คลังแจงกรณีผู้อยู่ในฐานเสียภาษีลง ‘คนละครึ่งพลัส’ แต่ได้แค่ 2,000 บาท เหตุยื่นภาษีช้ากว่ากำหนด
นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงกรณีที่มีประชาชนบางส่วนที่เป็นผู้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการ “คนละครึ่งพลัส” ผ่านแอพพลิเคชัน “เป๋าตัง” แต่กลับพบว่าได้วงเงินเพียง 2,000 บาท จากที่ต้องได้ 2,400 บาท ว่า มีประชาชนบางส่วนเข้าใจผิด คือผู้ยื่นแบบภาษี จะต้องยื่น ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 และ ภ.ง.ด.95 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2568 เท่านั้น จึงจะได้รับสิทธิวงเงิน 2,400 บาท จากข้อมูลของกรมสรรพากร พบว่า มีผู้ยื่นภาษีล่าช้าประมาณ 130,000 คน
“มนุษย์เงินเดือน เราต้องยื่นภาษีก่อน 30 มีนาคม 2568 ซึ่งเราเคยขยายเดดไลน์การยื่นภาษีให้จนถึง 3 เดือน คือ ยื่นได้จนถึงเดือนมิถุนายน แต่ก็พบว่ามีผู้ที่ยื่นภาษีช้ากว่าเดดไลน์ค่อนข้างเยอะ จึงคาดว่าคนที่ได้รับวงเงิน 2,000 บาท แต่เป็นผู้ที่ยื่นภาษีนั้น อาจยื่นภาษีหลังจาก 30 มิถุนายน ตามที่กระทรวงการคลังขยายระยะเวลาให้ ซึ่งเงื่อนไขของโครงการคนละครึ่ง พลัส กำหนดไว้ว่า การยื่นภาษีต้องทำภายในวันที่ 30 มิถุนายนเท่านั้น สำหรับผู้ที่ยื่นภาษีในปี 2567” นายลวรณ กล่าว
นอกจากนี้ นายลวรณ กล่าวว่า วันนี้ กระทรวงการคลัง ได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนให้รับสิทธิโครงการฯ เพิ่มเติม เนื่องจากหลังเปิดให้ลงทะเบียนในวันแรกมีผู้ที่ไม่ผ่านเงื่อนไข ประมาณ 500,000 ราย จึงเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่ม และหากพบว่าการเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่สองมีผู้ที่ไม่ผ่านเงื่อนไขอีกก็จะทยอยเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เพิ่มเติมไปเรื่อยๆจนกว่าสิทธิจะหมด
โดยนายลวรณ คาดว่า หลังจากวันที่ 26 ต.ค. นี้ ที่เป็นวันสุดท้ายของการเปิดให้ลงทะเบียน กระทรวงการคลังอาจเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติม เนื่องจากต้องรอดูหลังวันที่ 11 พ.ย. นี้ด้วยว่ามีผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์จำนวนเท่าไหร่ เนื่องจากตามเงื่อนไขของโครงการคือ ผู้ที่ได้รับสิทธิต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่ 11 พ.ย. นี้เท่านั้น จึงคาดว่าจะมีผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์อยู่พอสมควร