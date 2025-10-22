PARK11 คอมมูนิตี้มอลล์ ในเรนวูด ปาร์ค สร้างคืบหน้าแล้ว 80% พร้อมเปิดปี69

PARK11 คอมมูนิตี้มอลล์ ในเรนวูด ปาร์ค สร้างคืบหน้าแล้ว 80% พร้อมเปิดไตรมาสแรกปี69
นายสจวร์ต เดลี่ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เรนวูด โฮลดิ้ง จำกัด ผู้พัฒนาโครงการพาร์ค 11 (PARK11) ไลฟ์สไตล์คอมมูนิตี้มอลล์ภายในโครงการเรนวูด ปาร์ค (Reignwood Park) เปิดเผยว่า ปัจจุบันโครงการ พาร์ค11 ก่อสร้างคืบหน้าแล้วกว่า 80% ครอบคลุมทั้งงานโครงสร้างหลัก งานระบบภายใน และการจัดภูมิทัศน์ โดยล่าสุดทีมผู้บริหารและวิศวกรได้ลงพื้นที่ตรวจสอบหน้างาน เพื่อยืนยันความพร้อมก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในไตรมาสแรกของปี 2569
โดยเรนวูด ปาร์ค ตั้งใจพัฒนา PARK11 ให้เป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตที่ครบครัน ที่พร้อมรองรับทั้งผู้อยู่อาศัยภายในโครงการ รวมถึงผู้คนในพื้นที่รอบ ๆ ครอบคลุมทั้งปทุมธานีและกรุงเทพฯ ตอนเหนือ ให้ได้สัมผัสไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในแบบที่ครบครันทั้งการช็อปปิ้ง พักผ่อน และทำกิจกรรมกันกับครอบครัว ซึ่ง PARK11 ได้รวบรวมร้านค้า แบรนด์ดัง และบริการชั้นนำมาเปิดให้บริการ เพื่อสร้างความหลากหลายและตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าทุกวัย ตั้งแต่ร้านอาหารและคาเฟ่ยอดนิยม ร้านกีฬาคุณภาพ ไปจนถึงบริการสำหรับสัตว์เลี้ยงและกิจกรรมเพื่อสุขภาพ รวมถึงบริการอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งจะช่วยให้ที่นี่กลายเป็นจุดหมายใหม่สำหรับทั้งผู้อยู่อาศัยและคนในชุมชนโดยรอบ
ทั้งนี้ PARK11 ได้รวมจุดเด่นด้านการออกแบบที่โปร่ง รายล้อมด้วยธรรมชาติสีเขียว ทำให้ผู้มาใช้บริการรู้สึกผ่อนคลายและได้ใกล้ชิดธรรมชาติ ซึ่งช่วยลดความรู้สึกแออัดและทำให้การเดินเล่นหรือการพักผ่อนมีคุณภาพมากขึ้น ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนหลากหลายเจเนอเรชันได้ในพื้นที่แห่งเดียว
“หากพิจารณาในระดับมหภาค การก่อสร้าง PARK11 ยังสอดคล้องกับแนวโน้มของตลาดอสังหาริมทรัพย์และเศรษฐกิจเมืองไทย ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างพื้นที่เพื่อคุณภาพชีวิตมากกว่าการพัฒนาเชิงพาณิชย์เพียงอย่างเดียว ความสำเร็จของโครงการนี้จะสะท้อนคุณค่าทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ ในมิติทางเศรษฐกิจ PARK11 จะกลายเป็นศูนย์กลางการใช้จ่ายที่ช่วยหมุนเวียนเศรษฐกิจในพื้นที่ปทุมธานีและกรุงเทพฯ ตอนเหนือ ในมิติทางสังคม จะเป็นพื้นที่รวมตัวของครอบครัวและคนในชุมชนที่สามารถใช้เวลาร่วมกันได้อย่างมีคุณค่า และในมิติสิ่งแวดล้อม การออกแบบ Green Infrastructure และพื้นที่เปิดโล่งสีเขียวจะช่วยเสริมสร้างสมดุลและการใช้ชีวิตที่ยั่งยืน”นายสจวร์ตกล่าว