สหภาพรถไฟ ให้กำลังใจ ‘วีริศ’ ชื่นชมทำงานกล้าหาญ-ยึดถูกต้อง ปม ‘เขากระโดง’ ด้าน ‘วีริศ’ แจงทำหน้าที่ตัวเองอย่างดีที่สุดแล้ว
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม นายสราวุธ สราญวงศ์ ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) พร้อมด้วย นายสาวิทย์ แก้วหวาน ที่ปรึกษาสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย และตัวแทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 30 คน นำกระเช้าดอกไม้มาให้กำลังใจ นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2568
นายสราวุธ เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา การทำงานร่วมกันกับผู้ว่าการรถไฟฯ ท่านลุยกับสหภาพฯ ไปทุกที่ ช่วยกันแก้ปัญหาทั้งภายใน และภายนอก โดยเฉพาะกรณีของที่ดินเขากระโดง ทราบดีว่าผู้ว่าการรถไฟฯ ตั้งใจทำเรื่องนี้ด้วยความกล้าหาญ ดังนั้น วันนี้สหภาพฯ ขอให้กำลังใจ และหวังว่าในอนาคตจะได้ทำหน้าที่ร่วมกันอีกเพื่อพัฒนากิจการของการรถไฟฯ ต่อไป
ด้าน นายสาวิทย์ นายสาวิทย์ แก้วหวาน ที่ปรึกษาสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เสียดายที่ได้รู้จักกับผู้ว่าการรถไฟฯ ได้ไม่นาน แต่ก็พอทราบสถานการณ์กับเรื่องที่เกิดขึ้น ผู้ว่าการรถไฟฯ เป็นคนที่ยึดความถูกต้อง คงเส้นคงวากับสิ่งที่ทำมาโดยตลอด ท่านมาช่วยมาลุยไปด้วยกัน ก็ขอชื่นชมท่านที่กล้าตัดสินใจ เราเห็นถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจของท่าน จึงรู้สึกเสียดายที่วันนี้มาไวเกินไปหน่อย ที่สำคัญ บรรยากาศการมาให้กำลังใจของสหภาพฯ แบบนี้ในวันนี้ แม้แต่คนภายในการรถไฟฯ ก็ยังถือว่าไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นง่ายๆ วันนี้สหภาพฯ ขอให้กำลังใจท่าน และเชื่อว่าความตั้งใจที่ท่านทำเพื่อบ้านเมืองตลอดเวลาที่ผ่านมานั้น จะยังมีอีกหลายๆ ตำแหน่งที่รอให้ท่านเข้าไปช่วยทำอยู่ อย่างไรก็ตาม จากนี้ไม่ว่าท่านจะอยู่ตรงไหน หากเจอกันเราก็จะเรียกท่านว่า ผู้ว่าการรถไฟฯ เหมือนเดิมต่อไป และอะไรที่จ้องทำร้ายหรือจ้องทำลาย ก็ขอให้มลายหายไปเช่นกัน
นายสุวิช ศุมานนท์ ประธานสมาพันธ์คนงานรถไฟ (สพ.รฟ.) กล่าวว่า ที่ผ่านมาไม่มีผู้ว่าการรถไฟฯ คนไหนกล้าลงนามให้สำนักงานอาณาบาลดำเนินการยื่นฟ้องเพิกถอนที่ดินเขากระโดงให้กลับคืนมาเป็นของการรถไฟฯ มีท่านเพียงคนเดียวที่ใช้ความมุ่งมั่นกล้าหาญ วันนี้จึงนำกระเช้าดอกไม้มาให้กำลังใจ และหวังว่าในอนาคตจะได้ร่วมงานกันใหม่ เพราะวันนี้สหภาพฯ ชื่นชมการทำงานของท่านอย่างยิ่ง
ขณะที่ นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กล่าวว่า ขอบคุณที่ทุกท่านมาให้กำลังใจในวันนี้ ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาจนถึงวันนี้ ทราบดีว่าคนรถไฟจับตามองแนวทางการทำงาน ซึ่งตนมีความมั่นใจและมั่นคงในแนวทางของตัวเอง มีเจตนาต้องการที่จะทำให้องค์กรที่เข้าไปบริหารงานนั้นเกิดประโยชน์กับองค์กรและประเทศสูงสุด วันนี้เมื่อมีโอกาสได้เป็นผู้ว่าการรถไฟฯ จึงพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ทั้งนี้ 1 ปีที่ผ่านมา ได้รับกำลังใจจากทุกท่าน จึงพยายามทำงานอย่างเต็มที่ วันนี้ตนก็ได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดแล้ว ที่เหลือจากนี้คงต้องฝากให้เป็นหน้าที่ของคนรถไฟต่อไปด้วย