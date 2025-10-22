เปิดแล้ว! มอเตอร์เวย์ M82 บางขุนเทียน-เอกชัย ให้ปชช.ทดลองใช้ฟรี

เริ่มแล้ว เปิดทดลอง มอเตอร์เวย์ M82 บางขุนเทียน–เอกชัย ฟรี!
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน การเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 (M82) เชื่อมต่อวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้ จากต่างระดับบางขุนเทียนถึงเอกชัยอย่างเป็นทางการ โดย เริ่มเปิดให้ประชาชนเริ่มใช้ได้ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ของวันที่ 22 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป เพื่อให้ประชาชนสามารถทดลองใช้เส้นทางจริง
นายพิพัฒน์เปิดเผยว่า การเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ M82 ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและโครงข่ายการเดินทางและขนส่งที่มีมาตรฐานสูงสู่ภาคใต้ โดยเป็นช่วงที่ก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ ระยะทางประมาณ 10.3 กิโลเมตร เชื่อมต่อถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้ จากทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนจนถึงเอกชัย โดยยังไม่เก็บค่าผ่านทาง
ด้าน นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า โครงการมอเตอร์เวย์ M82 นี้ จะช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และเป็นทางเลือกใหม่ที่สำคัญในการเดินทางจากกรุงเทพฯ และปริมณฑลสู่ภาคใต้ ช่วยลดระยะเวลาเดินทาง และบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนพระราม 2 (ทางหลวงหมายเลข 35) บริเวณทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน
นายปิยพงษ์กล่าวว่า ในด้านความปลอดภัย ทล. ได้ดำเนินการตามนโยบายของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกันดำเนินการตรวจสอบคุณภาพงานด้านวิศวกรรมอย่างละเอียดในขั้นสุดท้าย เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ที่ผ่านมา ทั้งในส่วนของงานทางและสะพาน งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายจราจรและป้ายแนะนำเส้นทาง เพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดให้แก่ผู้ใช้เส้นทาง พร้อมทั้งได้ประสานข้อมูลให้กับผู้ให้บริการระบบแผนที่นำทางแอพพลิเคชัน Google Map ด้วยแล้ว
นายปิยพงษ์กล่าวว่า สำหรับการก่อสร้างทางยกระดับในส่วนที่เหลือ ช่วงเอกชัย – บ้านแพ้ว ปัจจุบันมีความคืบหน้ากว่า 88% โดย ทล. จะกำกับดูแลและเร่งรัดก่อสร้างภายใต้มาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุด เพื่อให้โครงการแล้วเสร็จและสามารถเปิดทดลองให้บริการได้ตลอดเส้นทางในช่วงกลางปี 2569 รวมทั้งเร่งรัดประมูลการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ และเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในปี 2571