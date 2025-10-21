โบนัส สุกี้ บุกเงียบ 3 เดือน 5 สาขา รุกหนักอีสาน จ่อเปิดอีก 2 สาขา
เผลอแป๊ปเดียว “โบนัส สุกี้” (BONUS SUKI) สุกี้น้องใหม่ ทุนหนา ในเครือ MK เปิดแล้ว 5 สาขา ภายในเวลากว่า 3 เดือน
นับจากสาขาแรกที่“โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สระบุรี”เมื่อ 16 กรกฎาคม 2568 ตามมาด้วยสาขาแม็คโคร โลตัส มอลล์ ชัยนาท ,ลิตเติ้ล วอล์ค รามคำแหง 129, Yes บางพลี และแฟรี่ พลาซ่า ขอนแก่น ซึ่งตัดริบบิ้นไปเมื่อวันที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา
ยังจะมีอีกอีก 2 สาขาตามมาในเดือนตุลาคมนี้ ได้แก่ สาขาเสริมไทย คอมเพล็กซ์ มหาสารคาม เตรียมเปิดวันที่ 24 ตุลาคมและสาขาศรีสกล มอลล์ สกลนคร ในวันที่ 31 ตุลาคมนี้ ไม่เพียงเท่านั้นในแผนยังเตรียมเปิดสาขาใหม่อีกในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปีนี้ ทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑลและต่างจังหวัด
สำหรับ “โบนัส สุกี้” เป็นบุฟเฟต์ มีเมนูกว่า 60 เมนู ทานได้ 2.15 ชั่วโมง ในราคา 219 บาท (ไม่รวมเครื่องดื่มรีฟิล ราคา 39 บาทและ Vat 7%) ราคาเนต 276 บาท เปิดตั้งแต่ 11.00 น. ถึง 05.00 น.
ทั้งนี้ในช่วงเปิดสาขาใหม่ จะมีการจัดโปรโมชั่น
-24 ตุลาคม 2568 สาขาเสริมไทยคอมเพล็กซ์ จังหวัดมหาสารคาม
(รับโปร 1 ฟรี 1 วันที่ 24 ต.ค. 68 – 26 ต.ค. 68 ) วันละ 2 รอบ (จำกัดสิทธิ์ 100 ท่านแรกต่อวัน)
รอบที่1 : 11.00 น. (จำนวน 50 สิทธิ์)
รอบที่2 : 20.00 น. (จำนวน 50 สิทธิ์)
-31 ตุลาคม 2568 สาขาศรีสกล มอลล์
(รับโปร 1 ฟรี 1 วันที่ 31 ต.ค. 68 – 2 พ.ย. 68 ) วันละ 2 รอบ (จำกัดสิทธิ์ 100 ท่านแรกต่อวัน)
รอบที่1 : 11.00 น. (จำนวน 50 สิทธิ์)
รอบที่2 : 20.00 น. (จำนวน 50 สิทธิ์)