คนละครึ่งพลัส ใครลงทะเบียนไม่ทัน รอลุ้นเช็กสิทธิคงเหลือ พรุ่งนี้ 6 โมงเช้า
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา เป็นวันแรกที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนโครงการ คนละครึ่งพลัส ผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” โดยมีจำนวนสิทธิโดยประมาณ 20 ล้านสิทธิ หรือจนกว่าจะครบวงเงินสิทธิในวงเงินไม่เกิน 44,000 ล้านบาท ผู้ที่ได้รับสิทธิเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม -31 ธันวาคม 2568 เวลา 06.00-23.00 น.
หลังจากที่เปิดลงทะเบียนได้ไม่ถึง 1 วัน เวลา 16.00 น. วันที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา เว็บไซต์ https://www.คนละครึ่งพลัส.com อัพเดตข้อมูลในระบบว่า มีผู้ลงทะเบียนครบตามวงเงินสิทธิ แล้ว
ทำให้หลายคนเสียดายอย่างมากที่ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสไม่ทัน อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลา 06.00 น. ของวันที่ 21 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวได้ตรวจสอบที่ www.คนละครึ่งพลัส.com พบว่ามีจำนวนสิทธิคงเหลือโครงการ คนละครึ่งพลัส มากกว่า 490,000 สิทธิ
ทำให้เห็นว่ามีสิทธิคงเหลือเพิ่มมา คาดว่าสิทธิที่เพิ่มนั้นมาจากการตรวจสอบของ กระทรวงการคลัง ที่จะมีการนำข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไปตรวจสอบคุณสมบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น มีอายุตั้งแต่ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นต้น
โดยเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่า วงเงินงบประมาณหรือจำนวนสิทธิคงเหลือจะนำวงเงินสิทธิคงเหลือมาเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ เป็นเหตุทำพบสิทธิคงเหลือในวันถัดไป
ขณะที่ นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ส่วนการเปิดลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส รอบเก็บตกในรอบต่อไป ต้องรอผลตรวจสอบก่อนว่า มีวงเงินงบประมาณหรือจำนวนสิทธิคงเหลือแค่ไหน กระทรวงการคลังจะนำสิทธิคงเหลือมาเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ในวันรุ่งขึ้น
โดยประชาชนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วม สามารถตรวจสอบสิทธิคงเหลือจากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.คนละครึ่งพลัส.com และลงทะเบียนเข้าร่วมผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ได้ในช่วงเวลา 06.00 – 22.00 น.
ดังนั้น ในวันพรุ่งนี้ (23 ตุลาคม) ประชาชนที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ เตรียมตัวเช็กสิทธิคงเหลือผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่งพลัส.com ตั้งแต่เวเลา 06.00 น. เป็นต้นไป!