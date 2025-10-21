แท็กซี่ ลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส 1,134 คันแล้ว ผุด ‘คิวอาร์โค้ด’ สแกนแจ้งพวกปฏิเสธผู้โดยสาร

แท็กซี่ แห่ลงทะเบียน ‘คนละครึ่งพลัส’ กว่า 1,134 คัน ดึงคิวอาร์โค้ดแก้ปัญหาปฏิเสธผู้โดยสาร
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า หลังจากที่กรมการขนส่งทางบกเปิดรับผู้ประกอบการรถสาธารณะทั่วประเทศเข้าร่วม คนละครึ่งพลัส ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม-19 ธันวาคม 2568 นั้น จากการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น มีผู้ประกอบการกลุ่มรถแท็กซี่ลงทะเบียนแล้วจำนวน 1,134 คัน ส่วนกลุ่มรถประเภทอื่นๆ ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม
นายสรพงศ์กล่าวว่า นอกจากนี้ สำหรับแนวทางยกระดับคุณภาพการให้บริการรถแท็กซี่ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาการปฏิเสธผู้โดยสาร ทางกรมการขนส่งทางบกได้พัฒนาระบบ “คิวอาร์โค้ด” (QR Code) ที่จะให้ติดไว้ที่ด้านข้างของรถแท็กซี่ทั้งสองฝั่ง เพื่อให้ประชาชนสามารถสแกนแจ้งเหตุร้องเรียนได้โดยตรงถึงกรมทันที โดยระบบดังกล่าวไม่ได้จำกัดเฉพาะการร้องเรียนกรณีปฏิเสธผู้โดยสารเท่านั้น แต่ยังรองรับเรื่องอื่นๆ เช่น การคิดค่าโดยสารไม่เป็นธรรม การขับขี่ไม่ปลอดภัย หรือการบริการไม่เหมาะสม
นายสรพงศ์ระบุว่า เมื่อผู้โดยสารสแกนคิวอาร์โค้ด ระบบจะส่งข้อมูลหมายเลขทะเบียนรถและชื่อผู้ขับขี่ไปยังฐานข้อมูลของกรมโดยอัตโนมัติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว โดยจะเริ่มทยอยดำเนินการติดตั้งในรถแท็กซี่ที่เข้ามาตรวจสภาพรถประจำปี และในสหกรณ์แท็กซี่ขนาดใหญ่ เช่น กลุ่มที่ให้บริการในสนามบินสุวรรณภูมิ ทั้งนี้ ปัจจุบันมีรถแท็กซี่จดทะเบียนในระบบประมาณ 69,000 คัน ซึ่งกรมขนส่งทางบกจะทยอยติดตั้งคิวอาร์โค้ดครบทุกคันโดยเร็วที่สุด
นายสรพงศ์กล่าวด้วยว่า กรณีแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารจะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ และมีการบันทึกประวัติไว้ และหากกระทำผิดซ้ำตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือหากเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงที่กระทบต่อชื่อเสียงของประเทศ เช่น เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยว สามารถนำไปสู่การพักใช้ใบอนุญาตได้ทันที และการติดคิวอาร์โค้ดจะช่วยให้ตรวจสอบได้ว่าใครเป็นผู้ขับในช่วงเวลานั้น เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความมั่นใจให้กับผู้โดยสาร