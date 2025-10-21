ชมรมร้านอาหาร หวังนโยบายกระตุ้นศก.ระยะสั้น ช่วยประคองภาคธุรกิจ-ท่องเที่ยว 2 เดือนสุดท้ายของปี’68

มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวรวมถึงธุรกิจร้านอาหารที่เป็นนิติบุคคลอาจจะได้มาไม่เต็ม 100 แต่อย่างน้อย ก็มีนโยบายตรงกับที่เรียกร้องไป
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม นายสรเทพ โรจน์พจนารัช ประธานชมรมผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมโฮสเทลประเทศไทย กล่าวว่า ตามที่ ชมรมได้เสนอนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจไป 7 ข้อกับทางนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ที่พรรคภูมิใจไทยเมื่อ เดือนที่แล้ว ซึ่งต้องขอขอบคุณรัฐบาลนายกอนุทินและคณะ ที่รับข้อเสนอและนำไปทำจริงโดยออกเป็นมาตราการแบบรวดเร็วเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจท่องเที่ยวซึ่งอาจจะไม่ได้ตรงตามที่เสนอไปทั้งหมดแต่ก็ยังได้รับการตอบรับออกมาแบบรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งที่ตนเรียกร้องมาสองปีแล้วจนกระทั้งมาถึงรัฐบาลนี้ที่เข้ามาถึงก็เร่งออกมาตราการทันที
ซึ่งผมเคยบอกแล้วว่ามาตรการนี้จะสามารถช่วยพยุงผู้ประกอบการธุรกิจระดับรากหญ้าได้อย่างน้อยเพิ่มยอดขายไม่ต่ำกว่า 1.8 ถึง 2.5 เท่ารวมถึงจะช่วยพยุงห่วงโซ่ซัพพลายเชนซึ่งอยู่ในธุรกิจร้านอาหารกว้างมากไม่ว่าจะเป็นตลาดสดแม่ค้าสินค้าการเกษตรต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งขนส่งที่คอยขนส่งวัตถุดิบจากตลาดมาร้านอาหารและที่สำคัญยังช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าอาหารของบุคคลทั่วไปในแต่ละวันได้ด้วย ซึ่งตอนแรกทางชมรมได้เรียกร้องไปให้ใช้ได้กับธุรกิจร้านอาหารทุกประเภทแต่ติดเรื่องงบประมาณจึงทำให้ร้านอาหารที่เป็นนิติบุคคลได้รับอานิสงส์เพียงแค่เป็นนาโน SMEs
แต่ถึงกระนั้นทางชมรมยังมีการเสนอนโยบายในข้อที่ 2. ด้วยการเสนอนโยบายกระตุ้นการใช้จ่ายให้กับธุรกิจร้านอาหารโดยไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณด้วยการให้ลูกค้าสามารถเก็บใบกำกับภาษีจากร้านอาหารที่เป็นนิติบุคคลทุกประเภทเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีบุคคลได้ในปีถัดไปไม่เกิน 20,000 บาทซึ่งวันนี้ทาง ครม ได้อนุมัติออกมาโดยแบ่งออกมาเป็นสองประเภทคือ 10,000 บาทแรกลูกค้าสามารถใช้ใบกำกับภาษีจากร้านอาหารแบบใดก็ได้และหากอยากได้ลดหย่อนภาษีเพิ่มอีก 10,000 บาทสามารถขอใบกำกับภาษีจากร้านอาหารโดยเป็นเฉพาะ E-receipt เท่านั้น ได้อีก
3. การกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศซึ่งทางชมรมได้เสนอไปว่าควรจะมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวในไตรมาสสุดท้ายของปีเพื่อให้คนไทยหรือบริษัทห้างร้านได้ออกมาท่องเที่ยวและจัดประชุมสัมมนาให้มากขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายซึ่งวันนี้ทาง ครม ได้อนุมัติออกแล้วเช่นกันโดยใช้มาตราการลดหย่อนภาษีเช่นกัน
ต้องบอกว่าผลตอบรับจากนโยบายควิกวินทั้งหมดที่ออกมาได้รับผลตอบรับอย่างมากโดยดูจากจำนวนผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งใช้เวลาไม่เกินสองวันเกือบจะใช้สิทธิ์หมดหรือแม้กระทั่งร้านอาหารซึ่งไม่นึกว่าจะมีการลงทะเบียนเข้าร่วมจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นจากร้านค้าเก่าหรือร้านค้าใหม่รวมถึงได้มีการขยายให้ใช้สิทธิ์ได้สำหรับร้านที่ทำผมทำเล็บ เหล่านี้แสดง ให้เห็นว่าสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจ ณ วันนี้ของประเทศไทยทั้งหนี้ครัวเรือนและรายได้แต่ละครัวเรือนสาหัสสากรรจ์กันมากรวมถึงธุรกิจร้านอาหารซึ่งได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจมาแต่ปี 2567 จนถึงณวันนี้ หวังว่าจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นนี้จะพอช่วยประคองภาคธุรกิจร้านอาหารและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ใน 2 เดือนสุดท้ายของปี 2568 อันโหดร้ายนี้ได้
