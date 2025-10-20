กรุงไทย ยัน คนละครึ่งพลัส รอผล 3 วัน ไม่หลุดสิทธิ ชี้ระบบพร้อมทำเฟส 2 แค่รัฐบาลเคาะ
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยถึงข้อกังวลของประชาชนระหว่างการลงทะเบียนโครงการ “คนละครึ่ง พลัส” กรณีมีข้อความระบุว่า กำลังรอผลการลงทะเบียน ระบบจะแจ้งผลผ่านการแจ้งเตือนของแอพพ์เป๋าตัง หรือ SMS ภายใน 3 วัน ว่า กรณีดังกล่าวจะไม่ทำให้ผู้ลงทะเบียนเสียสิทธิในทันที เพราะระบบมีขั้นตอนการตรวจสอบที่ชัดเจน
หากผู้ลงทะเบียนทำรายการสำเร็จและอยู่ในคิวแล้ว สิทธิจะถูกเก็บไว้ โดยจะมีการตรวจสอบข้อมูลกับ กรมการปกครอง เพื่อยืนยันความถูกต้อง หากข้อมูลตรงกัน ผู้ลงทะเบียนก็จะได้รับสิทธิตามปกติ แม้จะมีการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ก็ตาม
“วอลเล็ตของรัฐบาลถือเป็นเหมือนบัญชีธนาคาร การเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์จึงต้องยืนยันตัวตนอย่างรัดกุม เพื่อป้องกันการแอบอ้างสิทธิและคุ้มครองผู้ถือสิทธิที่แท้จริง” นายผยง กล่าว
ทั้งนี้ หากผลการตรวจสอบไม่ผ่านและเกินระยะเวลาการลงทะเบียน อาจต้องพิจารณาตามแนวนโยบายเพิ่มเติมของรัฐบาล แต่ย้ำว่าในเบื้องต้นผู้ที่อยู่ในคิวแล้วจะไม่ถูกตัดสิทธิทันที
เมื่อถามถึงความพร้อมการดำเนินโครงการคนละครึ่งพลัสเฟสที่ 2 นายผยง ระบุว่า ต้องถามนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เมื่อถามย้ำว่าระบบของธนาคารกรุงไทยมีความพร้อมหรือไม่หากมีการเปิดโครงการคนละครึ่งพลัสในเฟสที่ 2 นายผยง ระบุว่า ให้ทำอะไรเราก็ทำได้ ไม่เกี่ยวกับระบบ แต่เกี่ยวกับนโยบายระบบปรับและดำเนินการได้อยู่แล้ว