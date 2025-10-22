Robinhood GP 0% รับคนละครึ่งพลัส หนุนร้านค้าไทย – ลดค่าครองชีพปชช.
Robinhood (โรบินฮู้ด) แอปพลิเคชันไทยเพื่อคนไทย เดินหน้าขานรับนโยบายรัฐบาล “คนละครึ่งพลัส” เพื่อช่วยบรรเทาภาระ และกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
มรกต ยิบอินซอย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด ผู้ให้บริการ Robinhood กล่าวว่า เราเชื่อว่าพลังของคนไทยจะช่วยกันพยุงเศรษฐกิจให้เดินต่อไปได้ Robinhood พร้อมเป็นหนึ่งแรงสนับสนุนร้านค้าไทยให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและเข้าถึงลูกค้าใหม่มากขึ้น
Robinhood สั่งลุย! เปิดมาตรการพิเศษ “GP 0% สำหรับร้านค้า 5,000 ร้านแรก” ที่เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง” พร้อมจัดเต็ม 5 มาตรการช่วยร้านค้าไทยให้เติบโตได้จริง ได้แก่
1.GP 0% สำหรับร้านค้า 5,000 ร้านแรก ที่เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่งพลัส”
2.โปรโมทร้านฟรี บน Robinhood App และสื่อโซเชียลต่าง ๆ เพื่อดันยอดขาย
3.ฟรีสื่อตกแต่งร้านค้า เสริมภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือให้ร้าน
4.ลดต้นทุนร้านค้า ด้วยส่วนลดวัตถุดิบและอุปกรณ์จำเป็นจากพันธมิตร
5.สินเชื่อเพื่อธุรกิจ สนับสนุนร้านค้าที่ต้องการขยายกิจการและเพิ่มสภาพคล่อง
นอกจากช่วยร้านค้าแล้ว ผู้ใช้ Robinhood ยังได้ ราคาดี มีสิทธิ์ใช้โครงการ “คนละครึ่ง” ได้สะดวกในแอปเดียว พร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มจากร้านค้าในพื้นที่ เพื่อให้ทุกมื้ออิ่มอร่อยในราคาที่เข้าถึงได้
ขณะเดียวกัน Robinhood ยังไม่ลืมดูแล ไรเดอร์ ที่เป็นกำลังสำคัญของระบบ ด้วยการเพิ่มออร์เดอร์ สร้างรายได้ต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกฝ่ายเติบโตอย่างยั่งยืน
ทั้งหมดนี้คือความตั้งใจของ Robinhood ในการสร้าง “Win-Win-Win Ecosystem” ที่ผู้ใช้ ร้านค้า และไรเดอร์ อยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลภายใต้แนวคิด “ไทยช่วยไทย”
