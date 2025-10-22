อนุทิน จ่อเลิกโซนนิ่งเหล้าทั่วประเทศ-ขยายเปิดผับถึงตี 4 คาดเริ่มม.ค.69 หวังดันศก.-เพิ่มรายได้รัฐ 5 แสนล.

อนุทิน จ่อเลิกโซนนิ่งเหล้าทั่วประเทศ-ขยายเปิดผับถึงตี 4 คาดเริ่มม.ค.ปีหน้า หวังดันศก.-เพิ่มรายได้รัฐ 5 แสนล.
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 ต.ค.ที่ผ่านมา ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย สั่งการให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ร่วมหารือเพื่อยกเลิกการโซนนิ่งพื้นที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้เปิดกว้างขายได้ทั่วประเทศ และขยายเวลาเปิดสถานบริการถึง เวลา 04.00 น. จากปัจจุบันเปิดให้บริการได้ถึง 02.00 น. และผ่อนคลายข้อห้ามขายช่วงเวลาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 14.00-17.00 น. โดยมีเป้าหมายให้สามารถดำเนินการได้ทันทีภายในเดือน ม.ค.2569 ทันก่อนยุบสภา
ขณะเดียวกันจะปรับเงื่อนไขสำหรับสถานบริการให้มีความสะดวกมากขึ้น จากเดิมที่ต้องขอใบอนุญาตสถานบริการ เปลี่ยนเป็นขึ้นทะเบียนสถานบริการเท่านั้น คาดว่ามาตรการนี้จะทำให้รัฐสามารถจัดเก็บภาษีได้มากขึ้นราว 5 แสนล้านบาท ซึ่งยกเลิกพื้นที่โซนนิ่งขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะต้องแก้กฎกระทวงของ มท. และเครื่องดื่มที่จำหน่ายก็อยู่ภายใต้การกำกับของ สธ.
ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทย ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิด-ปิดสถานบริการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566 ขยายเวลาให้สถานบริการใน 4 จังหวัด 1 อำเภอ เปิดให้บริการได้ถึงเวลา 04.00 น. ประกอบด้วยสถานบริการในท้องที่กรุงเทพมหานคร, จ.ภูเก็ต, จ.ชลบุรี, จ.เชียงใหม่ และท้องที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี รวมถึงสถานบริการที่ตั้งอยู่ในสถานที่ตั้งโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมทั่วประเทศ
ส่วนในพื้นที่ กทม.นั้นมีสถานบริการที่สามารถขยายเวลาเปิดตามกฎกระทรวงได้ อยู่ในโซนนิ่ง 3 โซน ได้แก่ สีลม, พัฒน์พงศ์, อาร์ซีเอ เพชรบุรีตัดใหม่ และรัชดาภิเษก รวมถึงกลุ่มที่ได้รับใบอนุญาตสถานประกอบการ จากฐานข้อมูลใบอนุญาตและการตรวจสอบของ 50 สำนักงานเขต พบมีกิจการที่มีใบขออนุญาตสถานบริการ 207 แห่งใน 33 เขต โดยอยู่ในพื้นที่โซนนิ่ง 73 แห่ง เป็นสถานบริการที่อยู่ในโรงแรม 8 แห่ง, อยู่นอกพื้นที่โซนนิ่ง 134 แห่ง เป็นสถานบริการที่อยู่ในโรงแรม 24 แห่ง