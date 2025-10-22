ศุภจีเตรียม 6 โครงการควิกบิ๊กวินพาณิชย์ ตั้งนบข.รับมือราคาข้าวตก อุ้มแฟรนไชส์ไทยไปนอก
วันที่ 22 ตุลาคม นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงสถานการณ์ราคาข้าวลดลงในขณะนี้ว่า กระทรวงพาณิชย์ ได้ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ในรัฐบาลนี้ เพื่อเข้ามาดูแลเสถียรภาพราคาข้าวแล้ว โดยกระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมมาตรการดูดซับผลผลิตไม่ให้ล้นตลาด ป้องกันราคาตกต่ำ ขณะเดียวกัน ก็เร่งระบายข้าวสู่ตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดจีน ซึ่งยังมีข้อตกลงการซื้อข้าวไทยแบบจีทูจี ถึง 2.8 แสนตัน ซึ่วตนมีแผนการเดินทางเยือนจีนต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ จะเป็นโอกาสหารือกับผู้นำเข้าสินค้าหลายราย มั่นใจว่าจะสามารถดูแลราคาข้าวให้กับเกษตรกรได้ ซึ่งราคาที่ลดลงในขณะนี้ส่วนหนึ่งจากผลผลิตเพิ่มขึ้นของประเทศผู้ปลูกข้าวราบใหญ่ รวมถึงปริมาณสต็อกข้าวทั่วโลกมีอยู่จำนวนมาก
” ในการประชุมครม.วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายนนี้ จะเสนอโครงการ Quick Big Win ของกระทรวงพาณิชย์ พร้อมแถลงภายหลังประชุมครม.เสร็จ ซึ่งมีประมาณ 5-6 โครงการจะสร้างประโยชน์ต่อประชาชนแบบกระจายตัวทั่วถึง ” นางศุภจี กล่าว
นางศุภจี กล่าวหลังเปิดงาน Success Beyond Standard ภายใต้ความร่วมมือกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) ที่กระทรวงพาณิชย์ ว่า กระทรวงพาณิชย์พยายามขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านโครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพต่อเนื่อง และวันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและสถาบันการเงิน ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นธุรกิจที่เติบโตจากฐานธุรกิจทั่วไป แต่สามารถสร้างการจ้างงานและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการ’กระตุ้นสั้น ได้ยาว กระจายตัว’ให้เศรษฐกิจขยายถึงทุกพื้นที่
ทั้งนี้ความร่วมมือครั้งนี้ มีเป้าหมายเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจทำธุรกิจแฟรนไชส์เข้าถึงแหล่งเงินทุน ผ่านวงเงินสินเชื่อกว่า 239 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยทั้งแฟรนไชส์ซอร์และ แฟรนไชส์ซี ให้มีสภาพคล่องสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้แม้ไม่มีประสบการณ์มาก่อน โดยมีธุรกิจแฟรนไชส์ที่ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อนำร่องแล้ว 7 แบรนด์ ได้แก่ 1.มาโนอิ 2.Bear Wash 3. ก๋วยเตี๋ยวเรือปัญจะรส 4. Laundrybar 5.Trendy Wash 6.24 Wash และ 7. กาแฟพันธุ์ไทย ซึ่งกรมฯคงร่วมมือกับ SME D Bank คัดกรองธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีศักยภาพอีก300 ราย เข้าสู่กระบวนการสนับสนุนในระยะต่อไป เพื่อเข้าถึงสินเชื่อและขยายกิจการอย่างมั่นคง พร้อมกับบูรณาการร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศผลักดัน แฟรนไชส์ไทยกว่า 48 กิจการ ขยายไปกว่า 30 ประเทศ โดยวันนี้ยังมอบประกาศนียบัตรแก่ 42 ธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐาน DBD Franchise Standard 6 หมวดธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจอาหาร 17 กิจการ เครื่องดื่ม 11 กิจการ บริการ 7 กิจการ การศึกษา 4 กิจการ ความงาม/สปา 2 กิจการ และค้าปลีก 1 กิจการ รวมกว่า 3,754 สาขาทั่วประเทศ ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมกว่า 1,149 ล้านบาท
ทั้งนี้ SME D Bank เตรียมสินเชื่อพิเศษจากภาครัฐเพื่อเอสเอ็มอีไทย ดอกเบี้ย 3% ต่อปี คงที่ตลอด 3 ปีแรก ไว้กว่า 1,000 ล้านบาท เพื่อช่วยธุรกิจให้คล่องตัวลดภาระเพิ่มศักยภาพให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วย