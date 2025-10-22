บอร์ด รฟท. ตั้ง อนันต์ โพธิ์นิ่มแดง นั่ง รักษาการผู้ว่ารถไฟฯ คาด 2 เดือน สรรหาคนใหม่เสร็จ

บอร์ด รฟท.ตั้ง ‘อนันต์ โพธิ์นิ่มแดง นั่ง รักษาการผู้ว่ารถไฟฯ คาด 2 เดือน สรรหาผู้ว่า รฟท. แล้วเสร็จ
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2568 รายงานข่าวจาก การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ (บอร์ด) รฟท.มีมติแต่งตั้งให้ นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ภายหลังจากที่ นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ซึ่ง มีผลวันที่ 30 ตุลาคม 2568 ดังนั้น นายอนันต์ จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่รักษาการผู้ว่า รฟท. ทันทีในวันที่ 31 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
นอกจากนี้ รายงานข่าว จาก รฟท. ระบุว่า ที่ประชุมบอร์ด มีมติสั่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อเริ่มกระบวนการคัดเลือกผู้ว่า รฟท.คนใหม่ โดยมีนางสาวศุกร์ศิริ อภิญญานุวัฒน์ กรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา ซึ่ง หลังจากนี้คณะกรรมการสรรหาฯ จะกำหนดคุณสมบัติและประกาศรับสมัครตามขั้นตอนและ พ.ร.บ.ว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่อไป และ คาดว่ากระบวนการการสรรหาผู้ว่า รฟท. คนใหม่ จะแล้วเสร็จภายใน 2 เดือน
ผู้สื่อข่าว รายงานว่า นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ รฟท. ลงนามสัญญาการทำงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568 โดยผลงานสุดท้ายที่ฝากไว้ คือ การเริ่มกระบวนการยื่นฟ้องเพิกถอนหรือฟ้องขับไล่ผู้ยึดถือครอบครองที่ดินในพื้นที่เขากระโดง ซึ่งล่าสุด การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ยื่นฟ้องเพิกถอนหรือขับไล่ผู้ครอบครองที่ดินเขากระโดงเพิ่มอีก 9 แปลง
ทั้งนี้ รายงานข่าว ระบุว่า นายวีริศ ได้กล่าว ขอบคุณ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) ที่มาให้กำลังใจเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568 และ เผยว่าตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาจนถึงวันนี้ ทราบดีว่าคนรถไฟจับตามองแนวทางการทำงาน ซึ่งตนมีความมั่นใจและมั่นคงในแนวทางของตัวเอง มีเจตนาต้องการที่จะทำให้องค์กรที่เข้าไปบริหารงานนั้นเกิดประโยชน์กับองค์กรและประเทศสูงสุด 1 ปีที่ผ่านมา ได้รับกำลังใจจากทุกท่าน จึงพยายามทำงานอย่างเต็มที่ วันนี้ตนก็ได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดแล้ว ที่เหลือจากนี้คงต้องฝากให้เป็นหน้าที่ของคนรถไฟต่อไปด้วย