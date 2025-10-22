สสว.ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย ลงนาม เสริมแกร่งศักยภาพคู่ค้า SME ด้วยแนวทางความยั่งยืน

สสว. ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย ลงนามเสริมแกร่งศักยภาพคู่ค้า SME ด้วยแนวทางความยั่งยืน
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดย ดร.ปณิตา ชินวัตร รองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการ สสว. ได้ร่วมลงนามความเข้าใจแนวทางความร่วมมือการส่งเสริมศักยภาพคู่ค้า SME ด้วยแนวทางความยั่งยืน ร่วมกับ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ CPF จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa ณ ห้อง Boardroom ชั้น 30 ตึก ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 สีลม กรุงเทพฯ
ดร.ปณิตา ชินวัตร รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ สสว. กล่าวว่า การลงนามความเข้าใจแนวทางความร่วมมือการส่งเสริมศักยภาพคู่ค้า SME ด้วยแนวทางความยั่งยืนในครั้งนี้ ถือเป็นการผนึกกำลังร่วมกันครั้งสำคัญ ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของ SME ผ่านการส่งเสริมศักยภาพด้วยแนวทาง ESG การกำหนดให้ SME ได้รับการรับรอง Carbon Footprint for Organization และสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการพัฒนาโครงการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมตามแนวทางความยั่งยืน
โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจะได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วย Lean Six Sigma รวมถึงการลดต้นทุน การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ IoT ในธุรกิจจริง พร้อมได้รับการสนับสนุนคู่ค้า SME ขึ้นทะเบียนคาร์บอนกับ อบก.ผ่านโปรแกรม “เวคิน” จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
“สสว. มุ่งมั่นในการเตรียมความพร้อมเพื่อเสริมสร้างให้ SME มีขีดความสามารถในการพัฒนาเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลก มีการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน มุ่งลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน สอดคล้องกับเป้าหมายของไทย “Net Zero 2050 ”ดร.ปณิตา กล่าว
