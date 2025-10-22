ด่วน !! วรภัค ลาออก รมช.คลัง ยันไม่เกี่ยวสแกมเมอร์ เดินหน้าฟ้องเอาผิดทุกคดี
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 22 ตุลาคม ที่กระทรวงการคลัง นายวรภัค ธันยาวงษ์ รมช.คลัง แถลงกรณีถูกกล่าวหาพัวพันกับแก๊งสแกมเมอร์ระดับโลกว่า ขอชี้แจงข้อเท็จจริงที่บิดเบือนใส่ร้ายป้ายสีว่าเกี่ยวพันกับกลุ่มทุนผิดกฎหมาย ตนมีประสบการณ์ด้านการเงิน ธนาคารกว่า 30 ปี ได้รับโอกาสดำรงตำแหน่งสถาบันการเงินระดับสูงทั้งไทยและต่างประเทศ ยืนยันไม่เคยทะเยอทะยานทางการเมือง เพียงแต่ต้องการใช้ความรู้เพื่อประเทศชาติ
นายวรภัคกล่าวว่า ที่กล่าวหาว่าเกี่ยวพันกลุ่มผิดกฎหมาย เอาชื่อตนไปโยงกับแก๊งสแกมเมอร์ ขอชี้แจงว่า เรื่องแรกว่าเกี่ยวข้องขบวนการหลอกลวงต้มตุ๋นในกัมพูชา ขอเรียนว่าไม่เคยเกี่ยวข้องใดๆ ไม่ว่าจะเป็นในกัมพูชา หรือที่ไหนในโลก พยายยามโยง บีไอซีกรุ๊ป และบีไอซีแบงก์ แต่ข้อเท็จจริงเป็นยังไงไม่ทราบได้ เพราะไม่เคยไปยุ่ง เป็นเรื่องกระบวนการยุติธรรม
ที่เคยพบกับผู้บริหาร นายยิมเลียก เคยพบจริง แต่ไม่เคยเป็นผู้บริหาร หรือที่ปรึกษา การเอารูปไปใช้ไม่ทราบมาก่อน พอรู้ไปดูก็ไม่เจอแล้ว ส่วนเบนสมิธ รู้จัก เพราะลูกเรียนโรงเรียนเดียวกัน วัยเดียวกัน รู้จักในฐานะผู้ปกครอง แต่ไม่รู้เรื่องธุรกิจ
ข้อที่ 2 ว่าเป็นนอมินี ฟินันเซียไซรัส เคยเป็นผู้บริหารฟินนันซ่า ในอดีตแวดวงที่อยู่ดูแลเรื่องวาณิชธนกิจ ปี 2564 มีผู้ถือหุ้นเดิมจะขายหุ้น 29 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเห็นว่าเป็นโอกาส ซื้อถูกกฎหมาย ผมเห็นเป็นโอกาสซื้อหุ้นในราคาเหมาะสม สร้างความเติบโต มีราคาดีในอนาคต มีผู้สนับสนุนทางการเงิน ทั้งธนาคาร ที่เห็นว่าคุ้มความเสี่ยง การกู้เงินมาซื้อหุ้นที่มีอนาคต ใช้เงินไม่กี่ร้อยล้าน สามารถคอนโทรลบริษัทที่มีมาเก็ตแชร์ลำดับ 2 หลังจากซื้อมาก็ตั้งบริษัทฟิวกริม ฟินันซ่า ถือหุ้น 60/40 มาซื้อหุ้น 29 %ของฟินันเซียไซรัส และทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์
มีวงเงิน 2 ส่วน เพราะนอกจากซื้อหุ้น ต้องเตรียมทำคำเสนอซื้อ ซึ่งได้เงินกู้จากแคปิทัลเอเชียอิสเวิร์สเมนต์ ที่ดูแลโดยรัฐบาลสิงคโปร์ และบีไอซี แบงก์ ลาว ดูแลโดยนักธุรกิจลาว แต่ในที่สุดไม่มีการกู้เงิน เพราะไม่มีใครขายหุ้น ส่วนจะเกี่ยวพันกับ บีไอซี กัมพูชาหรือไม่ ไม่ทราบ แต่ทราบว่าตอนนี้ไม่เกี่ยวข้องกันเลย ของกัมพูชา มีอัปสราโฮลดิ้งถือ 99% ยิมเลียก ถือ 1%
หลังจากถือหุ้นก็ปรับโครงสร้าง จ้างแมคเคนซี่ เป็นที่ปรึกษา ปรับองค์กรเป็นดิจิทัล แต่การปรับปรุงองค์กรไม่เร็ว ปี’67 ก็ขายหุ้นให้คุณช่วงชัย หุ้นส่วนเดิม และลาออกจากกรรมการทุกตำแหน่ง และไม่ได้เกี่ยวข้องการบริหารบริษัทฟินันเซีย ส่วนคุณช่วงชัยทำอะไร ก็ไม่ได้ติดตามข่าว
การที่บุคคลใดจะเอาชื่อผมในอดีต ไปเกี่ยวพัน หรือมโนทึกทัก ว่าเกี่ยวพันกับสแกมเมอร์ ไม่จริง กล่าวหาภรรยาว่ารับผลประโยชน์เป็นคริปโทหลายล้านเหรียญ ซึ่งไม่มีบัญชี และไม่เกี่ยวข้อง
ถึงวันนี้ถ้าการเปลี่ยนแปลงองค์กรไปได้เร็วกว่าที่คาด ป่านนี้หุ้นตัวนี้ผมกำไรเยอะ เพราะอดีตทำกำไรปีละไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาท
3.ขอชี้แจงจุดยืน ปฏิเสธข้อใส่ร้ายป้ายสี ยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องสแกมเมอร์ มีประวัติทำงานโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตอนนี้ทำงานที่ ก.คลังด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ข้าราชการที่ทำงานร่วมกันก็ยืนยันได้
ต่อจากนี้จะสงวนสิทธิดำเนินคดีกับผู้บิดเบือนให้ข้อมูลเท็จ พร้อมให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมด ตนใช้เบอร์มือถือเบอร์เดียวตลอด เครดิตการ์ดใบเดียว ธนาคารก็ของกรุงไทยเป็นหลัก พร้อมให้ตรวจสอบ ไม่มีอะไรต้องปิดบัง จะยืนหยัดในความจริง ปกป้องชื่อเสียงส่วนบุคคล และตำแหน่งทางการเมืองที่ได้รับมอบหมาย ยืนยันว่าไม่เคยเกี่ยวข้องเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ ทำงานมา 30 ปีอยู่บนหลักสุจริตโปร่งใส
ท้ายสุดผมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้ข้อจำกัดของเวลารัฐบาลนี้ที่มีค่อนข้างน้อยและความคาดหวังของประชาชน เจอนายกฯอนุทิน ท่านก็จะบอกว่าพี่ต้องไปเจอชาวบ้านลงพื้นที่ เห็นหน้าชาวบ้านจะรู้สึกรับผิดชอบมากขึ้น ฟังครั้งแรกขนลุก จากนี้ต้องใช้เวลาไปสู้คดี จึงจะลาออกจากตำแหน่ง รมช.คลัง ไม่ให้กระทบรัฐบาล ไม่เปิดช่องให้นำเรื่องส่วนตัวกระทบรัฐบาล