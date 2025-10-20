พณ. ลุยทำความเข้าใจ ‘เกณฑ์ภาษีทรัมป์’ ร่วม สรท. สัมมนาให้ผู้ส่งออก พรุ่งนี้ 21 ต.ค.
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) ร่วมกับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) จัดสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ “RVC – Transshipment : การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการกับหลักเกณฑ์ใหม่ของสหรัฐฯ” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin : ROO) และ สัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาค (Regional Value Content : RVC) สถานะปัจจุบันของการกำหนดเกณฑ์ RVC รวมถึงแนวทางปฏิบัติและการขอรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามหลักเกณฑ์ใหม่ของสหรัฐฯ เพื่อให้การยื่นขอออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดในการส่งออกไปสหรัฐฯ เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
การจัดสัมมนาครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่ง ของการขับเคลื่อนนโยบาย Quick Big Win ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางศุภจี สุธรรมพันธุ์) เร่งมุ่งผลสัมฤทธิ์ภายใน 4 เดือน โดยเน้นการรับมือมาตรการภาษีสหรัฐฯ เพื่อรักษาความสามารถการแข่งขันของผู้ส่งออกของไทยในตลาดโลก สัมมนาจะจัดในวันอังคารที่ 21 ตุลาคมนี้ ณ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
การสัมมนาครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ
1) ความคืบหน้าการเจรจาภาษีตอบโต้ (Reciprocal Tariff)
2) ความสำคัญของหลักเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin: ROO)
3) มาตรการเชิงรุกของรัฐบาลไทยในการป้องกันการสวมสิทธิ รวมถึง แนวทางปฏิบัติเพื่อขอรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าจากกรมการค้าต่างประเทศ และคำแนะนำต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการ เพื่อยื่นขอรับหนังสือรับรองฯ Form C/O ทั่วไป สําหรับการส่งออกสินค้าไปสหรัฐฯ เป็นไปอย่างถูกต้อง ถูกกฎถิ่นกําเนิด เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์มาตรการทางการค้าในปัจจุบัน
นางอารดา กล่าวว่า การจัดสัมมนาตามหลักสูตรดังกล่าวในครั้งนี้จะเป็นการเสริมความรู้ให้ผู้ส่งออกมีความเข้าใจในกระบวนการยื่นขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสำหรับสินค้าที่ส่งออกไปสหรัฐฯ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ เพื่อให้การออก Form C/O เป็นไปอย่างถูกต้อง รวมทั้ง สร้างแต้มต่อทางการค้าและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดต่างประเทศมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารการนําเข้าและรับรองถิ่นกําเนิด โทร. 02 547 5085
แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาเงื่อนไขภายใต้ภาษีตอบโต้นำเข้าสินค้าของสหรัฐ ว่า หลังจากเปลี่ยนคณะรัฐมนตรี และนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ ก็จะเข้ามาดูแลในหัวหน้าคณะเจรจาไทยกับสหรัฐแทน โดยมีการประชุมร่วมทางไกล หลายรอบแล้ว และยังยึดรายละเอียดที่ทำไว้ ซึ่งมีความคืบหน้าตามกรอบเวลา ส่วนความคืบหน้าทางกระทรวงการคลังจะให้ข้อมูลต่อไป