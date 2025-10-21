ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง นรินทร์ เผ่าวณิช นั่งผู้ว่ากฟผ. คนที่ 17
จากกรณี คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บอร์ด กฟผ.) ประชุมเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2568 ที่ผ่านมา ในการประชุมฯ ครั้งที่ 8/2568 มีมติเห็นชอบให้ นายนรินทร์ เผ่าวณิช ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ 17 ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการเสนอ แทนนายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 30 กรกฎาคม 2568โดยขั้นตอนจากนี้ กฟผ. จะนำเสนอกระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน และรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปนั้น
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบ แต่งตั้ง นายนรินทร์ เผ่าวณิช เป็นผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป และเห็นชอบอัตราเงินเดือนที่กระทรวงการคลัง ได้ให้ความเห็นชอบผลตอบแทนแล้ว