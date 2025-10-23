เปิดเหตุผล ทำไมคนไทยฮิตใช้ ‘ครีมซอง’ ดันตลาดโตแรง คาดปีหน้ามูลค่าพุ่ง 1.27 หมื่นล้าน

เปิดเหตุผล ทำไมคนไทยฮิตใช้ ‘ครีมซอง’ ดันตลาดโตแรง คาดปีหน้ามูลค่าพุ่ง 12,700 ล้าน
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ปี 2569 ตลาดครีมซองของไทย จะมีมูลค่าราว 12,700 ล้านบาท หรือโตราว 4.0% โดยมีปัจจัยหนุนจากราคาที่ย่อมเยา เข้าถึงง่าย ตอบโจทย์ลูกค้างบจำกัด สามารถหาซื้อได้ง่าย มีขายตามร้านสะดวกซื้อ พกพาสะดวก เหมาะกับคนชอบเดินทาง ต้องการใช้ด่วน รวมถึงตอบโจทย์ลูกค้าที่อยากทดลองใช้ จึงช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่
พบว่า ผู้ผลิตแบรนด์ไทย ครองส่วนแบ่งกว่า 82% ของมูลค่าตลาดครีมซอง ขณะที่ 18% เป็นสินค้านำเข้า ในส่วนของช่องทางการขาย ร้านสะดวกซื้อยังเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุด 90% และอีก 10% คือช่องทางอื่นๆ เช่น Specialty Store และซูเปอร์มาร์เก็ต
เทรนด์ตลาดครีมซองที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรง ได้แก่
- การคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง เช่น สารสกัดธรรมชาติเกรดพรีเมียม เน้นปลอดภัย ได้ผลลัพธ์ดี
- การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายง่าย หรือรีไซเคิลได้
- เจาะกลุ่มลูกค้าศักยภาพใหม่ๆ เช่น กลุ่มผู้ชาย, กลุ่มผิวแพ้ง่าย, กลุ่ม Gen Z และกลุ่มผู้สูงอายุ
ADVERTISMENT