รมว.พลังงาน ยันค่าไฟงวดหน้าต่ำกว่า 3.94 บาท พร้อมสั่งราคาลดน้ำมัน มีผลพรุ่งนี้

“อรรถพล” ยันค่าไฟงวดหน้าต่ำกว่า 3.94 บาท พร้อมสั่งราคาลดน้ำมันมีผลพรุ่งนี้
วันที่ 20 ตุลาคม นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ ครั้งที่ 2/2568 ว่า การพิจารณาปรับลดราคาค่าไฟนั้น รอบปัจจุบัน (กันยายน – ธันวาคม 2568) อยู่ 3.94 บาทต่อหน่วย ส่วนรอบเดือนมกราคม 2569 อยู่ระหว่างการพิจารณาอย่างดีที่สุด แต่ยืนยันได้ว่าจะไม่สูงไปกว่ารอบปัจจุบันอย่างแน่นอน แต่จะพิจารณาหาแนวทางในการปรับลดต่อไป
ขณะที่เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (20 ตุลาคม 2568) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ได้มีมติปรับลดราคาน้ำมันน้ำมันดีเซลลง 50 สตางค์ต่อลิตร และน้ำมันเบนซินลง 30 สตางค์ต่อลิตร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2568
ส่วนการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจในวันนี้เป็นการอนุมัติในหลักการในโครงการ Quick Big Win ของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ประกอบด้วย 3 โครงการ ได้แก่ โครงการโซลาร์เพื่อชุมชน โครงการโซลาร์สูบน้ำเพื่อเกษตรกรและโครงการลดหย่อนภาษีโซลาร์ภาคครัวเรือน สูงสุด 200,000 บาท และโครงการโซลาร์ลอยน้ำของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย