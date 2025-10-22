เศรษฐกิจ

สสว.ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย ลงนาม เสริมแกร่งศักยภาพคู่ค้า SME ด้วยแนวทางความยั่งยืน

สสว. ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย ลงนามเสริมแกร่งศักยภาพคู่ค้า SME ด้วยแนวทางความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เมื่อวันที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดย ดร.ปณิตา ชินวัตร รองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการ สสว. ได้ร่วมลงนามความเข้าใจแนวทางความร่วมมือการส่งเสริมศักยภาพคู่ค้า SME ด้วยแนวทางความยั่งยืน ร่วมกับ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ CPF จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa ณ ห้อง Boardroom ชั้น 30 ตึก ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 สีลม กรุงเทพฯ

ดร.ปณิตา ชินวัตร รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ สสว. กล่าวว่า การลงนามความเข้าใจแนวทางความร่วมมือการส่งเสริมศักยภาพคู่ค้า SME ด้วยแนวทางความยั่งยืนในครั้งนี้ ถือเป็นการผนึกกำลังร่วมกันครั้งสำคัญ ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของ SME ผ่านการส่งเสริมศักยภาพด้วยแนวทาง ESG การกำหนดให้ SME ได้รับการรับรอง Carbon Footprint for Organization และสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการพัฒนาโครงการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมตามแนวทางความยั่งยืน

โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจะได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วย Lean Six Sigma รวมถึงการลดต้นทุน การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ IoT ในธุรกิจจริง พร้อมได้รับการสนับสนุนคู่ค้า SME ขึ้นทะเบียนคาร์บอนกับ อบก.ผ่านโปรแกรม “เวคิน” จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

ADVERTISMENT

“สสว. มุ่งมั่นในการเตรียมความพร้อมเพื่อเสริมสร้างให้ SME มีขีดความสามารถในการพัฒนาเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลก มีการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน มุ่งลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน สอดคล้องกับเป้าหมายของไทย “Net Zero 2050 ”ดร.ปณิตา กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง