คณะกรรมการกลางอิสลามจับมือ Worldex ยกระดับไทยสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจฮาลาลโลก ผ่านงาน Grand Halal Bangkok 2026
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (CICOT) ร่วมกับ บริษัท Worldex G.E.C. Co.,Ltd ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดงาน “Grand Halal Bangkok 2026” ซึ่งจะเป็นเวทีสำคัญในการผลักดันประเทศไทยให้ก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางของ เศรษฐกิจฮาลาลโลก (The Global Halal Economy) ภายใต้แนวคิด “Purity Way of Life” พิธีลงนามจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา ที่สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหารจากทั้งสององค์กร แขกผู้มีเกียรติจากภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชนเข้าร่วม
พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันมีสินค้าฮาลาลมากกว่า 2 แสนผลิตภัณฑ์ มีมูลค่ามากกว่าหมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นการส่งออกไปยังต่างประเทศเพื่อนำรายได้เข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ดังนั้นเพื่อให้ขีดความสามารถการส่งออกสินค้าฮาลาลของไทยเพิ่มขึ้น จึงมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของไทย
ที่ผ่านมาคณะกรรมการอิสลามฯได้ร่วมมือกับองค์กรด้านมาตรฐานฮาลาลในหลายประเทศ เช่น ซาอุดีอาระเบีย กลุ่มประเทศ OIC และประเทศตุรกี(สถาบันรับรองฮาลาลแห่งประเทศตุรกี(Helal Akreditasyon Kurumu หรือ HAK) อินโดนีเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อสร้างให้ประเทศเหล่านี้รับรองตามฮาลาลของไทยซึ่งจะทำให้การส่งออกสินค้าไปยังประเทศปลายทางไม่ต้องตรวจสอบมาตรฐานฮาลาลซ้ำ เป็นการลดขั้นตอนและเพิ่มโอกาสทางการค้า
“ทางคณะกรรมการอิสลามฯ มุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานฮาลาลของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลก และงาน Grand Halal Bangkok 2026 จะเป็นเวทีที่สะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในทุกมิติของเศรษฐกิจฮาลาล ทั้งอาหาร การท่องเที่ยว การแพทย์ และการเงินฮาลาล” พล.ต.ต. สุรินทร์กล่าว
นายนิคม เลิศมัลลิกาพร ประธานบริหาร บริษัท Worldex G.E.C. Co.,Ltd. กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาลของไทยให้เติบโตในระดับสากลและยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้เชื่อมโยงกับเครือข่ายธุรกิจจากทั่วโลก การจัดงาน Grand Halal Bangkok 2026 PURITY WAY OF LIFE จะทำให้ประเทศไทยได้แสดงบทบาทการเป็นแหล่งของสินค้าและวัตถุดิบที่ฮาลาลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นการต่อยอดความร่วมมือการรับรองมาตรฐานฮาลาลกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก
ว่าที่ร้อยตรี เนติพล สกุลชาห์ รองเลขาธิการ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวว่า องค์กรที่ออกใบรับรองฮาลาลทั่วโลกกว่า 58 องค์กร จาก 48-50 ประเทศได้ร่วมลงนามกับคณะกรรมการกลางอิสลามฯ เพื่อยอมรับใบรับรองฮาลาลซึ่งกันและกันเพื่อให้การตรวจสอบทั้งการนำเข้าและส่งออกสินค้ารวดเร็วสามารถลดขั้นตอนการตรวจสอบซ้ำที่ปลายทางได้ ซึ่งจะเป็นบทบาทหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ไทยเพิ่มศักยภาพการเป็นครัวโลกในบริบทขีดความสามารถการส่งออกสินค้าฮาลาล
บทบาทประเทศไทยในฐานะ “สะพานเศรษฐกิจฮาลาล” งาน Grand Halal Bangkok 2026 จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Thailand as the Halal Hub of ASEAN ภายในงานจะมีโซนนิทรรศการต่างๆ อาทิ “Halal OEM, ODM, Halal Precess Food, Halal Cosmetics, Halal Medicine” ตอบโจทย์การผลิตสินค้าฮาลาลที่โปร่งใสและยั่งยืน การจัดงาน Grand Halal Bangkok 2026 ยังเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การใช้ “ฮาลาล ซอฟต์พาวเวอร์” เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะประเทศที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และพร้อมก้าวสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจฮาลาลระดับโลก โดยเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับตลาดโลกและสร้างโอกาสการค้าระหว่างประเทศกับกลุ่มประเทศมุสลิมกว่า 70 ประเทศทั่วโลก โดยงานนี้เป็นงานแสดงสินค้าฮาลาลเพียงงานเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการร่วมจัดอย่างเป็นทางการกับ CICOT ตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจฮาลาลแห่งอาเซียน