ซีจีแคปปิตอล ผนึก IHG ผุด Branded Residences ย่านอโศก ราคา 40-200 ล้าน

ซีจี แคปปิตอล ผนึก IHG ผุด Branded Residences มูลค่า 5.5 พันล้าน ย่านอโศก ราคา 40-200 ล้าน
วันที่ 20 ตุลาคม นายภูมิ จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการร่วมและหัวหน้าฝ่ายบริหาร บริษัท ซีจี แคปปิตอล แอดไวซอรี่ จำกัด (CG Capital) ผู้บริหารกองทุน Private Equity ภายใต้เซ็นทรัล กรุ๊ป เปิดเผยว่า บริษัทมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของกรุงเทพฯ ที่กำลังก้าวขึ้นสู่ระดับโลกทั้งในมิติของการลงทุน ไลฟ์สไตล์ และคุณภาพชีวิต จึงร่วมมือกับไอเอชจี โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทส์ (IHG) เปิดตัวโครงการ InterContinental Residences อโศก โครงการ Hospitality Branded Residences โครงการแรกทำเลสุขุมวิท ยังเป็นโครงการฟรีโฮลด์ที่เป็น Branded Residences สอดคล้องกับกลยุทธ์บริษัทในการขับเคลื่อนตลาดอสังหาริมทรัพย์ระดับอัลตราลักชัวรี
“โครงการนี้มีมูลค่า 5,500 ล้านบาท เจาะตลาดกลุ่มคนไทยและชาวต่างชาติจากทั่วโลก ซึ่งเป็นโครงการที่ 2 ของบริษัท หลังประสบความสำเร็จในโครงการแรกเดอะ สแตนดาร์ด เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต บางเทา และเชื่อมั่นว่าทั้งกรุงเทพฯและภูเก็ต เป็นเมืองที่มีศักยภาพดึงดูดชาวต่างชาติที่ต้องการย้ายมาอาศัยหรือต้องการจะมีที่พักในเอเชีย เมื่อเทียบกับเมืองใหญ่อย่างนิวยอร์ค ลอนดอน โตเกียว ฮ่องกง และสิงคโปร์”นายภูมิกล่าว
นายภูมิกล่าวว่า สำหรับโครงการ InterContinental Residences Bangkok Asoke อยู่ในซอยสุขุมวิท 16 บริเวณอโศก เป็นหนึ่งในทำเลที่มีความต้องการสูงที่สุด ยังคงมีมูลค่าการเติบโตสูงต่อเนื่อง โดยปัจจุบันราคาที่ดินในสุขุมวิทตอนต้นสูงเกือบ 3 ล้านบาทต่อตารางวา ขณะที่ดัชนีค่าเช่าทั่วกรุงเทพฯ โดยรวมเพิ่มขึ้นถึง 9% ในช่วงที่ผ่านมา สะท้อนถึงศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจในระยะยาว โดยโครงการมีเพียง 88 ยูนิต ขนาดตั้งแต่ 139-547 ตารางเมตร ราคาเริ่มต้น 40.8 ล้านบาท ถึง 200 ล้านบาท เป็นเพนเฮาส์ 2 ชั้น มีจำนวน 1 ยูนิต โดยจะเปิดขายรอบพิเศษในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2568 ปัจจุบันโครงการเริ่มงานก่อสร้างแล้ว คาดว่าจะสร้างเสร็จในไตรมาสที่ 2 ปี 2572
ทั้งนี้ซีจี แคปปิตอล แอดไวซอรี่ เป็นบริษัท Private Equity Fund ที่มีมูลค่ากองทุนเริ่มต้นประมาณ 10,000 ล้านบาท โดยลงทุนในธุรกิจโรงแรม ท่องเที่ยว และอสังหาริมทรัพย์ทั้งในรูปแบบ Greenfield, Brownfield และ Turnaround ครอบคลุมโรงแรม คอนโดมิเนียม สวนสนุก สวนน้ำ และ Mixed-use โดยลงทุนในเมืองท่องเที่ยวของประเทศไทย เน้นกรุงเทพฯ ภูเก็ต สมุย และพัทยา คาดว่าจะมีโครงการปีละ 2-3 โครงการ
ด้านน.ส.อาทิตยา เกษมลาวัณย์ หัวหน้าแผนกซื้อขายโครงการที่พักอาศัย บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) กล่าวว่า ภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกกำลังก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางสำคัญของ Branded Residence เมื่อรวมโครงการที่สร้างเสร็จและอยู่ในระหว่างก่อสร้าง มีส่วนแบ่งตลาด 23% เท่ากับภูมิภาคอเมริกาเหนือ โดยไทยเป็นประเทศที่มี Branded Residence มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียฯ ติดอันดับ 10 เมืองที่มี Branded Residences มากที่สุดในโลก ถึง 2 เมือง ได้แก่ ภูเก็ตอยู่อันดับที่ 5 และกรุงเทพฯ อยู่อันดับที่ 7 สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ CG Capital ที่มองว่ากรุงเทพฯ และภูเก็ต เป็น World City ที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลก และการเปิดตัวของโครงการ เป็นการยกระดับมาตรฐานการอยู่อาศัยระดับลักชัวรีของไทยสู่เวทีโลก เป็นจุดหมายปลายทางนักลงทุนและผู้มีกำลังซื้อระดับสูงจากทั่วโลก