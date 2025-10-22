แซมมี่ ชนิตา ร่วมฟังสัมมนา AI ย้อนเล่า ใช้ครีเอตคอสตูมสุดปัง ระดมไอเดียช่วยสังคมพรึบ
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม หนังสือพิมพ์มติชน ร่วมกับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS จัดสัมมนาเพื่อสังคม Matichon-AIS Talks for Thailand 2025 AI for Equality เติมพลังเท่าเทียม
ทั้งนี้ หนึ่งในผู้เข้าร่วมงาน คือ นางชนิตา ศรีดาเกษ เครธอร์น หรือ แซมมี่ Mrs.Thailand World 2025
ทั้งนี้ หนึ่งในผู้เข้าร่วมงาน คือ นางชนิตา ศรีดาเกษ เครธอร์น หรือ แซมมี่ Mrs.Thailand World 2025 ซึ่งเผยถึงความสำคัญของ AI โดยแบ่งเป็น 2 มิติ ได้แก่ มิติการเป็นแม่ และมิติของการเป็นนางงาม
นางชนิตา กล่าวว่า สำหรับการเป็นคุณแม่ AI สามารถเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระ และสามารถที่จะช่วยวางแผนเวลาในการทำกิจวัตรประจำวัน ตั้งแต่การช่วยลูกทำการบ้าน วางแผนเมนูอาหารของลูกทั้งสัปดาห์ ช่วยคุณแม่ที่ทำงานให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพขึ้น เช่น การเขียนรายงาน อีเมล AI สามารถเข้ามามีบทบาทในการดูแลครอบครัวและสนับสนุนคุณแม่ยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
“อย่างการบ้านภาษาจีน เราก็สามารถที่จะถ่ายรูปแล้วก็ถามเขาว่าแล้วอันนี้เราจะต้องตอบยังไง ออกเสียงยังไง AI เขาสามารถช่วยได้ถึงขนาดนั้นเลย ว่าสมมติอันไหนต้องโยงภาพหูให้เข้ากับคำภาษาจีน ให้โยงให้ได้ AI สามารถที่จะมาช่วย แบ่งเบาภาระคุณแม่ให้รู้เท่าทันได้” นางชนิตา กล่าว
นางชนิตา กล่าวต่อไปถึงบทบาทของ AI ที่มาใช้ในมิติของนางงามแต่เป็นตัวแทนของจังหวัดนครนายก ทั้งการแต่งเพลง และการครีเอทีฟชุด
“แซมมี่ก็ได้ใช้ AI ในการรังสรรค์แบรนดิ้ง ของตัวเอง ตัวตนของตัวเองแล้วก็การนำเสนอของตัวเอง บนเวทีนครนายกตั้งแต่แต่งเพลง และครีเอตชุด
การประกวดนางงามจะมีช่วงหนึ่งที่ใส่ชุดนี้ ช่วงหนึ่งที่ใส่ชุดนั้น แล้วมันจะมีช่วงหนึ่งที่เป็นครีเอทีฟนครนายก เขาก็เปิดโอกาสให้เราได้ออกแบบเสื้อผ้าที่แสดงออกถึงความเป็นจังหวัดนครนายก แซมมี่เองก็ดูรูปภาพ จำได้เลยว่าชุดที่อยากใส่เป็นแบบสวยๆ เฟียสๆ แบบ เทย์เลอร์ สวิฟต์ ก็ไปเอาชุดเทย์เลอร์ สวิฟต์มา แล้วเราโอเคกับสีแดง จากนั้นไปหารูปดอกสุพรรณิการ์ ดอกไม้ประจำจังหวัดนครนายกมา แบบอยากได้หางด้วยใส่หางให้หน่อย แล้วก็ Prompt AI ไปในChat GPT โดยบอกว่าอยากเอาชุดนี้ผสมกับดอกนี้เอาลงไปในรูปให้หน่อย แล้ว AI ก็ออกแบบมาให้ แล้วก็เอาชุดนี้ที่ตัวเองพึงพอใจ ไปให้กับดีไซน์เนอร์เพื่อที่จะตัดออกเป็นชุด ในครีเอทีฟนครนายก” แซมมี่ ชนิตา กล่าว
นางชนิตา ได้กล่าวด้วยว่า ส่วนตัวตนเองมาในบทบาทที่ไม่เคยเป็นนางงามมาก่อน AI จึงเป็นตัวช่วยในการช่วยคิดไอเดีย
“AI มันสามารถที่จะทำให้นางงามมีไอเดียมากยิ่งขึ้นในการที่จะทำกิจกรรมหรือว่าจะทำแคมเปญอะไรที่จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้มากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการที่เอาตำแหน่งมา AI มันสามารถดูข้อมูลที่มีอยู่ในโลกตอนนี้ได้ แล้วก็เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมมีคนจำนวนเท่าไหร่อะไรยังไงมีปัญหาอะไรตรงไหน ในส่วนไหนของประเทศ หรือในของโลก สิ่งที่นางงามสามารถทำได้ก็คือการใช้ AI ในการรวบรวมข้อมูลแล้วก็หาจุดเด่นของเรา” นางชนิตา กล่าว