เริ่มแล้ว! สัมมนา AI for Equality มติชนจับมือ AIS เจาะลึกเหลื่อมล้ำ เติมพลังเท่าเทียม
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ที่ห้องอินฟินิตี่ 1-2 โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ ซอยรางน้ำ เขตราชเทวี กรุงเทพ หนังสือพิมพ์มติชน ร่วมกับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS จัดสัมมนาเพื่อสังคม Matichon-AIS Talks for Thailand 2025 AI for Equality เติมพลังเท่าเทียม
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศเมื่อเวลา 09.00 น. มีบุคคลจากแวดวงต่างๆ เดืนทางเข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้บริหารในเครือมติชนให้การต้อนรับ นำโดย นายปราปต์ บุนปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) , นายวรศักดิ์ ประยูรศุข รองประธาน บมจ. มติชน และบรรณาธิการ กอง บก. ประชาชาติธุรกิจ, นายสุริวงค์ เอื้อปฏิภาน รองประธาน บมจ. มติชน และบรรณาธิการ กอง บก. ข่าวสด, นายนฤตย์ เสกธีระ บรรณาธิการ กอง บก. มติชน
สำหรับกำหนดการในวันนี้ ดร. ศุภวุฒิ สายเชื้อ ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Road to Equality ไทยสู่ความเท่าเทียม” ในเวลา 09.30 น.
จากนั้น น.ส.กานติมา เลอเลิศยุติธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านธุรกิจองค์กร เอไอเอส มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยมี อาลิซาเบธ แช๊ดเลอร์ ลีนานุไชย เป็นผู้สัมภาษณ์พิเศษ ในหัวข้อ AI for Equality
จากนั้น นายเรืองโรจน์ พูนผล ประธาน กสิกร บิสซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป หรือ KBTG บรรยายพิเศษ หัวข้อ “AI Thailand”
หลังจากวิทยากรได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเท่าเทียม ความเหลื่อมล้ำ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในแง่มุมของภาครัฐ ภาคเอกชนแล้ว ภายในงานยังจัดเวทีเสวนา “AI ตัวช่วย หรือ ตัวฉุด ความเท่าเทียม” มีวิทยากรเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ร่วมเวที ประกอบด้วย ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และผศ.ดร.ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล กรรมการและเลขานุการ สมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย โดยมีนายมนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล ดำเนินรายการ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ หนังสือพิมพ์มติชนเห็นว่า หากประเทศไทยสามารถนำ AI มาช่วยเพิ่มความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ได้ น่าจะเป็นเรื่องดี เพราะจะได้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาของสังคม ทราบว่าปัจจุบันมีความพยายามใช้ AI มาช่วยในการสร้างความเท่าเทียมกันแล้ว มติชนจึงร่วมกับ AIS จัดสัมมนาในรูปแบบ Talks for Thailand ขึ้นมา