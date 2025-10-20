สถาพร ยกทัพ 7 โครงการ ดีลสุดชิลแห่งปี บุกมหกรรมบ้าน-คอนโด

สถาพร ยกทัพ 7 โครงการ ส่งดีลสุดชิลแห่งปี บุกงานมหกรรมบ้าน-คอนโด รับสัญญาณบวกอสังหาฯ
นายสุนทร สถาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สถาพร เอสเตท จำกัด เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยในปี 2568 กำลังอยู่ในช่วง เข้าสู่สมดุลใหม่ หลังในช่วง 1–2 ปีที่ผ่านมา ตลาดเผชิญทั้งปัญหาซัพพลายล้นและภาวะชะลอตัวจากเศรษฐกิจโดยรวม แต่ปัจจุบันเริ่มเห็นสัญญาณเชิงบวกอย่างชัดเจน ทั้งในด้านซัพพลายใหม่ที่เข้ามาในตลาดน้อยลง และสต๊อกเก่าที่เริ่มระบายออกได้มากขึ้น ส่งผลให้ตลาดกลับมามีความเคลื่อนไหวที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในครึ่งปีหลัง ซึ่งมองว่าจะกลายเป็นช่วง ‘Second Half Year Hero’ ของปีนี้ จากแรงหนุนของมาตรการกระตุ้นภาครัฐ รวมถึงความต้องการซื้อจริง ที่ยังคงแข็งแรง
“บริษัทจึงเปิดตัว แคมเปญ Chill Price Chill Packs ออกแบบมาเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถ “จับต้องได้ง่าย” ทั้งในด้านราคา เงื่อนไขการจอง และสิทธิพิเศษภายในงาน โดยมุ่งตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่กำลังมองหาบ้านและคอนโดในช่วงครึ่งปีหลัง ที่กลับมามีความเชื่อมั่นและพร้อมตัดสินใจซื้อ โดยบริษัทนำ 7 โครงการบ้านและคอนโดมิเนียม เข้าร่วมในงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 48 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม-2 พฤศจิกายนนี้”นายสุนทรกล่าว
สำหรับ 7 โครงการ ประกอบด้วย
–เดอะ คราวน์ เรสซิเดนท์เซส Luxury Condominium High Rise บนพื้นที่ Freehold พร้อมอยู่ติดถถน พระราม 4 ใกล้ One Bangkok และ MRT ลุมพินี เริ่มต้น 6.9 ล้านบาท
-เดอะ เชดด์ สาทร 1 คอนโดสไตล์รีสอร์ท พร้อมอยู่ ใจกลางสาทร ใกล้ MRT ลุมพินี และ BTS ช่องนนทรี เริ่มต้น 3.89 ล้านบาท
–อิเธอร์นิตี้ พระราม 9-วงแหวนฯ บ้านเดี่ยวหลังใหญ่กรุงเทพกรีฑา เชื่อมต่อแหล่ง CBD พระราม 9 เอกสิทธิ์เพียง 70 ยูนิต เริ่มต้น 7.9 – 17 ล้านบาท
–อิเธอร์นิตี้ สายไหม-พหลฯ บ้านแฝดสไตล์นอร์ดิก ติดถนนหลักสายไหม ใกล้รถไฟฟ้า 2 สถานี เริ่มต้น 5.39 ล้านบาท
– อิเธอร์นิตี้ รามอินทรา – วัชรพล บ้านเดี่ยว หน้ากว้าง 3 ที่จอดรถ ใกล้ทางด่วนสุขาภิบาล 5 เริ่มต้น 10.9 – 18 ล้านบาท
-อิเธอร์นิตี้ รังสิต-วงแหวนฯ บ้านหลังใหญ่ สไตล์โมเดิร์น ติดถนนรังสิต – นครนายก ใกล้วงแหวนฯ เพียง 800 เมตร เริ่มต้น 5.9 – 14 ล้านบาท
-อิเธอร์นิตี้ ทาวน์ วัชรพล ทาวน์โฮม 3 ชั้น ไลฟ์สไตล์ธุรกิจ ติดถนนใหญ่ย่านวัชรพล – สายไหม เริ่มต้น 6.5 – 8.5 ล้านบาท