พณ.ดึงตลาดสด จัดโปร 3 อย่าง100 ประหยัดทรัพย์คนกินเจ แผงอาหารพร้อมทาน บ่นกำลังซื้อไม่ฟื้นเท่าเดิม
วันที่ 22 ตุลาคม นายกรนิจ โนนจุ้ย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์การจับจ่ายใช้สอยของประชาชนที่ตลาดยิ่งเจริญ และกล่าวว่า ตามที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้กระทรวงพาณิชย์ดูแลค่าครองชีพช่วงเทศกาลกินเจ ประกอบกับนโยบาย Quick Big Win ในการลดค่าครองชีพประชาชนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ดังนั้น กรมการค้าภายใน เดินหน้าจัดกิจกรรมช่วงเทศกาลกินเจปี 2568 ระหว่าง 21-29 ตุลาคม 2568 เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงอาหารเจ คุณภาพดีในราคาย่อมเยา พร้อมทั้งเพิ่มกำลังซื้อและกระตุ้นการหมุนเวียนเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศ
นายกรนิจ กล่าวว่า การจำหน่ายสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าเทศกาลกินเจ ณ ตลาดยิ่งเจริญ เป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนมาจับจ่ายจำนวนมาก โดยพบว่าผู้ประกอบการให้ความร่วมมืออย่างดี ในการติดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจนครบถ้วน และมีการจัดโปรโมชั่น “3 อย่าง 100 บาท” เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน พร้อมทั้งเพิ่มจำนวนแผงจำหน่ายวัตถุดิบอาหารเจ เช่น ผักสด เต้าหู้ หมี่ซั่ว และสินค้าโปรตีนทางเลือก เพื่อรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงเทศกาล
” จากการสอบถามแม่ค้าและผู้บริโภค พบว่า ราคาวัตถุดิบอาหารเจปีนี้ลดลงจากปีก่อน โดยเฉพาะกะหล่ำปลี หัวไชเท้า ผักกาด และแครอท ขณะที่ซอสปรุงรสและอาหารแห้ง เช่น ฟองเต้าหู้ เห็ดหอม และหมี่ซั่ว มีราคาทรงตัว ไม่ปรับขึ้น ขณะที่ผักบางชนิด เช่น คะน้าและกวางตุ้ง มีการขยับราคาเล็กน้อยตามสภาพผลผลิตจากสภาพอากาศ ทั้งนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ ยอมรับว่า ตลาดยิ่งเจริญ เป็นแหล่งซื้อสินค้าเทศกาลกินเจ้าที่มีราคาย่อมเยาและมีสินค้าหลากหลายตอบโจทย์การบริโภคเจได้ครบในที่เดียว ” นายกรนิจ กล่าว
นายกรนิจ กล่าวต่อว่า สำหรับเทศกาลกินเจ ปี 2568 กรมฯจัดกิจกรรม “มหกรรมสินค้าลดราคาสินค้าเทศกาลกินเจ อิ่มบุญ ราคาประหยัด” ลดราคาครอบคลุมทั้งวัตถุดิบอาหารเจ ซอสปรุงรส อาหารสำเร็จรูป เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ อาหารแห่งอนาคต (Plant-based) และอาหารสด–ปรุงสำเร็จ พร้อมเชื่อมโยงผักปลอดภัยจากเกษตรกรโดยตรงเข้าสู่ตลาด จำหน่ายในราคาประหยัดอย่างต่อเนื่องตลอดเทศกาล โดยมีพันธมิตรกว่า 97 ราย ทั้งจากห้างค้าส่ง–ค้าปลีก ตลาดสด ตลาดกลาง และผู้ประกอบการรายย่อยเข้าร่วม สามารถลดราคาสินค้าได้สูงสุดถึง 56%
นอกจากนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบการแสดงป้ายราคาสินค้าอย่างชัดเจน เพื่อให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมและสามารถเปรียบเทียบราคาได้อย่างโปร่งใส โดยจากการลงพื้นที่ตรวจสอบตลาดยิ่งเจริญในกรุงเทพมหานคร พบว่าประชาชนให้การตอบรับกิจกรรมลดราคาคึกคัก และยืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงเทศกาล หากพบการจำหน่ายสินค้าเกินราคาที่สมควร ไม่ปิดป้ายแสดงราคา หรือบิดเบือนปริมาณ จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชน และหากพบเห็นการไม่ปฏิบัติตามกฏหมายสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน1569
นายกรนิจ กล่าวว่า สำหรับขานรับกับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนโครงการ “คนละครึ่ง–รัฐช่วยลดภาระค่าครองชีพ” โดยเร่งขยายเครือข่ายร้านค้าประชารัฐและร้านค้าธงฟ้ากว่า 80,000 แห่งทั่วประเทศ เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิคนละครึ่งซื้อสินค้าได้จริง ลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ขณะเดียวกันยังเป็นการเพิ่มช่องทางรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยอย่างทั่วถึง
นายอรีย ธรรมวัฒนะ กรรมการบริหารตลาดยิ่งเจริญ กล่าวเสริมว่า การจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้ เริ่มปรับตัวดีขึ้น
กว่าปีที่ผ่าน ที่เทศกาลกินเจคาบเกี่ยวกับช่วงเข้าพรรษา ขณะที่เทศกาลกินเจปี 2568 นี้ อยู่ในช่วงปลายเดือน จะชะลอตัวบ้างแต่ตั้งแต่เริ่มเทศกาลกินเจพบว่าบรรยากาศจับจ่ายใช้สอยคึกคักอย่างต่อเนื่อง ทัังอาหารเจปรุงสุกและวัตถุดิบเพื่อนำไปประกอบอาหารเจพร้อมเชิญชวนประชาชนทานเจเพื่ออิ่มบุญอิ่มใจในช่วงเทศกาลกินเจของปีนี้
“โครงการคนละครึ่งพลัส ที่ประชาชนจะเริ่มมีการใช้จ่ายตั้งแต่ 29 ตุลาคมนี้ เชื่อว่าเป็นแรงกระ ตุ้นการบริโภคของประชาชนได้อย่างดี ทั้งจากจำนวนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการรวมถึงประชาชนที่แห่ทยอยลงทะเบียนเข้ารับสิทธิ์ เป็นจำนวนมาก และมองว่าโครงการนี้จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ตามที่รัฐบาลวางไว้ ”
ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า สำหรับบรรยากาศภายในตลาดยิ่งเจริญ ช่วงเทศกาลกินเจปี2568 นี้ เป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนเดินทางมาเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่อง ทั้งผักสด วัถตุดิบทำอาหารเจ และอาหารเจปรุงสุก โดยภายในตลาด แบ่งพื้นที่เป็น 2 โซน คือ โซนที่จำหน่ายอาหารปกติ และโซนที่มีการจำหน่ายอาหารเจปรุงสุก
นางสำรวย เจ้าของแผงอาหารปรุงสำเร็จ ระบุว่า ราคาวัตถุดิบปี 2568 ปรับตัวสูงขึ้นจากปีก่อน แม้แต่บละชนิดสินค้าขยับเล็กน้อยแต่รวมกันเพื่อปรุงเป็นอาหาร ทำให้ต้นทุนปรุงอาหารสูงขึ้นพอควร แต่ด้วยจำนวนคนรุ่นใหม่เดินซื้อในตลาดสดลดลง และความนิยมกินเจไม่ได้เคร่งเหมือนในอดีต ทำให้ต้องคงราคาขายเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งราคาอาหารเจปรุงสุก เริ่มต้นถุงละ 50 บาท และยอมรับว่ายอดขายไม่ได้มากหรือฟื้นเท่าช่วง 3-4 ปีก่อน และ คนละครึ่งพลัสไม่ได้เข้ามาช่วยเพิ่มกำลังซื้อ เพราะโครงการวันแรกเริ่ม 29 ตุลาคม แต่เป็นวันสุดท้ายของการกินเจพอดี ซึ่งเทศกาลกินเจปีนี้ช่วง 21-29 ตุลาคม