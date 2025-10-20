เดอะ สแตนดาร์ด พัทยา นาจอมเทียน โรงแรมหรูเครือ SC เปิด 21 ต.ค.นี้

เดอะสแตนดาร์ด พัทยา นาจอมเทียน โรงแรมหรูเครือ SC เปิด 21 ต.ค.นี้ เผยยอดจองเต็มยาวข้ามปี
จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ล่าสุดบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SYNTEC ได้ร่วมทุนกับบริษัท เอสซีเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (SCX Corporation) ผู้พัฒนาธุรกิจที่สร้างรายได้ประจำสม่ำเสมอ ในเครือบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC Asset ยักษ์อสังหาริมทรัพย์ของไทย
พัฒนาโรงแรมแบรนด์ระดับโลกแห่งใหม่ “เดอะ สแตนดาร์ด พัทยา นาจอมเทียน” (The Standard, Pattaya Na Jomtien) เพื่อมอบประสบการณ์การพักผ่อนเหนือระดับให้แก่นักท่องเที่ยว พร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 21 ตุลาคม 2568 นี้
มีจำนวน 161 ห้องพัก ตั้งอยู่บนทำเลนาจอมเทียน จุดหมายใหม่แห่งการพักผ่อนในพัทยา หาดที่โอบล้อมด้วยท้องทะเลที่เงียบสงบ ครบครันด้วยศักยภาพ ด้านการท่องเที่ยว ทั้งศิลปะ แหล่งร้านอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งอยู่ใกล้จุดหมายปลายทางด้านการลงทุนของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ภายในที่พักมีสิ่งอำนวยความสะดวกครอบคลุมไลฟ์สไตล์การพักผ่อนริมทะเล
อาทิ Esmé บีชคลับแห่งแรกของ The Standard, Pattaya Na Jomtien ห้องอาหารทะเล Sereia เสิร์ฟวัตถุดิบสดใหม่จากท้องถิ่น ย่างไฟด้วยความเชี่ยวชาญ, Mmhmmm โซนสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น มอบประสบการณ์การพักผ่อนแบบส่วนตัว พร้อมบาร์ดีไซน์ทันสมัยและวิวทะเล รวมถึงให้บริการสปาพอกโคลน อ่างแช่น้ำแข็ง ซาวน่า สระว่ายน้ำส่วนตัว และโซน Surf Shack ราคาห้องหากเป็นห้องสแตนดาร์ดเริ่มต้น 6,000 บาทบวกๆ รวมอาหารเช้าสำหรับวันธรรมดา และ 8,000 บาทบวกๆ รวมอาหารเช้าสำหรับคืนวันเสาร์
“สมชาย ศิริเลิศพานิช” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 30 ปี ครอบคลุมทั้งการก่อสร้างคอนโดฯ อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล โรงแรม ศูนย์การค้า ศูนย์ราชการ ให้แก่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ปัจจุบันได้ขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจใหม่ๆ เพื่อกระจายความเสี่ยง อาทิ ธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจบริหารจัดการพลังงานสะอาด เช่น โซลาร์เซลล์ ไปจนถึงธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์
สำหรับเดอะ สแตนดาร์ด พัทยา นาจอมเทียน นับเป็นกลุ่มโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ตเมนท์แห่งที่ 4 ภายใต้พอร์ตของ SYNTEC ตามแผนงานการกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทได้ร่วมทุนกับ SCX Corporation รวมพลังกันในฐานะผู้นำในระบบนิเวศอสังหาริมทรัพย์ ผสานความเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างของบริษัท เข้ากับความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนและการพัฒนาธุรกิจ Hospitality ของ SCX Corporation พัฒนาโรงแรมแบรนด์ระดับโลกแห่งใหม่
“เดอะ สแตนดาร์ด พัทยา นาจอมเทียน เป็นโครงการที่ท้าทายทั้งด้านดีไซน์และโครงสร้าง เราได้ใช้ความเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างในทุกขั้นตอน เพื่อให้การออกแบบที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์สามารถถ่ายทอดออกมาอย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งในมิติของความงาม ความแข็งแรง และฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ Hospitality ระดับพรีเมียม” สมชาย กล่าว
ด้าน”รชฎ นันทขว้าง” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีเอ็กซ์ คอร์ปอเรชัน จำกัด กล่าวว่า ภาพรวมนักท่องเที่ยวพัทยายุคใหม่ มีไลฟ์สไตล์และความต้องการที่หลากหลาย มีทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวระยะสั้น ชาวไทย จีน อินเดีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ กลุ่ม High-Spending Lifestyle Seekers ที่มองหาที่พักมีสไตล์ ให้ความสำคัญกับการออกแบบ ร้านอาหารเครื่องดื่ม กิจกรรมการท่องเที่ยวยามค่ำคืน (NightLife) ตลอดจนประสบการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์
“เดอะ สแตนดาร์ด พัทยา นาจอมเทียน เป็นผลงานที่สะท้อนแนวคิดของ SCX Hospitality ในการสร้างแบรนด์โรงแรมระดับโลกให้เติบโตในทำเลศักยภาพของไทย เติมเต็มด้วยความเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างของ SYNTEC ทำให้สามารถส่งมอบประสบการณ์การพักผ่อนที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ทั้งไทยและต่างชาติ ยังเป็นอีกหนึ่งจุดหมายของนักเดินทางที่มองหาความสนุก แฟชั่น และศิลปะในบรรยากาศริมทะเล เชื่อว่าโครงการนี้จะยกระดับมาตรฐานการพักผ่อนของพัทยาให้ก้าวสู่ภาพลักษณ์ใหม่ในฐานะจุดหมายปลายทางระดับโลก”รชฎ กล่าว
“รชฎ” กล่าวว่า ปัจจุบัน SCX Corporation อยู่ระหว่างการเดินหน้าขับเคลื่อนโรดแมปการเติบโตสู่ปี 2572 โดยมีโรงแรมที่เปิดให้บริการแล้ว อาทิ ย่าน ราชวัตร และ ครอโม แบงคอก, คิวริโอ คอลเลกชัน บาย ฮิลตัน