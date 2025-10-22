เหลือ1สิทธิ! คนละครึ่งพลัส พร้อมเปิดให้ปชช.ลงทะเบียน ในวันพรุ่งนี้ 6 โมงเช้า
หลังจากรัฐบาลเปิดให้ประชาชนที่สนใจ ลงทะเบียนโครงการ คนละครึ่งพลัส ผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ตั้งแต่วันที่ 20-26 ตุลาคม 2568 เวลา 06.00-22.00 น. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยมีจำนวนสิทธิโดยประมาณ 20 ล้านสิทธิ หรือจนกว่าจะครบวงเงินสิทธิในวงเงินไม่เกิน 44,000 ล้านบาท ผู้ที่ได้รับสิทธิเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2568 เวลา 06.00-23.00 น.
และในวันที่ 20 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันแรกของการลงทะเบียน เว็บไซต์ https://www.คนละครึ่งพลัส.com อัพเดตข้อมูลในระบบ ณ เวลา 16.00 น.ว่า มีผู้ลงทะเบียนครบตามวงเงินสิทธิ แล้ว
อย่างไรก็ดี เวลา 06.00 น. วันที่ 21 ตุลาคม พบว่า ตั้งแต่เวลา 06.00 น.เป็นต้นมา มีจำนวนสิทธิคงเหลือโครงการ คนละครึ่งพลัส มากกว่า 490,000 สิทธิ ก่อนจะทยอยครบจนเหลือ 0 สิทธิ ในเวลาราว 07.24 น.
จากการตรวจสอบพบว่า คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์ อีกทั้งวงเงินงบประมาณหรือจำนวนสิทธิคงเหลือจะนำวงเงินสิทธิคงเหลือ มาเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ เป็นเหตุทำพบสิทธิคงเหลือในวันถัดไป
ล่าสุดเมื่อเวลา 23.37 น. วันที่ 22 ตุลาคม จากการตรวจสอบหน้าเว็บไซต์ https://www.คนละครึ่งพลัส.com
จำนวนสิทธิคงเหลือ 1 สิทธิ
พร้อมให้ประชาชนลงทะเบียน 06.00 – 22.00 น. ของทุกวัน