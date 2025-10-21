ททท.กดปุ่ม 2 บิ๊กอีเวนต์ มหกรรมลอยกระทง-วิจิตรเจ้าพระยา กางไฮไลท์เร่งเครื่องเที่ยวไฮซีซั่น
วันที่ 21 ตุลาคม นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดแสดงบูทประชาสัมพันธ์การจัดงานสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง ปี 2568 และงาน VijitChao Phraya 2025 ณ โถงตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายอนุทิน ชาญวีระกุล นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี (ครม.) เข้าเยี่ยมชมรูปแบบการจัดงาน ซึ่งทั้งสองงานถือเป็นบิ๊กอีเวนต์สำคัญที่ ททท.เตรียมสร้างปรากฏการณ์เสิร์ฟความสุขบูสต์บรรยากาศการท่องเที่ยวให้คึกคักทั่วประเทศในช่วงไฮซีซั่นปลายปี 2568 นี้
นายอรรถกร กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว หรือ Tourism Hub ของโลก ไม่ใช่เป็นเพียงจุดหมายปลายทาง แต่เป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงการเดินทาง วัฒนธรรม และประสบการณ์อย่างไร้รอยต่อ โดยให้ปี 2568 เป็นปีทองแห่งการท่องเที่ยว ขณะนี้ถือเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2568 ซึ่งตรงกับช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (ไฮซีซั่น) ของการท่องเที่ยวไทยกระทรวงฯ โดย ททท.จึงมุ่งเติมเต็มบรรยากาศแห่งความสุขด้วย 2 บิ๊กอีเวนต์สำคัญ ได้แก่ งานสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง ปี 2568 และงาน Vijit Chao Phraya 2025 เพื่อกระตุ้นการเดินทางและยกระดับการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เป็นกิจกรรมระดับโลก (World Events) และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นนี้ ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ไปสู่ชุมชนและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมถึงสร้างรายได้หมุนเวียนทางเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเพิ่มมากขึ้น
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ททท. คาดหวังว่า การจัดงานสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง ปี 2568 และ VijitChao Phraya 2025 จะเป็นบิ๊กอีเวนต์ที่ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ และเติมความสุขและความประทับใจให้กับชาวไทยและชาวต่างชาติตลอดช่วงการจัดงาน ถือเป็นจัดกิจกรรมและอีเวนต์ต่างๆ อย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2568 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางในช่วงฤดูท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยใช้อัตลักษณ์ เทศกาล ประเพณี และแลนด์มาร์กที่สำคัญของไทยในการจัดงาน เพื่อยกระดับกิจกรรมให้เป็น World Events
นางสาวฐาปนีย์ กล่าวว่า ปีนี้ ททท.ร่วมสืบสานเทศกาลลอยกระทง ประเพณีอันทรงคุณค่า ซึ่งสะท้อนความรุ่งเรืองและความงดงามของวัฒนธรรมไทยที่สืบทอดมากับวิถีชีวิตคนไทยมายาวนาน ใน 2 พื้นที่มรดกโลกที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ได้แก่ 1.งาน Maha Loi Krathong@Sukhothai ในวันที่ 27 ตุลาคม-5 พฤศจิกายน 2568 ณ บริเวณวัดชนะสงครามและตระพังตะกวน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยเนรมิตพื้นที่วัดชนะสงครามให้เปล่งประกาย ด้วยแสงไฟ ถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความรุ่งเรืองของอารยธรรมสุโขทัย ผสานบรรยากาศย้อนยุคกับความร่วมสมัยอย่างกลมกลืน
2.งาน Maha LoiKrathong @Ayutthaya ในวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2568 ณ วัดพระราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำเสนอความงดงามและมนต์เสน่ห์ของประเพณีลอยกระทง เพื่อตอกย้ำการได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นเมืองเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของเมืองประวัติศาสตร์ด้วย นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนการจัดงานในพื้นที่อัตลักษณ์ทั้วประเทศ ได้แก่ ประเพณีเดือนยี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑,๐๐๐ ดวง จังหวัดตากประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลองตามครรลองวิถีพอเพียง จังหวัดสมุทรสงคราม และประเพณีสมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป จังหวัดร้อยเอ็ด
นางสาวฐาปนีย์ กล่าวว่า สำหรับงาน Vijit Chao Phraya 2025 ในปีนี้เตรียมพบกับมหาปรากฏการณ์แสดง แสง สี เสียง สุดยิ่งใหญ่ จัดเต็ม 45 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน-15 ธันวาคม 2568 เวลา 18.00-22.00 น. ณ บริเวณสถานที่สำคัญริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร สร้างบรรยากาศและสีสันให้แก่สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยแสงไฟผสมผสานกับเทคโนโลยี แสง เสียง ในยามค่ำคืน และสร้าง Landmark อัตลักษณ์ของประเทศไทย ผ่าน 15 จุดแสดงสำคัญ อาทิ สะพานพระราม 8 พื้นที่บริเวณปากคลองบางกอกน้อย-ปากคลองดุสิต (โรงพยาบาลศิริราช) พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน (โรงพยาบาลศิริราช) โดยมีไฮไลท์สำคัญ ได้แก่ การแสดงโดรน 500 ลำ ประกอบการแสดง แสง สี เสียง บริเวณสะพานพระราม 8 ทุกวันศุกร์ และการจุดพลุประกอบเอฟเฟกต์ และนวัตกรรม แสง สี เสียง สุดยิ่งใหญ่อลังการ บริเวณสะพานพระพุทธยอดฟ้า ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตลอดการจัดงาน