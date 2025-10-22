กรุงเทพกรีฑา ภูเก็ต ทำเลทองลงทุนอสังหาหรู ‘ชาญอิสระ’ ทุ่ม 1.2 หมื่นล้าน ผุด 3 โปรเจ็กต์

กรุงเทพกรีฑา ภูเก็ต ทำเลทองลงทุนอสังหาฯหรู ‘ชาญอิสระ’ ทุ่ม 1.2 หมื่นล้าน ปักหมุด 3 โปรเจ็กต์
นายสงกรานต์ อิสสระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ระดับอัลตร้าลักชัวรี่ยังคงมีแนวโน้มดีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะทำเลกรุงเทพกรีฑาและภูเก็ตที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตและการลงทุน รวมถึงกำลังซื้อมีแนวโน้มที่ดีต่อเนื่องในกลุ่มลูกค้าชาวไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะภูเก็ตยังคงเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกของนักลงทุนและผู้ซื้อระดับบน กลุ่มคนไทยและ กลุ่มต่างชาติจากรัสเซีย จีน ยุโรป มิดเดิลอีสต์ และสิงคโปร์ บริษัทจึงเดินหน้าเปิด 3 โครงการ รวมมูลค่ากว่า 12,000 ล้านบาท ประกอบด้วย ทำเลกรุงเทพกรีฑาเปิด 2 โครงการ มูลค่ากว่า 4,800 ล้านบาท คือ โครงการอิสสระเรสซิเดนซ์ พระราม 9-กรุงเทพกรีฑา จำนวน 23 ยูนิต พื้นที่ใช้สอย 806-1,229 ตร.ม.ขนาดที่ดิน 142-271 ตร.ว. จำนวน 5-6 ห้องนอน ราคาเริ่มต้น 85 ล้านบาทและบ้านอิสสระ พระราม 9-กรุงเทพกรีฑา บ้านเดี่ยวระดับลักชัวรี่ บนที่ดิน 21 ไร่ จำนวน 68 ยูนิต พื้นที่ใช้สอย 283-466 ตร.ม. ขนาดที่ดิน 62-155 ตร.ว. จำนวน 3-4 ห้องนอน ราคาเริ่มต้น 25 ล้านบาท
นายสงกรานต์กล่าวว่า ส่วนโซนภูเก็ตได้เปิดลงทุนพัฒนาโครงการศรีพันวา ลากูน ซึ่งเป็น The New Legacy Begins เป็นโครงการมิกซ์ยูส บนที่ดิน 62 ไร่ มูลค่ากว่า 7,300ล้านบาท พัฒนาโดยบริษัท อิสสระนพร จำกัด (ISN) โดยเฟสแรกจะดำเนินการก่อสร้างในส่วนของ Sri panwa Lagoon Residence ประกอบด้วย Sri Panwa Lagoon Waterfront Pool Villa ลักชัวรี่พูลวิลล่า จำนวน 20 หลัง ติดริมลากูน วิลล่าขนาด 3-6 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 268.24-964.22 ตร.ม. พร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัว โดยต้องการให้ผู้อยู่อาศัยได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ รอบลากูนและ ลำธารที่เชื่อมต่อกับลากูน เสริมบรรยากาศให้อยู่สบายยิ่งขึ้น ราคาเริ่มต้น 43.8-182 ล้านบาท และ Sri Panwa Lagoon Multi-flex House จำนวน 14 หลัง ออกแบบเป็น Multi-function ใช้เป็นที่พักอาศัย ร้านค้า หรือปรับให้เป็นสำนักงานของบริษัท รูปแบบเป็นอาคาร 3 ชั้น ราคาเริ่มต้น 39.8-72.8 ล้านบาท
“จากข้อมูลระบุว่าความต้องการครอบครองบ้านพูลวิลล่าในภูเก็ตเพิ่มขึ้นกว่า 30% ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะทำเลทองบางเทา ลากูน่า เชิงทะเล เพราะเป็นพื้นที่ที่มีชายหาดสวยงาม มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่ตั้งของโครงการระดับหรูมากมาย เช่น วิลล่า แบรนด์เดดเรสซิเดนซ์ โรงแรม สนามกอล์ฟ และคอมเพล็กซ์มิกซ์ยูส ยังมีกิจกรรมไลฟ์สไตล์หลากหลาย ทั้งกีฬาทางน้ำ ร้านอาหารชั้นเลิศ และบีชคลับที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้พำนักระยะยาว ซึ่งเราเชี่ยวชาญในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรี่มายาวนาน โดยเฉพาะศรีพันวาที่เป็นแลนด์มาร์กระดับไอคอนิกของประเทศไทย “นายสงกรานต์กล่าว