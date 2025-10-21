แสนสิริ จุดพลุ ‘จตุโชติ คอมมูนิตี้’ ปั้นพอร์ตบ้านหรู 7.7 พันล้าน ปักหมุดแลนด์มาร์กแห่งการอยู่อาศัย
ทำเล“จตุโชติ”กำลังมาแรง หลังรัฐบาลได้มีการก่อสร้างทางด่วนจากจตุโชติไปถึงลำลูกกา กลายเป็นทำเลทองของการอยู่อาศัย
หนึ่งในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าไปรุกโซนนี้รายปรกๆ นั่นคือ“แสนสิริ” ซึ่งได้เข้าไปลงทุนโซนกรุงเทพเหนือกว่า 25 ปี เดินหน้าพัฒนาโครงการในโซนสะสมถึงสิ้นปี 2568 รวม 30 โครงการ มูลค่ากว่า 65,000 ล้านบาท
ตั้งแต่โครงการแรก “นาราสิริ วัชรพล” และขยายการพัฒนาอย่างครอบคลุม ตั้งแต่บ้านเดี่ยวระดับบน ไปถึงทาวน์โฮมและคอนโดมิเนียมมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน
ล่าสุดเนรมิตที่ดิน 185 ไร่ เป็น “จตุโชติ คอมมูนิตี้” เตรียมพัฒนา 3 โปรเจ็กต์ 3 แบรนด์ รวมมูลค่าโครงการ 7,700 ล้านบาท ใช้เวลาพัฒนาใน 3 ปี โดยเมื่อๆเร็วนี้ได้เปิดตัวแล้ว 2 โครงการ ได้แก่ บุราสิริ จตุโชติ และสราญสิริ จตุโชติ
“อาณัติ กิตติกุลเมธี” รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานพัฒนาโครงการแนวราบ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แสนสิริ มองเห็นดีมานด์ความต้องการที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องในโซนกรุงเทพเหนือ และการเติบโตของศักยภาพทำเล โดยเฉพาะโซนจตุโชติ รามอินทราและวัชรพล ด้วยการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมที่ครบครันต่อเนื่อง ตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยในโซน ช่วยประหยัดเวลาการเดินทาง เชื่อมต่อเข้าเมืองและออกนอกเมืองได้ง่าย ในราคาที่อยู่อาศัยที่เข้าถึงได้ โดยพร้อมสานความสำเร็จต่อโมเดลแสนสิริคอมมูนิตี้ในโครงการแสนสิริ จตุโชติ คอมมูนิตี้
ปักหมุดแลนด์มาร์คแห่งการอยู่อาศัยใหม่ในโซนนี้ โดยเปิด 2 โครงการใหม่ ได้แก่ บุราสิริ จตุโชติ และสราญสิริ จตุโชติ มูลค่ารวม 4,580 ล้านบาทไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ และลูกค้าให้การตอบรับดีอย่างต่อเนื่อง กวาดยอดขายจาก 2 โครงการทะลุ 1,000 ล้านบาท
“ภัคพริ้ง การุญ” รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดโครงการแนวราบ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แสนสิริ คอมมูนิตี้ เป็นจุดแข็งของแสนสิริ และประสบความสำเร็จในการพัฒนาโมเดลนี้มาแล้วกว่า 17 คอมมูนิตี้ รวมมูลค่ากว่า 1 แสนล้านบาท และรวมพื้นที่กว่า 3,700 ไร่ ภายใต้ความตั้งใจที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างสังคมที่อยู่อาศัยสมบูรณ์แบบในทุกทำเลที่แสนสิริเข้าไปพัฒนา ด้วยการสร้างสังคมคุณภาพที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตได้อย่างเพียบพร้อม ด้วยดีไซน์ ฟังก์ชัน และบริการหลังการขายที่เป็นเลิศ พร้อมระบบรักษาความปลอดภัย LIV-24 รวมถึงกิจกรรมไลฟ์สไตล์ต่าง ๆ เพื่อสร้างความสุข และโอกาสในการต่อยอดลงทุนอย่างยั่งยืน
สำหรับแสนสิริ จตุโชติ คอมมูนิตี้ เป็นคอมมิวนิตี้แห่งใหม่ล่าสุด บนพื้นที่ 185 ไร่ รวมมูลค่าคอมมิวนิตี้แห่งนี้กว่า 7,700 ล้านบาท ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพบนถนนจตุโชติ โดดเด่นด้านการเดินทางที่สะดวกสบาย เพียง 5 นาที ถึงจุดขึ้น-ลงทางด่วนฉลองรัชและยังเชื่อมต่อทางด่วนกาญจนาภิเษก ใกล้กับถนนเทพรักษ์ทำให้เดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมืองและถนนวิภาวดีรังสิตได้อย่างรวดเร็ว ยังรายล้อมด้วยแหล่งไลฟ์สไตล์ที่ครบครัน ทั้งศูนย์การค้า อาทิ Central EastVille, Market Place เทพรักษ์ และCommunity Mall ต่าง ๆ รวมถึงสถานพยาบาล เช่น โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา และสถาบันการศึกษา อาทิ โรงเรียนสาธิตพัฒนา และโรงเรียนนานาชาติ
โดยเปิดพรีเซล 2 โครงการ ได้แก่ โครงการบุราสิริ จตุโชติ มูลค่าโครงการ 2,080 ล้านบาท เป็นการร่วมทุนพัฒนาระหว่างแสนสิริ และ มิตซุย ฟุโดซัง เอเชีย ดีเวลลอปเมนท์ (ไทยแลนด์) ชูดีไซน์บ้านเดี่ยวสไตล์ New England Colonial ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 49 ไร่ มีจำนวนเพียง 124 ยูนิต ด้วยพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้น 246-384 ตร.ม.
