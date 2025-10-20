โฆษกรบ. เผย เล็งขยายสิทธิคนละครึ่งพลัส เฟส 2 ให้คนที่ชวดเฟสแรก

โฆษกรัฐบาล อัพเดตลงทะเบียน ‘คนละครึ่ง พลัส’ วันแรกคึกคัก เล็งขยายสิทธิ์เฟส 2 ให้คนที่ชวดเฟสแรก
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ(กนศ.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการคนละครึ่งพลัส ซึ่งเปิดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเข้าโครงการลงทะเบียนเป็นวันแรกตามนโยบาย Quick Big Win ของรัฐบาล ปรากฎว่าได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก ส่วนฝั่งร้านค้ามีผู้ประกอบการลงทะเบียนแล้วประมาณ 300,000 ร้านค้า รวมถึงการรับทราบความก้าวหน้าในการใช้ Dashboard ติดตามโครงการตามนโยบาย Quick Big Win
ส่วนประชาชนที่ลงทะเบียนแล้ว ได้รับการแจ้งเตือนว่า กำลังตรวจสอบสิทธิ จะแจ้งให้ทราบภายใน 3 วันนั้นจะได้รับสิทธิหรือไม่ นายสิริพงศ์ กล่าวว่า หมายความว่า ท่านได้จองสิทธิแล้ว ซึ่งหลังจากนี้จะมีการตรวจสอบว่าท่านมีคุณสมบัติได้รับสิทธิหรือไม่ ซึ่งหากได้รับสิทธิจะมีข้อความแจ้งเตือนว่าได้รับสิทธิ 2,000 บาท หรือ 2,400 บาท ไม่ต้องไปรอเข้าแถวใหม่
แต่ถ้ามีข้อความแจ้งเตือนว่า ท่านไม่ได้รับสิทธิ หมายความว่า ท่านอาจจะขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งของสิทธิที่ได้แจ้งไว้ตั้งแต่ต้น ซึ่งเบื้องต้นมีประชาชนจำนวนหนึ่งได้รับการแจ้งว่าได้รับสิทธิ
ส่วนกรณีเป็นผู้เสียภาษี แต่ได้รับสิทธิ 2,000 บาท ไม่ได้รับสิทธิ 2,400 บาทนั้น ได้รับการชี้แจงจากกระทรวงการคลังแล้วว่า ผู้ที่จะได้รับสิทธิ 2,400 บาท จะต้องเป็นผู้ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไป (ภ.ง.ด. 90) ได้แก่ ผู้ที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ประเภทเดียว (ภ.ง.ด. 91), ผู้ที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้ได้รับสิทธิลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 95) ของปีภาษี 2567 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 เท่านั้น
นายสิริพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของประชาชนที่ไม่ได้รับสิทธิคนละครึ่งพลัสในเฟสแรกที่จะสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 นี้ จะมีการพิจารณาขยายสิทธิให้ได้รับสิทธิในเฟส 2 ช่วงเดือนมกราคม 2569 จากงบกลางกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่วนของผู้ประกอบการร้านถุงเงินที่จะต้องมีการอัพสกิล/รีสกิล ที่จะจัดสรรให้ในแอพพลิเคชันถุงเงิน
ส่วนข้อกังวลที่หลายฝ่ายเกรงว่า จะมีการยุบสภาช่วงเดือนมกราคม 2569 ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการคนละครึ่งพลัส เฟส 2 ได้ต่อเนื่องนั้น คงเป็นเรื่องที่ต้องหยิบยกไปถามคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
อย่างไรก็ตาม ปัญหาความไม่สะดวกในการยืนยันตัวตนของประชาชนที่สาขา และตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทยนั้น นายกรัฐมนตรีได้ย้ำกับธนาคารกรุงไทยให้พัฒนาระบบเพิ่มเติม รวมถึงการลงทะเบียนร้านค้าถุงเงินของผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้รับความสะดวก ทางธนาคารได้ประสานกับกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ประสานความร่วมมือ เพื่ออำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ คาดว่าในสัปดาห์นี้สถานการณ์จะคลี่คลาย
รายงานข่าวแจ้งว่า ในเวลา 16.00 น. วงเงินสิทธิ 44,000 ล้านบาท หรือ 20 ล้านสิทธิเต็มแล้ว