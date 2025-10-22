ทองรูดแรง 2,700 บาท กูรูคาดปรับฐานระยะสั้น มีโอกาสแตะ 57,000 บาทอีกครั้ง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคาทองคำ ณ วันที่ 22 ตุลาคม ราคาทองคำแท่ง รับซื้ออยู่ที่ 63,450 บาทต่อบาททองคำ ขายออก 63,550 บาทต่อบาททองคำ ทองรูปพรรณ รับซื้อ 62,186.32 บาทต่อบาททองคำ ขายออก 64,350 บาทต่อบาททองคำ ทองสปอต 4,080 สหรัฐต่อออนซ์ อัตราค่าเงินบาท 32.89 บาทต่อเหรียญสหรัฐ จากการปรับเปลี่ยนราคากว่า 37 ครั้ง เป็นการปรับขึ้นอย่างรุนแรงในครั้งแรกถึง 2,500 บาท และปรับลดลง 250 บาท 2 ครั้ง 200 บาท 1 ครั้ง 150 บาท 3 ครั้ง 100 บาท 5 ครั้ง 50 บาท 7 ครั้ง ก่อนปรับเพิ่มขึ้น 350 บาท 1 ครั้ง 250 บาท 3 ครั้ง 100 บาท 6 ครั้ง และ 50 บาท 8 ครั้ง ทำให้ราคาทองคำปรับลดลงกว่า 2,700 บาทในวันเดียว
นางสาวศิริลักษณ์ ปโกฏิประภา ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ บริษัท ฮั่ว เซ่งเฮง โกลด์ฟิวเจอร์ส จำกัด เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดทองคำปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง สาเหตุเป็นเพราะมีแรงเทขายจากการปรับขึ้นมาเยอะมากช่วงที่ผ่านมา โดยทองคำโลกปรับขึ้นมาแล้ว 67% ซึ่งจากสถิติเมื่อทองคำปรับราคาขึ้น จะปรับตัวขึ้นมากสุดสะสม 9 สัปดาห์ติดต่อกัน และรอบนี้ก็ปรับขึ้นมา 9 สัปดาห์ติดต่อกันแล้ว แถมทองโลกก็ปรับขึ้นมาแรงกว่า 1,000 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ เทียบรอบก่อนหน้าในช่วงโควิด-19 ที่ปรับตัวขึ้นประมาณ 400 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ รวมถึงมีปัจจัยเสี่ยงต่างประเทศที่มีความตึงเครียดมากขึ้น คือ สถานการณ์การการค้าระหว่างสหรัฐและจีน และการซัดดาวน์ของสหรัฐ ที่ประธานาธิบดีสหรัฐ โดนัลด์ ทรัมป์ มีท่าทีอ่อนลงหลังจากประกาศจะเก็บภาษีการค้าจากจีน 100% แต่หากเจรจาบรรลุข้อตกลงได้ก็อาจเป็นทิศทางที่ดีมากขึ้น ซึ่งจะมีการหารือกันช่วงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ ทำให้ทองคำเผชิญแรงเทขายลดความเสี่ยงออกมาก่อน
“ราคาทองคำที่ปรับลดลงรุนแรง มองว่าเป็นการปรับฐานระยะสั้นเท่านั้น เพราะที่ผ่านมานับเฉพาะปี 2568 ตั้งแต่ต้นปียังไม่เห็นการปรับฐานอย่างจริงจังเลย หากสามารถปรับฐานลงมาได้บ้างก็ถือว่าเป็นจุดที่ดี เพราะจะเป็นโอกาสให้เข้าซื้อสะสมได้ เพียงแต่บางครั้งการปรับฐานลดลงแรงๆ อาจสร้างความกังวลให้ตลาดกลัวว่าจะมีแรงเทขายมากขึ้นอีกหรือไม่ แต่ประเมินว่าจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีน ที่ยังไม่สามารถตกลงเจรจากันได้ ราคาทองคำที่ย่อตัวลงก็เป็นโอกาสที่นักลงทุนจะแบ่งเข้าซื้อเป็นรอบๆ ได้” นางสาวศิริลักษณ์ กล่าว
นางสาวศิริลักษณ์ กล่าวว่า ราคาทองคำในขณะนี้สามารถเข้าซื้อเพื่อเก็งกำไรแบบ 1-2 วันขายออกเป็นการซื้อทำกำไรระยะสั้น แต่หากซื้อเก็บสะสมก็แบ่งซื้อเป็นรอบดีกว่า เพราะเมื่อราคาย่อตัวลงก็ถือว่าเป็นจุดสะสมที่ดี โดยประเมินทิศทางระยะถัดไป กรณีเลวร้ายสุด ราคาทองคำโลกอาจปรับฐานลงแตะบริเวณ 3,500 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ หรือคิดเป็นเงินบาท ราคาทองคำไทยจะอยู่ประมาณ 57,000 บาทต่อบาททองคำ โดยโอกาสที่จะได้เห็นราคาปรับลดลงไปถึงบริเวณนี้ อาจเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ รอติดตามการเจรจาร่วมกันระหว่างสหรัฐและจีน ที่หากตกลงกันได้ ราคาทองคำโลกจะปรับลดลงแรงแบบ 100 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์จะเห็นแบบเป็นเรื่องปกติเลย
นางสาวศิริลักษณ์ กล่าวว่า สำหรับกรอบบนของทองคำโลกที่จะขึ้นไปแตะบริเวณ 5,000 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ เป็นการสร้างจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง (นิวไฮ) ในปีนี้อาจไม่ได้เห็น แต่ปี 2569 มีลุ้นได้เห็นอยู่ โดยหากทองโลกขึ้นไปแตะถึง 5,000 เหรียญฯ ราคาทองคำไทยจะอยู่ประมาณ 77,000 บาทต่อบาททองคำ ทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ได้ ขึ้นอยู่กับค่าเงินบาทในช่วงนั้น แต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยสนับสนุนระยะยาว เพราะก็ยังมีหลายเรื่องที่สนับสนับสนุนอยู่ อาทิ การเข้าซื้อของกองทุนต่างๆ ซึ่งเป็นนักลงทุนรายใหญ่ ถือเป็นพระเอกที่สร้างแรงซื้อดันให้ราคาทองคำปรับขึ้นแรง