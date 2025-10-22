กสทช. อนุมัติการจัดสรรคลื่นความถี่และอนุญาตการใช้งานคลื่นความถี่ พร้อมทั้งจัดสรรเลขหมาย 4 หลัก และเห็นชอบการปรับปรุงร่างประกาศ
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 31/2568 (ต่อเนื่อง) ตั้งแต่วันที่ 21-22 ตุลาคม ที่สำนักงาน กสทช.
นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้มีระเบียบวาระเข้าสู่ที่ประชุม กสทช. จำนวนทั้งสิ้น 55 วาระ ผ่านการพิจารณาทั้งสิ้น 29 วาระ โดยมีระเบียบวาระที่น่าสนใจ ดังนี้
การจัดสรรคลื่นความถี่
วาระที่ 4.1 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ โดย ใช้ดาวเทียม NARITCUBE-1 และดาวเทียม TSC-1 และขออนุญาตเปลี่ยนแปลงขอบเขตการอนุญาตของ คลื่นความถี่ที่จัดสรรไว้เดิม โดยใช้ดาวเทียม TSC-P ในการดำเนินโครงการการพัฒนาโครงการดาวเทียมภาคีความร่วมมืออวกาศไทย (Thai Space Consortium : TSC) และโครงการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ ที่ประชุม กสทช. อนุมัติการจัดสรรคลื่นความถี่ให้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ใช้คลื่นความถี่ย่าน UHF ในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) และในกิจการปฏิบัติการอวกาศ (อวกาศสู่โลก) สำหรับข่ายงานดาวเทียม NARITCUBE-1 และอนุมัติการเปลี่ยนแปลงขอบเขตการอนุญาตของคลื่นความถี่ที่จัดสรรไว้เดิม โดยใช้คลื่นความถี่ย่าน VHF ในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) คลื่นความถี่ย่าน UHF และคลื่นความถี่ย่าน X ในกิจการสำรวจพิภพผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) สำหรับข่ายงานดาวเทียม TSC-P
วาระที่ 6.2 การขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ของกองทัพบก กสทช. อนุมัติการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินสำหรับการใช้งาน เพื่อความมั่นคงของรัฐให้กองทัพบก ใช้คลื่นความถี่สำหรับการบินโดรน ในภารกิจฝึกซ้อมและช่วยเหลือประชาชน เพื่อภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนในพื้นที่ของกองบัญชาการกองกำลังสุรนารี ในราชการของกองทัพบก โดยมีเงื่อนไขตามที่สำนักงาน กสทช. กำหนด คือ อุปกรณ์
ที่ใช้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ไม่รบกวนการใช้งานคลื่นความถี่ของประชาชน รัศมีการบินไม่เกิน 6 กิโลเมตร
ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า ใช้เฉพาะภารกิจของข้าราชการ เพื่อความมั่นคงของรัฐ
วาระที่ 6.3 การไฟฟ้านครหลวง ขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อใช้สำหรับระบบสื่อสารโครงข่ายสำหรับการควบคุมระบบไฟฟ้า กสทช. อนุมัติการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน UHF ในกิจการประจำที่ (Fixed Service) ให้การไฟฟ้านครหลวง โดยใช้เทคโนโลยี NB-LTE (TDD) โดยการจัดสรรคลื่นความถี่ดังกล่าว เป็นไปตามตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ และอนุญาตให้การไฟฟ้านครหลวง ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ใช้งานของคลื่นความถี่ที่จัดสรรไว้เดิม ย่าน UHF ในกิจการประจำที่ (Fixed Service) เป็นเทคโนโลยี NB-LTE (TDD) ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ ได้จนถึงปี พ.ศ. 2573 ภายใต้เงื่อนไขการตรวจสอบทางเทคนิคและมาตรฐานความปลอดภัยตามประกาศ กสทช.
การออกร่างประกาศ กสทช.ฯ
วาระที่ 5.4 ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น (ฉบับที่ 3) และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และการมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติในการกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ 2) ที่ประชุม กสทช.เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น (ฉบับที่ 3) เพื่อให้สำนักงาน กสทช. นำร่างประกาศไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และเห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และการมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติในการกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ 2) เพื่อให้ กสทช. มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ จัดอบรมและสอบ รวมทั้งพิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับการดำเนินการจัดสอบ
จัดอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นในคราวเดียวกัน
วาระที่ 4.2 ร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทไมโครโฟนไร้สาย เครื่องวิทยุคมนาคมระบบดิจิทัล ซึ่งใช้เทคโนโลยี Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) และมาตรฐานทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ฉบับ ที่ประชุม กสทช. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่ได้รับการปรับปรุงภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็น ทั้ง 3 ฉบับ คือ (1) ร่าง ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทไมโครโฟนไร้สาย (2) ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมที่อนุญาตให้มีการใช้งานเป็นการทั่วไป และ (3) ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมระบบดิจิทัล ซึ่งใช้เทคโนโลยี Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT)
การขอเปลี่ยนแปลงช่องรายการ
วาระที่ 4.5 การขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายการ เจเคเอ็น 18 (JKN18) ของบริษัท เจเคเอ็น เบสท์ ไลฟ์ จำกัด ที่ประชุม กสทช. มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการ เจเคเอ็น 18 (JKN 18) เป็นชื่อช่องรายการ 18 ตามที่บริษัท เจเคเอ็น เบสท์ ไลฟ์ จำกัด ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ แจ้งขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการ เพื่อให้สอดคล้องกับหมายเลขช่องที่ประมูลได้และให้ผู้ชมจดจำง่าย โดยมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้รับใบอนุญาตทราบต่อไป
การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 4 หลัก
วาระที่ 5.7 วาระที่ 5.8 วาระที่ 5.9 และ วาระที่ 5.10 โดยที่ประชุม กสทช. ได้พิจารณาการขอใช้งานเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 4 หลัก และอนุมัติการใช้เลขหมาย 4 หลัก ดังนี้
วาระที่ 5.7 อนุมัติให้กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ใช้งานเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 4 หลัก หมายเลข 1478 ต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 3 ปีนับถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาการอนุญาตให้ใช้งานวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 รวมทั้งลดหย่อนค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 4 หลัก
วาระที่ 5.8 อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 4 หลัก หมายเลข 1536 ให้แก่บริษัท ซมโปะ ประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ โดยจะต้องปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม และที่แก้ไขเพิ่มเติม อย่างเคร่งครัด
วาระที่ 5.9 อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 4 หลัก หมายเลข 1537 ให้แก่ บริษัท ฮิวแมนซอฟท์ จำกัด เพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ โดยจะต้องปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม และที่แก้ไขเพิ่มเติม อย่างเคร่งครัด
วาระที่ 5.10 อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 4 หลัก หมายเลข 1538 ให้แก่ บริษัท หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และอนุญาตให้บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด บริษัท ดาโอ รีท แมเนจเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดาโอ เลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ใช้งานเลขหมายดังกล่าวร่วมกับบริษัท หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) โดยมีเงื่อนไขการใช้งานเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 4 หลักร่วมกันว่าหากบริษัทที่ขอใช้งานเลขหมายดังกล่าวร่วมกัน ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันทางนิติบุคคลแล้ว หรือบริษัท หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) ยุติการใช้งานเลขหมายดังกล่าว บริษัทที่ขอใช้งานเลขหมายดังกล่าวร่วมกันจะไม่สามารถใช้งานเลขหมายดังกล่าวได้