รอลุ้นเฟส 2 คนละครึ่ง ม.ค.ปีหน้า หลังเปิดลงทะเบียน10 ชั่วโมงหมดเกลี้ยง 20 ล้าน สิทธิ

รอลุ้นเฟส 2 คนละครึ่ง ม.ค.ปีหน้า หลังเปิดลงทะเบียน10ชั่วโมงหมดเกลี้ยง 20 ล้าน สิทธิ
จากกรณีโครงการ“คนละครึ่งพลัส”เปิดให้ประชาชนเริ่มลงทะเบียนผ่านแอพพ์ “เป๋าตัง” ตั้งแต่วันที่ 20-26 ต.ค.68 เวลา 06.00-22.00 น. ผู้ที่ได้รับสิทธิเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค.-31 ธ.ค.68 เวลา 06.00-23.00 น.
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่ 06.00 น. ประชาชนเข้าไปกดรับสิทธิผ่านแอพพ์ “เป๋าตัง” เป็นจำนวนมาก โดยเพจ “Krungthai Care” ออกมาระบุว่า ลงทะเบียนภายใน 30 นาทีแรก มีผู้สนใจเข้ามาจำนวนมาก ลงทะเบียนสำเร็จ 5 ล้านคน
และในเวลา 16.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ทางเว็บไซต์ “https://www.คนละครึ่งพลัส.com/” อัพเดตข้อมูลในระบบว่า มีผู้ลงทะเบียนครบตามวงเงินสิทธิ
ขณะที่นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ประชาชนที่ลงทะเบียนแล้ว ได้รับการแจ้งเตือนว่า กำลังตรวจสอบสิทธิ จะแจ้งให้ทราบภายใน 3 วันนั้นจะได้รับสิทธิหรือไม่ หมายความว่า ท่านได้จองสิทธิแล้ว ซึ่งหลังจากจะมีการตรวจสอบว่าท่านมีคุณสมบัติได้รับสิทธิหรือไม่ ซึ่งหากได้รับสิทธิจะมีข้อความ แจ้งเตือนว่าได้รับสิทธิ 2,000 บาท หรือ 2,400 บาท ไม่ต้องไปรอเข้าแถวใหม่
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ในส่วนของประชาชนที่ไม่ได้รับสิทธิ คนละครึ่งพลัสในเฟสแรกที่จะสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2568 นี้ จะมีการพิจารณาขยายสิทธิ์ให้ได้รับสิทธิ์ในเฟส 2 ช่วงเดือนม.ค.2569 จากงบกลางกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่วนของผู้ประกอบการร้านถุงเงินที่จะต้องมีการ อัพสกิล/รีสกิล ที่จะจัดสรรให่ในแอปพลิเคชันถุงเงิน