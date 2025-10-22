วรภัค ย้ำถูกใส่ร้ายป้ายสีด้วยข้อมูลเท็จ จนตัดสินใจลาออกจากรมช.คลัง

วรภัค ย้ำถูกใส่ร้ายป้ายสีด้วยข้อมูลเท็จ ต้องใช้พลังดำเนินคดีทางกฎหมายผู้ไม่หวังดี ได้ตัดสินใจลาออกจากรมช.คลัง
นายวรภัค ธันยาวงษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง โพสต์เฟซบุ๊กหลังแถลงประกาศลาออกจากตำแหน่ง เนื่องจากไม่ต้องการให้ปมส่วนตัวที่เชื่อมโยงกับกระบวนการสแกมเมอร์ข้ามชาติมีผลกระทบต่อการทำงานของรัฐบาล ว่า
“ตลอดเวลาที่ผ่านมา ผมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นขับเคลื่อนภารกิจด้านเศรษฐกิจและการคลังของประเทศให้เดินหน้าอย่างเต็มกำลัง ภายใต้ข้อจำกัดของเวลารัฐบาลที่มีอยู่อย่างจำกัด และความคาดหวังของประชาชนที่สูงมาก
อย่างไรก็ดี จากสถานการณ์ที่ผมถูกใส่ร้ายป้ายสีด้วยข้อมูลเท็จ ผมจำเป็นต้องใช้เวลาและพลังเป็นอย่างมากในการดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้ไม่หวังดี ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภารกิจหลักของผมในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงการคลังให้บรรลุผล ผมจึงได้ตัดสินใจ ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อไม่ให้เรื่องส่วนบุคคลของผมกลายเป็นภาระหรือเงื่อนไขที่อาจกระทบต่อความคล่องตัวและประสิทธิภาพของรัฐบาล
การตัดสินใจครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อ ยืนยันหลักความโปร่งใส และรักษาความเป็นอิสระของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ให้ปราศจากข้อครหา และไม่เปิดช่องให้ฝ่ายใดนำเรื่องส่วนตัวของผมมาเป็นอุปสรรคต่อภารกิจของรัฐบาล ผมเชื่อมั่นว่า ความโปร่งใส ความเป็นมืออาชีพ และความมุ่งมั่นของรัฐบาล จะช่วยให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง
ผมยังคงยืนยันในความบริสุทธิ์ของตนเอง และจะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่บิดเบือนและเผยแพร่ข้อมูลเท็จ เพื่อปกป้องเกียรติ ชื่อเสียง และหลักความจริง โดยทำทั้งหมดนี้ โดยไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับภารกิจของรัฐบาล
ผมขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการ และประชาชนทุกคนที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการทำงานของผมตลอดมา ผมจะยังคงยืนหยัดในหลักนิติธรรม และทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่รักและปรารถนาดีต่อประเทศชาติอย่างเต็มกำลังต่อไป”
