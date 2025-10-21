ด่วน! ราคาทองดิ่งเหว ร่วงหนักสุดในรอบ 12 ปี หลุด 4,100 ดอลลาร์ ต่อ ออนซ์แล้ว
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม รอยเตอร์ รายงานว่า ราคาทองคำได้ปรับตัวลงมาต่ำที่สุดในรอบ 5 ปี เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น และนักลงทุน ต่างเทขายทำกำไร เป็นผลจากการคาดการว่าสหรัฐ จะปรับลดดอกเบี้ย และ ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้ราคาทองคำ พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้งในการซื้อขายก่อนหน้า ทั้งนี้ ราคาทองคำตลาดโลกลดลง 5.5% สู่ระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ที่ 4,115.83 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ราคาทองคำล่วงหน้าของสหรัฐ ส่งมอบเดือนธันวาคม ลดลงมา 5.3% มาอยู่ที่ 4,129.20 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ จากที่เคยพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 4,381.21 ดอลลาร์สหรัฐในวันจันทร์ และเพิ่มขึ้นประมาณ 60% ในปีนี้ โดยได้รับแรงหนุนจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจ การคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ย และแรงซื้ออย่างต่อเนื่องของธนาคารกลาง
ไท หว่อง เทรดเดอร์โลหะอิสระกล่าวว่า เมื่อวานนี้มีการซื้อทองคำที่ราคาลดลง แต่ความผันผวนที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้เกิดความระมัดระวัง และอาจกระตุ้นให้เกิดการขายทำกำไรอย่างน้อยในระยะสั้น
ล่าสุด บลูมเบิร์ก รายงานว่า ราคาทองคำได้ร่วงลงต่ำสุดในรอบ 12 ปี ท่ามกลางการเทขายต่อเนื่อง โดย ราคาทองคำร่วงลงถึง 6.3% สู่ระดับ 4,082.03 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาเงินร่วงลงถึง 8.7% สู่ระดับ 47.89 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ทั้งนี้ ความต้องการทองคำลดลง เนื่องจากประธานาธิบดีทรัมป์ และ สีจิ้นผิง เตรียมพบกันในสัปดาห์หน้า เพื่อคลี่คลายความขัดแย้งทางการค้า ดัชนีความแข็งแกร่งของทองคำบ่งชี้ว่าราคาได้ปรับตัวเข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไปแล้ว นอกจากนี้ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น ยังทำให้ราคาทองคำและเงินมีราคาแพงขึ้นสำหรับผู้ซื้อส่วนใหญ่