ก.อุตฯ จัด “มหกรรมอาหาร-แฟชั่นเจภูเก็ต 2025” มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ดร.ธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดงาน “มหกรรมแสดงนวัตกรรมอาหารและแฟชั่นเจภูเก็ต ประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต (Phuket Veggie & Vogue Fair 2025)” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ฟลอเรสต้า ภูเก็ต ชั้น 3 อย่างยิ่งใหญ่ หวังเชื่อมโยงวัฒนธรรมประเพณีถือศีลกินผักอันล้ำค่า เข้ากับนวัตกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมตั้งเป้าดันยอดเจรจาธุรกิจภายในงานไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท
งานมหกรรมนี้คือตัวอย่างที่ชัดเจนในการสร้างผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจในระยะสั้นภายใน 4 เดือน และเร่งกระตุ้นการท่องเที่ยวให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในทุกภูมิภาค รัฐมนตรีเปิดเผยว่า งานนี้ได้ใช้ความยิ่งใหญ่ของ “ประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต (เทศกาลเจ)” ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ อันเป็นวัฒนธรรมอันล้ำค่าของจังหวัดภูเก็ต โดยมีต้นกำเนิดจากชาวจีนโพ้นทะเลที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นพิธีชำระกายใจ และสักการะเทพเจ้ากิ้วอ๋องไต่เต่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนและชุมชน ปัจจุบันกลายเป็นงานประเพณีใหญ่ระดับนานาชาติ สะท้อนเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย – จีนของภูเก็ตอย่างโดดเด่น เป็นจุดเริ่มต้นและสะพานเชื่อมสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับพื้นที่ (Local Economy) อย่างแท้จริง
อีกทั้ง เป็นการผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจระดับพื้นที่ ด้วยการบูรณาการสรรพกำลังของกระทรวงอุตสาหกรรมระหว่าง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และหน่วยงานพันธมิตร เดินหน้า MIND as ONE (Ministry of Industry as One) ในการดำเนินโครงการ Master Thai Chef หลักสูตรอาหารเจ และโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่นเทศกาลกินเจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเสริมสร้าง Soft Power ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อให้ประเพณีถือศีลกินผักของเมืองภูเก็ตเป็นอีกหนึ่ง Soft power ทั้งทางด้านอาหาร และอาภรณ์ ที่จะมุ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว สร้างโอกาสให้กับประชาชน และผู้ประกอบการในพื้นที่ในงานนี้
กระทรวงอุตสาหกรรมได้ร่วมมือประสานใจกับหน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นสะพานเชื่อมโยงสู่การยกระดับอุตสาหกรรมอาหารและแฟชั่นท้องถิ่นจากรากฐานคุณค่าทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมสู่การเพิ่มมูลค่าที่มีมูลค่าสูง (High-Value Added) ด้วยการนำนวัตกรรมมาส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งการขับเคลื่อนนี้มุ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว สร้างความคึกคักตลอดช่วงเทศกาล ผู้มาร่วมงานจะได้สัมผัสถึงสุนทรียภาพในการรับประทานอาหารเจ แบบร่วมสมัย ผสมผสานนวัตกรรมและศิลปะในการทำอาหาร ในหลากหลายรสชาติ และแฟชั่นเสื้อผ้าที่สวยงามทันสมัย ยังคงไว้ซึ่งประเพณีถือศีลกินผักอันศักดิ์สิทธิ์และสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน
ความสำเร็จของงานมหกรรมนี้ จะนำไปสู่การเสริมสภาพคล่อง และกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนอย่างเป็นวงจร ทำให้เศรษฐกิจระดับพื้นที่ (Local Economy) มีความเติบโตอย่างมั่นคง และแข็งแกร่งอย่างแท้จริง และสร้างโอกาสให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ได้อย่างชัดเจนและเชื่อมั่นว่า ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ผ่านการพัฒนาและนำมาจัดแสดง ในครั้งนี้ จะเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างให้กับผู้ประกอบการทั่วประเทศ ในการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และทำให้ “ภูเก็ต” เป็นต้นแบบของการพัฒนาอุตสาหกรรมที่อยู่คู่กับวัฒนธรรมได้อย่างยั่งยืน
ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมเล็งเห็นศักยภาพทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของภูเก็ต จึงได้ดำเนินโครงการเพื่อยกระดับผู้ประกอบการสินค้าอาหารและอาภรณ์เจ โดยมีเป้าหมายเพื่อ เชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และธุรกิจท่องเที่ยว ผลการดำเนินงานที่สำคัญ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ดังนี้
1.กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้จัดทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาแนะนำ (Consult) ทั้งแบบ On-site และ Online ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ ทั้งประเภทอาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้า และของที่ระลึก ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ สะท้อนถึงคุณค่าและอัตลักษณ์ของภูเก็ตอย่างชัดเจน
2.กิจกรรมแสดงสินค้า (Phuket Veggie & Vogue Fair) จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าที่เน้นความ สะอาดและทันสมัย โดยแบ่งออกเป็น 3 โซน (อาหาร/เครื่องดื่ม, เสื้อผ้า, ของใช้/ของที่ระลึก) เพื่อเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการนำเสนอสินค้าสู่สาธารณะ (จัดงานระหว่างวันที่ 20 – 29 ตุลาคม 2568
3.กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายและเจรจาธุรกิจ (Business Matching) มีการจัดพื้นที่เจรจาธุรกิจอย่างมืออาชีพ เพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับธุรกิจท่องเที่ยวและคู่ค้าที่มีศักยภาพ โดยตั้งเป้าหมายให้เกิด มูลค่าการเจรจาการค้าจริงภายในงาน ไม่น้อยกว่า5 ล้านบาท
สำหรับงานมหกรรมนี้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วม ชม ชิม และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเจ อันน่าตื่นตาตื่นใจ พร้อมเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่ามรดกทางวัฒนธรรมสามารถเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชาติได้อย่างแท้จริง โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 29 ตุลาคม 2568 ณ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ฟลอเรสต้า ภูเก็ต ชั้น 3 และลานจอดรถตรงข้ามศาลเจ้าปุดจ้อ