เช็กสิทธิคงเหลือ คนละครึ่งพลัส ในเว็บ www.คนละครึ่งพลัส.com ลุ้นจำนวนคงเหลือ ลงทะเบียนในเป๋าตัง

เช็กสิทธิคงเหลือ คนละครึ่งพลัส ในเว็บ www.คนละครึ่งพลัส.com ลุ้นจำนวนคงเหลือ ลงทะเบียนเป๋าตังได้ทันที
หลังจากรัฐบาลเปิดให้ประชาชนที่สนใจ ลงทะเบียนโครงการ คนละครึ่งพลัส ผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ตั้งแต่วันที่ 20-26 ต.ค.68 เวลา 06.00-22.00 น. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยมีจำนวนสิทธิโดยประมาณ 20 ล้านสิทธิ หรือจนกว่าจะครบวงเงินสิทธิในวงเงินไม่เกิน 44,000 ล้านบาท ผู้ที่ได้รับสิทธิเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค.-31 ธ.ค.68 เวลา 06.00-23.00 น.
และในวันที่ 20 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันแรกของการลงทะเบียน เว็บไซต์ https://www.คนละครึ่งพลัส.com อัพเดตข้อมูลในระบบ ณ เวลา 16.00 น.ว่า มีผู้ลงทะเบียนครบตามวงเงินสิทธิ แล้ว
อย่างไรก็ดี เวลา 06.00 น. วันที่ 21 ตุลาคม พบว่า ตั้งแต่เวลา 06.00 น.เป็นต้นมา มีจำนวนสิทธิคงเหลือโครงการ คนละครึ่งพลัส มากกว่า 490,000 สิทธิ ก่อนจะทยอยครบจนเหลือ 0 สิทธิ ในเวลาราว 07.24 น.
จากการตรวจสอบพบว่า คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์ อีกทั้งวงเงินงบประมาณหรือจำนวนสิทธิคงเหลือจะนำวงเงินสิทธิคงเหลือ มาเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ เป็นเหตุทำพบสิทธิคงเหลือในวันถัดไป
ล่าสุด เวลา 06.00 น. วันที่ 22 ตุลาคม จากการตรวจสอบหน้าเว็บไซต์ https://www.คนละครึ่งพลัส.com พบว่ามีสิทธิคงเหลือ 908 สิทธิ
โดยผู้สนใจใช้เวลาร่วมลงทะเบียนไม่ถึง 1 นาที กระทั่งลงทะเบียนจนครบวงเงินในเวลาราว 06.01 น.ในทันที