสนอมาบูรณาการร่วมกับนโยบายของกระทรวงแรงงาน พร้อมทั้งเห็นชอบการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชน ด้านแรงงาน (กรอ.รง) โดยมอบหมายปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้ดำเนินการเพื่อหารือรายละเอียดข้อเสนอร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อย่างเร่งด่วนและขับเคลื่อนสู่เป้าหมายเดียวกัน ซึ่งเชื่อมั่นว่าหากดำเนินการตามข้อเสนอจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานของประเทศ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจและเศรษฐกิจ และยังสร้างความมั่นคงด้านแรงงานไทยในระยะยาว เพื่อให้แรงงานไทย ‘มีงานดี มีทักษะ มีหลักประกันสวัสดิการ’ และเติบโตได้อย่างมั่นคงในอนาคต” นายพจน์กล่าว