ฮาริสัน ดึงพันธมิตรจีน ทุ่ม 200 ล้าน เหมาคอนโด เอ สเปช เมกา ขายนักลงทุน

ฮาริสัน ดึงพันธมิตรจีน ทุ่ม 200 ล้าน ซื้อเหมา-บริหารงานขายคอนโด เอ สเปช เมกา เจาะนักลงทุน
วันที่ 20 ตุลาคม นายหลิน กว่าง จุง อลัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮาริสัน จำกัด (มหาชน) บริษัทจัดการและให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทได้ขยายโอกาสการลงทุน โดยร่วมกับนักลงทุนชาวไทยและ Aurevia Asia Pacific Fangdd Network Group Ltd. จากจีน ซึ่งถือหุ้น Fangdd Network Group Ltd. บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาเทคโนโลยี สำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีน โดยทำการเปิดบริษัท เอฟ ดี ฮาริสัน จำกัด เพื่อลงทุนซื้อเหมาและบริหารงานขายโครงการเอ สเปซ เมกา คอนโดมิเนียม อาคาร 1 ย่านบางนา จำนวน 140 ยูนิต มูลค่าโครงการกว่า 200 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียมไฮไรส์ สูง 35 ชั้น ใกล้เมกา บางนา เหมาะสำหรับอยู่อาศัยหรือการลงทุน
นายหลินกล่าวว่า สำหรับการจับมือพันธมิตรในโครงการนี้นับเป็นข้อตกลงที่ได้รับประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย และจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ ในการบริหารงานขายโครงการและการตลาดในกลุ่มลูกค้าชาวไทย และเป็นเจ้าของเครื่องมือการขายที่มีประสิทธิภาพโดยผ่านตัวแทนการขายอิสระ หรือ Prop2Share ที่ปัจจุบันมีสมาชิกนายหน้าอสังหาฯ ประมาณ 43,000 ราย โดยเมื่อผนึกกำลังกับ Aurevia Asia Pacific Fangdd Network Group Ltd. ซึ่งถือหุ้น Fangdd Network Group Ltd. บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ สำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์ โดยผ่านนายหน้าอิสระในประเทศจีน และเงินลงทุนจากกลุ่มนักลงทุนชาวไทย จึงเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพและข้อได้เปรียบจากทั้ง 3 ฝ่ายจะร่วมกันส่งเสริมให้ทั้งความร่วมมือนี้ประสบความสำเร็จ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี สร้างฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น เป็นการเพิ่มช่องทางเพื่อการสร้างการรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง
นายเจเดน หว่อง ประธาน Aurevia Asia Pacific Fangdd Network Group Ltd. ผู้ให้บริการข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในประเทศจีน กล่าวว่า บริษัทดำเนินธุรกิจ Property Cloud ซึ่งเป็นโซลูชันซอฟต์แวร์สำหรับผู้ขายอสังหาริมทรัพย์ และบริการตลาดซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงดำเนินธุรกิจแพลตฟอร์มสำหรับตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ Duoduo Sales ซึ่งช่วยให้ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์สามารถเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆ ของตลาดซื้อขายได้ทันที และทำให้สามารถทำธุรกรรมได้ทุกที่ โดยบริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2554 และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน
“ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือทั้งในด้านการลงทุนและด้านการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการขายผ่านสื่อออนไลน์สำหรับตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย”นายเจเดนกล่าว
นายเจเดนกล่าว ทั้งนี้เครื่องมือการขาย ผ่านตัวแทนการขายอิสระ หรือแพลตฟอร์ม Prop2Share ถือเป็นศูนย์รวมสต็อก ทั้งคอนโดมิเนียม ทาวน์โฮม บ้านมือหนึ่ง และบ้านมือสอง ทุกทำเล ทุกราคา โดยปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์รวม 1,284 โครงการ เพื่อเป็นข้อมูลให้นายหน้าอสังหาฯ นำไปปิดการขายโดยไม่ต้องหาทรัพย์หรือดีลกับเจ้าของทรัพย์โดยตรง มีการอัปเดตข้อมูลทรัพย์ใหม่ทุกเดือน ไม่มีสัญญาผูกมัดการเป็นนายหน้า สามารถเป็นนายหน้าอิสระ หรือนายหน้าอสังหาฯ ให้กับเจ้าของทรัพย์อื่นได้ ที่สำคัญสามารถเพิ่มทักษะการเป็นนายหน้าอสังหาฯ ยุคใหม่ ด้วยคอร์สอบรมและ Workshop ตลอดปีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดย Prop2Share มีการจัดเตรียมและดำเนินการเรื่องเอกสารให้ครบทุกกระบวนการฟรี และเมื่อปิดการขายโครงการ จะได้รับค่าคอมมิชชันภายใน 30-45 วันทำการ