การออกแบบเน้นความโอ่โถงด้วยช่องแสงขนาดใหญ่แบบDouble Volume และฟังก์ชันที่รองรับครอบครัวทุกขนาด ด้วยจำนวนสูงสุดถึง 5 ห้องนอน พร้อมพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่กว่า 5 ไร่ ที่ครบครันด้วย Clubhouse, Backyard, Pet Park และ Lake ตอบโจทย์การใช้ชีวิตแบบรีสอร์ทอย่างแท้จริง ในราคาเริ่มต้น 13.99-25 ล้านบาท หากลงทะเบียนเพื่อรับข้อเสนอพิเศษเพิ่ม 200,000 บาท
และโครงการสราญสิริ จตุโชติ มูลค่าโครงการ 2,500 ล้านบาท เป็นการกลับมาของแบรนด์สราญสิริในโซนรามอินทรา หลังจากเคยประสบความสำเร็จมาแล้วในอดีต โดดเด่นด้วยราคาเริ่มต้นที่หาได้ยากในโซนนี้ โดยเริ่มเพียง 8.59-15 ล้านบาท ทำให้มีซัพพลายในระดับราคาไม่ถึง 10 ล้านบาท ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในโซนนี้
โครงการมาพร้อมดีไซน์ซีรีส์ล่าสุด Urban Farmhouse ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 70 ไร่ มีจำนวนทั้งหมด 265 ยูนิต ด้วยพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้น 174-244 ตร.ม. การออกแบบเน้นฟังก์ชันครบครัน อาทิ Bay Window ในห้องนั่งเล่นเพื่อรับแสงธรรมชาติ, ห้องนอนกว้างขวาง, จอดรถได้สูงสุด 3 คัน และมีห้องนอนชั้นล่างในบ้านทุกแบบ พร้อมเพลิดเพลินกับพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่รวมกว่า 6 ไร่ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข้อเสนอพิเศษ 100,000 บาท
“จากอินไซต์กลุ่มลูกค้าแนวราบในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา พบว่าตลาดมีลูกค้ากลุ่มใหม่ที่น่าจับตา ได้แก่ กลุ่ม Young Successor คนรุ่นใหม่ประสบความสำเร็จเร็ว เช่น Content Creator/Influencer, Young Investor หรือ Heir & Family Business Successor ก้าวเข้ามาเป็นลูกค้าบ้านระดับบนตั้งแต่อายุ 25 ปี โดยมองบ้านเป็นสินทรัพย์แห่งอนาคต และกลุ่ม Investor ที่เล็งเห็นโอกาสในการลงทุนบ้านระดับบนเพื่อปล่อยเช่าและกระจายความเสี่ยงของพอร์ตลงทุน สร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและดึงดูดผู้เช่าระดับสูง เช่น ผู้บริหาร หรือครอบครัวที่มีบุตรหลานเรียนโรงเรียนนานาชาติ ที่พร้อมจ่ายค่าเช่าสูง“
ด้านนความสนใจของลูกค้าส่วนใหญ่ในปัจจุบันยังคงอยู่ในเซกเมนต์บ้านระดับบนอย่าง สราญสิริ, เศรษฐสิริ, บุราสิริ และบ้านระดับลักซ์ชัวรีราคา 50 ล้านบาทขึ้นไปสำหรับทำเลเด่นที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง ได้แก่ โซนรามอินทรา, จตุโชติ, วัชรพล สะท้อนจากความสำเร็จของ เศรษฐสิริ วงแหวน-จตุโชติ ที่เพิ่ง Sold Out ไป, โซนราชพฤกษ์และทำเลใกล้ สนามบิน เช่น ดอนเมือง และ สุวรรณภูมิ รวมถึงภูเก็ตที่ได้รับกระแสตอบรับที่ดี ล่าสุด เศรษฐสิริ เกาะแก้ว รีทรีตสามารถสร้างยอดขายได้กว่า 700 ล้านบาทภายใน 48 ชั่วโมง