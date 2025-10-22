เศรษฐกิจ

เช็กที่นี่! วิธีเติมเงิน G Wallet บนแอพ์เป๋าตัง ใช้สิทธิ ‘คนละครึ่งพลัส’ ครบทุกขั้นตอน

เช็กที่นี่! วิธีเติมเงิน G Wallet บนแอพ์เป๋าตัง ใช้สิทธิ ‘คนละครึ่งพลัส’ ครบทุกขั้นตอน

หลังจากลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ผ่านแอปฯ เป๋าตัง และได้รับสิทธิเรียบร้อยแล้ว ก่อนใช้สิทธิคนละครึ่งพลัส ประชาชนผู้ได้รับสิทธิจะต้องทำการเติมเงินเข้า G Wallet ในแอพพ์ เป๋าตัง เพื่อใช้จ่ายเงินร่วมกับรัฐบาล โดยสามารถเริ่มซื้อสินค้า และบริการกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง 2568 ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. 68 เป็นต้นไป

ช่องทางการเติมเงินเข้า G Wallet

สามารถทำรายการได้ 4 ช่องทางดังต่อไปนี้

1. การเติมเงินด้วย G Wallet ID ผ่าน Mobile Banking ธนาคารต่างๆ เมนูเติมเงิน/โอนเงิน e-Wallet พร้อมเพย์ และระบุ G Wallet ID 15 หลัก

  • การเติมเงินด้วย G Wallet ID ผ่าน Mobile Banking ธนาคารต่างๆ
  • คัดลอกรหัส G Wallet ID 15 หลัก บนแอพพลิเคชัน เป๋าตัง
  • จากนั้นกดเข้าแอปฯ ธนาคาร เลือกเมนูเติมเงิน หรือ เติมเงินพร้อมเพย์, E-Wallet
  • วางเลข G Wallet ID 15 หลักที่คัดลอกมา
  • เลือกจำนวนเงินที่ต้องการเติม จากนั้นกดยืนยัน

2. การเติมเงิน G Wallet ผ่าน บัญชีธนาคารกรุงไทยที่ผูกอยู่บน เป๋าตังง่ายๆ แค่มีบัญชีกรุงไทย และผูกบนเป๋าตัง

2.1 เติมเงินผ่าน Banner Paotang Pay

ADVERTISMENT
  • เข้าสู่แอพพลิเคชัน เป๋าตัง จากนั้นเลือกเมนูเติมเงิน G Wallet
  • เติมเงินผ่าน Banner Paotang Pay
  • ระบุจำนวนเงิน
  • ยืนยันจำนวนเงิน
  • จากนั้นระบุ PIN
  • ทำรายการสำเร็จ และบันทึกสลิปโดยอัตโนมัติ

2.2 เติมเงินผ่าน Banner Krungthai NEXT

  • เข้าสู่แอพพลิเคชัน เป๋าตัง จากนั้นเลือกเมนูเติมเงิน G Wallet
  • เติมเงินผ่าน Banner Krungthai NEXT
  • เข้าสู่ Krungthai NEXT
  • ระบุรหัส PIN Krungthai NEXT
  • ระบุ จำนวนเงิน (ระบบระบุเลขที่ G Wallet ให้อัตโนมัติ)
  • ตรวจสอบรายการแล้วจึงกดยืนยัน
  • ทำรายการสำเร็จ บันทึกสลิปอัตโนมัติ

2.3 เติมเงินผ่าน โลโก้บัญชีกรุงไทย

  • เข้าสู่แอพพลิเคชัน เป๋าตัง จากนั้นเลือกเมนูเติมเงิน G Wallet
  • เลือกเติมเงินผ่าน Banner บัญชีกรุงไทย
  • ระบุจำนวนเงิน
  • ตรวจสอบรายการแล้วจึงกดยืนยัน
  • ระบุ PIN เป๋าตัง
  • ทำรายการสำเร็จ และบันทึกสลิป โดยอัตโนมัติ

2.4 เติมเงินผ่านโลโก้กรุงไทย (หรือธนาคารอื่นๆ)

  • เข้าสู่แอพพลิเคชัน เป๋าตัง จากนั้นเลือกเมนูเติมเงิน G Wallet
  • เดิมเงิน Krungthai Next ผ่านโลโก้กรุงไทย
  • เลือก แอพพ์ Krugthai NEXT
  • เลือก คัดลอก และ กดปุ่มเปิดแอปฯ
  • เลือกเมนู เติมเงิน
  • เลือก เติมเงิน G Wallet
  • กดค้างเพื่อวาง หมายเลข G Wallet 15 หลัก และระบุ จำนวนเงิน
  • ตรวจสอบรายการแล้วจึงกดยืนยัน
  • ระบุ PIN NEXT
  • ทำรายการสำเร็จและบันทึกสลิป โดยอัตโนมัติ

3.การเติมเงินด้วย QR Code ผ่าน Mobile Banking ธนาคารต่างๆ สแกน QR พร้อมเพย์ จากเป๋าตัง G Wallet

