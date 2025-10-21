เช็กสิทธิคงเหลือ คนละครึ่งพลัส www.คนละครึ่งพลัส.com 21 ต.ค. ลงทะเบียนเป๋าตังได้เลย
หลังจากรัฐบาลเปิดให้ประชาชนที่สนใจ ลงทะเบียนโครงการ คนละครึ่งพลัส ผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ตั้งแต่วันที่ 20-26 ต.ค.68 เวลา 06.00-22.00 น. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยมีจำนวนสิทธิโดยประมาณ 20 ล้านสิทธิ หรือจนกว่าจะครบวงเงินสิทธิในวงเงินไม่เกิน 44,000 ล้านบาท ผู้ที่ได้รับสิทธิเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค.-31 ธ.ค.68 เวลา 06.00-23.00 น.
ทั้งนี้ เวลา 16.00 น. วันที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา เว็บไซต์ https://www.คนละครึ่งพลัส.com อัพเดตข้อมูลในระบบว่า มีผู้ลงทะเบียนครบตามวงเงินสิทธิ แล้วนั้น
ขณะที่ Krungthai Care ระบุเพิ่มเติมว่า สำหรับ “ผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน” เพื่อรับสิทธิเข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส เตรียมเช็กสิทธิคงเหลือได้ตั้งแต่วันที่ 21-26 ตุลาคม 2568 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ที่ www.คนละครึ่งพลัส.com กรณีมี “สิทธิคงเหลือ” สามารถลงทะเบียนได้ทางแอพพ์ “เป๋าตัง”
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม มีรายงานว่า ตั้งแต่เวลา 06.00 น.เป็นต้นมา จากการตรวจสอบที่ www.คนละครึ่งพลัส.com พบว่ามีจำนวนสิทธิคงเหลือโครงการ คนละครึ่งพลัส มากกว่า 490,000 สิทธิ
และในอีก 1 ชั่วโมงต่อมา หรือราวเวลา 07.11 น. มีจำนวนสิทธิคงเหลือ คนละครึ่งพลัส อยู่ที่ 56,770 สิทธิ
และในเวลา 07.24 น. เว็บไซต์ คนละครึ่งพลัส แจ้งว่า มีผู้ลงทะเบียนครบตามวงเงินสิทธิ แล้ว