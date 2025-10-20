อั้นได้อั้น! ‘แก๊สโซฮอล์’ ปรับราคาลง 30 สต. ‘ดีเซล’ ลด 50 สต. เติมได้ตั้งแต่ตี 5 พรุ่งนี้
ราคาน้ำมัน – เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงาน ปรับ ราคาน้ำมัน ลดลด โดยมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2568 ดังนี้
PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด พรีเมี่ยม GSH95 ลดลง 0.30 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซล ลดลง 0.50 บาทต่อลิตร เว้น พรีเมี่ยมดีเซล คงเดิม มีผล 21 ต.ค. 2568 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป
โดยราคาขายปลีกจะเป็น ULG = 40.14 บาท, GSH95 = 31.85 บาท, E20 = 29.64 บาท, E85 = 27.59 บาท, GSH91 = 31.48 บาท, พรีเมี่ยม GSH95 = 40.04 บาท, HSD = 30.94 บาท, พรีเมียมดีเซล = 43.44 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้น ยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร
21 ตุลาคม 2568 เวลา 05.00 น. บางจากฯ ลดราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ -30 สต. และกลุ่มดีเซลทุกชนิด -50 สต. ยกเว้น Hi Premium Diesel ราคาคงเดิม
BCP Retail Price: GSH95S EVO 31.85/ GSH91S EVO 31.48/ GSH E20S EVO 29.64/ GSH E85S EVO 27.59 Hi Premium 97 (GSH95++) 49.54 / Hi Diesel S 30.94/ Hi Premium Diesel S 45.64 (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่กทม.)