  • เข้าสู่แอพพลิเคชัน เป๋าตัง จากนั้นเลือกเมนูเติมเงิน G Wallet
  • เลือก กรุงไทย
  • กดเลือก QR Code สแกน QR เพื่อเติมเงินทันที หรือ กด บันทึกเพื่อทำการเติมเงินในภายหลัง
  • เปิด Mobile Banking ของธนาคารใดก็ได้ แล้วเลือกเมนู “สแกน”
  • กดปุ่ม เปิดอัลบั้มรูปเพื่อเลือก รูป QR Code ที่เก็บไว้
  • เลือกจำนวนเงินที่ต้องการเติม และกดยืนยัน

4.ตู้ ATM ธนาคารชั้นนำ ด้วยเมนูเติมเงิน/โอนเงิน e-Wallet พร้อมเพย์ และระบุ G Wallet ID 15 หลัก

  • ไปที่ตู้ ATM ธนาคาร
  • จากนั้นเสียบบัตร ATM และกรอกรหัสบัตร (ใช้บัตรเอทีเอ็ม,บัตรเดบิตของธนาคารกรุงไทยเท่านั้น)
  • เลือกเมนูเติมเงิน,เติมเงินพร้อมเพย์
  • เลือกประเภทบัญชีในบัตรในที่นี้คือบัตร ATM ผูกกับบัญชีออมทรัพย์
  • กรอกรหัส G Wallet ID 15 หลัก
  • ระบุจำนวนเงิน จากนั้นตรวจสอบ และยืนยันโดยกดที่ปุ่มตกลง
  • รอระบบดำเนินการสักครู่ จากนั้นกดยืนยันอีกครั้ง
  • หยิบบัตรออกจากตู้

วิธีการสมัคร G Wallet

สำหรับประชาชนที่ไม่เคยสมัครใช้ G Wallet

  • เข้าหน้าหลักแอพพ์ เป๋าตัง กดสมัครใช้บริการเพื่อเข้าการ์ด G Wallet และเริ่มสมัครใช้บริการ
  • กดเข้าใช้งาน G Wallet เพื่อเริ่มสมัครใช้บริการ
  • กด และ ตกลงต้องรับทราบรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
  • กรอกรหัสหลังบัตรประชาชนให้พิมพ์เรียงต่อกันได้เลย ไม่ต้องพิมพ์ขีด (-)
  • กรอกข้อมูล Email
  • กรอกข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน ข้อมูลที่อยู่บัตรประชาชน (ไม่สามารถแก้ไขได้)
  • กรอกข้อมูลการทำงาน
  • ตอบคำถามสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
  • กดยินยอม และ ยืนยัน หากเลือกไม่ยินยอมจะไม่สามารถดำเนินสมัครต่อได้
  • เตรียมสแกนใบหน้า กดสแกนหน้า
  • ยืนยันข้อมูล กดยืนยันข้อมูลให้ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ก่อนทำการยืนยันการสมัคร
  • กดตรวจสอบสถานะล่าสุด หลังการสมัครอาจจะต้องรอผลการสมัครตรวจสอบสักครู่ จากนั้น
  • สมัคร G Wallet สำเร็จให้กดที่หน้าหลัก เพื่อเข้าใช้งาน G Wallet
  • หน้าจอจะแสดงแถบ ใช้สิทธิโครงการภาครัฐ

สำหรับประชาชนที่เคยสมัครใช้ G Wallet

  • เข้าหน้าหลักแอพพ์ เป๋าตัง กดสมัครใช้บริการเพื่อเข้าการ์ด G Wallet และเริ่มสมัครใช้บริการ
  • กดเข้าใช้งาน G-Wallet เพื่อเริ่มสมัครใช้บริการ กด และ ตกลง กรณีลูกค้าไม่ได้เข้าใช้งาน G Wallet เป็น
  • เวลานาน โดยข้อตกลงและเงื่อนไขมีการ Update Version ใหม่ ดังนั้นจะต้องรับทราบรายละเอียดข้อ
  • ตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการใหม่อีกครั้ง
  • กดยินยอม และ ยืนยัน หากเลือกไม่ยินยอมจะไม่สามารถดำเนินสมัครต่อได้
  • กดสแกนหน้า รายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมสแกนใบหน้า
  • สแกนใบหน้า
  • จากนั้นกดยืนยันข้อมูล ให้ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ก่อนทำการยืนยันการสมัคร
  • กดตรวจสอบสถานะล่าสุด หลังการสมัครอาจจะต้องรอผล การสมัครตรวจสอบสักครู่ จากนั้นสมัคร G
  • Wallet สำเร็จ จะมีแถบแจ้งเดือนด้านบนแสดงว่าสามารถเข้าใช้ G Wallet ได้แล้ว ให้กดที่หน้าหลัก เพื่อ
  • เข้าใช้งาน G Wallet
  • หน้าจอจะแสดงแถบ ใช้สิทธิโครงการภาครัฐ