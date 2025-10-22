Sea จับมือ The Money Coach เปิดตัว “Money for Teen เรื่องเงินเรียนรู้ได้ตั้งแต่วัยรุ่น”
The Money Coach นำโดย โค้ชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์ ร่วมกับ Sea (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มชั้นนำ ได้แก่ Garena, Shopee และ Monee เปิดตัวหลักสูตรการเงิน “Money for Teen เรื่องเงินเรียนรู้ได้ตั้งแต่วัยรุ่น” หลักสูตรออนไลน์สำหรับเยาวชนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป ซึ่งเปิดให้เรียนได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มุ่งปลูกฝังทักษะความรู้พื้นฐานทางการเงินแก่เยาวชนไทย ส่งเสริมให้เรื่องการวางแผนการเงินเป็นทักษะชีวิตที่เข้าถึงได้ทุกครอบครัว ครู และนักเรียนทั่วประเทศ โดยออกแบบเนื้อหาให้เข้าใจง่าย เหมาะกับวัยรุ่นยุคใหม่ พร้อมวางแผนบูรณาการหลักสูตรสู่ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักสูตรออนไลน์ Money for Teen เรื่องเงินเรียนรู้ได้ตั้งแต่วัยรุ่น ได้รับการริเริ่มและออกแบบโดย จักรพงษ์ เมษพันธุ์ หรือ โค้ชหนุ่ม The Money Coach โดยมี Sea (ประเทศไทย) ร่วมเป็นพันธมิตรสนับสนุนด้านการกระจายการเข้าถึงและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาให้นักเรียน ผู้ปกครอง และคุณครู ได้เรียนรู้และใช้เป็นเครื่องมือการเรียนการสอนเรื่องการเงินอย่างเป็นระบบ ให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจแนวคิดในการเริ่มต้นบริหารเงินและวางแผนการเงินเพื่ออนาคต โดยเนื้อหาครอบคลุม 8 หัวข้อ ได้แก่ การปรับมุมคิดเรื่องเงิน การใช้จ่ายอย่างมีสติ การวางแผนงบประมาณส่วนตัว การหารายได้ด้วยตนเอง การเก็บออมอย่างฉลาด การเริ่มต้นลงทุนง่าย ๆ ตั้งแต่วัยเรียน การรู้เท่าทันภัยทางการเงิน และการตั้งเป้าหมายชีวิต พิชิตเป้าหมายเงิน
โค้ชหนุ่ม The Money Coach กล่าวว่า “จากการให้คำปรึกษาทางการเงินแก่คนไทยตลอดหลายปี พบว่าปัญหาหลักยังวนเวียนอยู่กับเรื่องสภาพคล่องและภาระหนี้สิน ซึ่งสะท้อนการแก้ปัญหาแบบ ‘งานซ่อม’ ที่มุ่งแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาแล้ว แต่ไม่ช่วยให้ปัญหาจบสิ้น ด้วยเหตุนี้ เราจึงตัดสินใจเปลี่ยนแนวทางมาเน้น ‘งานสร้าง’ หรือการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินที่ยั่งยืนให้คนไทยตั้งแต่ต้น กระทั่งพัฒนาเป็นหลักสูตร ‘Money for Teen เรื่องเงินเรียนรู้ได้ตั้งแต่วัยรุ่น’ เพื่อปลูกฝังความรู้ด้านการเงินให้กับเยาวชนในระดับมัธยม ซึ่งเป็นวัยที่เริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองและพร้อมเรียนรู้เรื่องเงินในแบบที่นำไปใช้ได้จริง หลักสูตร Money for Teen ได้รับการออกแบบให้เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเน้นให้ผู้เรียนมีเป้าหมายทางการเงินชัดเจน ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ 3C คือ เริ่มจาก กรณีศึกษา (Case) นำไปสู่การเรียนรู้ เนื้อหาหลัก (Content) และจบด้วย กิจกรรมหรือแบบทดสอบ (Challenge) เพื่อให้ผู้เรียนได้ทดลองคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจด้วยตนเอง เพราะหัวใจสำคัญของการเงินคือ ‘การตัดสินใจ'”
หลักสูตร “Money for Teen” เปิดให้เรียนฟรี ผ่านทางเว็บไซต์ www.moneycoach.co.th ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม ที่ผ่านมา ภายในเวลาเพียงหนึ่งเดือน มีผู้เข้าเรียนแล้วมากกว่า 5,700 คน สะท้อนถึงความต้องการเรียนรู้เรื่องการเงินในหมู่เยาวชนไทย โดยในอนาคต หลักสูตรดังกล่าวยังจะสามารถเข้าถึงได้ผ่านแพลตฟอร์ม www.SeaAcademy.co ของ Sea (ประเทศไทย) เพื่อขยายการเข้าถึงในวงกว้างยิ่งขึ้น
พุทธวรรณ สุภัทรนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร Sea (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ความรู้ทางการเงินคือทักษะชีวิตที่เยาวชนควรได้รับการปลูกฝังตั้งแต่เนิ่น ๆ เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่ความมั่นคงทางการเงินในอนาคต Sea (ประเทศไทย) จึงมุ่งมั่นส่งเสริมความรู้ด้านการเงินอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการและสื่อการเรียนรู้ที่เข้าถึงง่ายและเหมาะสม โดยที่ผ่านมา เราได้พัฒนาบอร์ดเกม ‘Wishlist จัดสรรเงิน เติมความฝัน’ เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องการเงินผ่านเครื่องมือการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพอย่างบอร์ดเกม นำมาสู่การต่อยอดสู่การพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ ‘Money for Teen เรื่องเงินเรียนรู้ได้ตั้งแต่วัยรุ่น’ ร่วมกับ The Money Coach ซึ่งเป็นหลักสูตรด้านการเงินที่สนุก เข้าใจง่าย และนำไปใช้ได้จริง ทั้งในห้องเรียนและในครอบครัว ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจ และวางรากฐานการเงินที่มั่นคงให้กับเยาวชนไทย ซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญของการสร้างสังคมที่เข้มแข็งในอนาคต”
หลักสูตรนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเรียนรู้ในห้องเรียนสำหรับวัยรุ่น แต่ยังเป็นเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างเยาวชนกับผู้ปกครองและคุณครู โดยผู้ปกครองและคุณครู สามารถนำไปใช้สอนที่บ้านและที่โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งไม่เพียงแต่จะปลูกฝังความรู้ความเข้าใจทางการเงินและทักษะชีวิตที่จำเป็นแก่เยาวชนเท่านั้น แต่ยังสร้างโอกาสสำคัญให้ครอบครัวได้เรียนรู้และพูดคุยเรื่องเงินกันอย่างเปิดใจ ขณะเดียวกัน โรงเรียนก็จะมีพื้นที่ปลอดภัยในการสื่อสารเรื่องการเงินอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนร่วมกัน”
ภายในงานเปิดตัวหลักสูตร “Money for Teen เรื่องเงินเรียนรู้ได้ตั้งแต่วัยรุ่น” ยังมีการจัดเสวนาในหัวข้อ “การเงินสอนลูกได้ไม่ต้องรอ” เปิดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายภาคส่วนถึงแนวทางการส่งเสริมความรู้ทางการเงินในครอบครัว และการขยายหลักสูตรเข้าสู่สถานศึกษาทั่วประเทศ โดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ โค้ชหนุ่ม-จักรพงษ์ เมษพันธุ์ The Money Coach, พุทธวรรณ สุภัทรนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร Sea (ประเทศไทย), ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) และ จรูญศรี แจบไธสง รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมแขกรับเชิญพิเศษอย่าง เบลล์-ยุภาพร ฤทธิญาณ อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง (คุณแม่น้องชูใจ) ที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การสอนลูกเรื่องการเงินในชีวิตจริง
ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กล่าวว่า “การเรียนรู้เรื่องการเงินตั้งแต่วัยเยาว์คือรากฐานสำคัญของการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ เพราะเด็กที่เข้าใจคุณค่าของเงินย่อมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักคิด วางแผน และใช้ชีวิตอย่างมีความรับผิดชอบ การส่งเสริมหลักสูตร ‘Money for Teen เรื่องเงินเรียนรู้ได้ตั้งแต่วัยรุ่น’ จึงไม่ใช่แค่การสอนให้รู้จักออมและใช้จ่ายเท่านั้น แต่เป็นการปลูกฝังทักษะชีวิตที่เชื่อมโยงกับความฉลาดรู้ทางการเงิน เพื่อให้เยาวชนไทย พร้อมรับมือกับโลกยุคใหม่อย่างมั่นใจ และสามารถใช้ชีวิตบนพื้นฐานคุณธรรมอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข”
ด้านจรูญศรี แจบไธสง รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กล่าวว่า “ทักษะด้านการเงินไม่เพียงช่วยให้เยาวชนจัดการชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังเชื่อมโยงกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาว หลักสูตร ‘Money for Teen’ เปรียบเสมือนต้นกล้าแห่งความรู้ด้านการเงิน ที่ช่วยให้เด็กเรียนรู้เรื่องเงินได้ตั้งแต่วัยรุ่น มีแผนการใช้เงินในอนาคต ที่มั่นคงและยั่งยืน โดย สพฐ. มีแผนนำหลักสูตรนี้ขยายผลสู่โรงเรียนทั่วประเทศ โดยส่งเสริมให้ครูบูรณาการกับรายวิชาหรือจัดเป็นกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต ขึ้นอยู่กับความสมัครใจและจุดเน้นของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด วิเคราะห์ และนำความรู้ไปใช้ได้จริง เราเชื่อว่าการปลูกฝังเรื่องการเงินตั้งแต่วัยเรียน คือการสร้างภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืน และวางรากฐานสู่สังคมไทยที่มีวินัยทางการเงินในอนาคต”
Sea (ประเทศไทย) และ The Money Coach ยังมีแผนร่วมมือกับภาครัฐในการผลักดันให้หลักสูตร “Money for Teen” เข้าถึงโรงเรียนไทยในวงกว้าง โดยเริ่มต้นจากการนำร่องในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 10 แห่ง และอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อขยายผลสู่สถานศึกษาในภูมิภาค พร้อมกันนี้ ยังมีแผนเปิดตัว หลักสูตรระดับสูง (Advance) ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2569 สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งครอบคลุม 5 หัวข้อเนื้อหาด้านการเงิน ได้แก่ เครดิตและสินเชื่อ พื้นฐานการลงทุน การเป็นผู้ประกอบการ ภาษีเงินได้ และการบริหารความเสี่ยง เพื่อยกระดับองค์ความรู้ทางการเงินให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
หลักสูตรการเงิน “Money for Teen เรื่องเงินเรียนรู้ได้ตั้งแต่วัยรุ่น” ไม่เพียงช่วยส่งเสริมศักยภาพทางการเงินให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ แต่เป็นส่วนสำคัญในการสร้างรากฐานที่มั่นคงและผลกระทบที่ดีต่อเศรษฐกิจไทยในอนาคต ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนหลักสูตรดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ www.moneycoach.co.th และ www.SeaAcademy.co