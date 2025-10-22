ดีป้า คิกออฟ AI Transformation เปิดประตูให้ผู้ประกอบการ-เกษตรกรไทย เข้าถึงดิจิทัล
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า และเครือข่ายพันธมิตร จัดกิจกรรมกระตุ้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชื่อ AI Transformation Roadshow ครั้งที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก กิจกรรมในโครงการ AI Transformation โดยมี นายวาฤทธิ์ ศิริพิทยาโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ ดีป้า ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย นายบุญทวี ดวงนิราช รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรม หอการค้า สภาเกษตรกร ผู้ประกอบการ SMEs เกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อย เข้าร่วมงาน ณ อาคาร ดีป้า สาขาภาคเหนือตอนล่าง
นายวาฤทธิ์ กล่าวว่า โครงการ AI Transformation มุ่งส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่ขึ้นทะเบียนบนบัญชีบริการดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม ซึ่งจะนำไปสู่โอกาสการลงทุนใหม่และต่อยอดสู่ตลาดสากลผ่านการส่งเสริมใน 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) การยกระดับธุรกิจด้วยดิจิทัลตามมาตรการ d-transform วงเงินสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 2 แสนบาท โดยมีกลุ่มเป้าหมายอยู่ที่ผู้ประกอบการ SMEs รวม 600 ราย (กลุ่มธุรกิจภาคการผลิต 200 ราย | กลุ่มธุรกิจการค้าและบริการ 300 ราย | กลุ่มเกษตรแปรรูป 100 ราย) 2) การส่งเสริมการเริ่มต้นใช้งานดิจิทัลตามมาตรการ d-voucher โดย ดีป้า จะมอบสิทธิ์การใช้ดิจิทัลโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแก่ผู้ประกอบการ SMEs ร้านค้าขนาดเล็ก หาบเร่ แผงลอย 10,000 ราย และเกษตรกร 5,000 ราย
นอกเหนือจากการส่งเสริมข้างต้น ในส่วนต่างที่เหลือผู้ประกอบการยังมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยความร่วมมือกับ กรมสรรพากร ซึ่งผู้ประกอบการสามารถนำค่าใช้จ่ายในการลงทุนเทคโนโลยีดิจิทัลที่ขึ้นทะเบียนบนบัญชีบริการดิจิทัลมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้สูงสุด 200% ในวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท* และมาตรการส่งเสริมการยกระดับอุตสาหกรรมดิจิทัลจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) SMEs ที่ลงทุนในซอฟต์แวร์จากบัญชีบริการดิจิทัลจะได้รับการยกเว้นภาษีสูงสุด 5 ปีเต็มในอัตรา 100% ขณะที่ธุรกิจขนาดใหญ่จะได้รับการยกเว้นภาษีเป็นระยะเวลา 3 ปีในอัตรา 50%* (เงื่อนไขเป็นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และตามที่บีโอไอกำหนด)
พร้อมกันนี้ โครงการดังกล่าวยังมีกิจกรรมกระตุ้นการประยุกต์ใช้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชื่อ AI Transformation Roadshow ซึ่งจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้และทักษะด้านดิจิทัลใน 8 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก เชียงใหม่ สงขลา ภูเก็ต ชลบุรี อุบลราชธานี ขอนแก่น และ กรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรม AI Transformation Roadshow ครั้งที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 17 ตุลาคมที่อาคาร ดีป้า สาขาภาคเหนือตอนล่าง โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม Workshop เพื่อยกระดับความรู้และทักษะด้านดิจิทัล รวมถึงแนวทางการจัดทำและนำเสนอโครงการเพื่อเข้าถึงแหล่งทุน Showcase นิทรรศการแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการยกระดับธุรกิจ เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการพัฒนาธุรกิจและการเกษตรจากผู้ประกอบการดิจิทัลตัวจริง และ Business Matching เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัลในบัญชีบริการดิจิทัลได้พบปะและจับคู่ธุรกิจกับผู้ที่กำลังมองหาโซลูชันในการยกระดับธุรกิจ