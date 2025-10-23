เกาะกระแส ‘คนละครึ่ง’ แบรนด์สุกี้อัดโปร ตี๋น้อยลด 50% ทุกสาขา ‘ลัคกี้-โบนัส’ จัด 1 แถม 1

สุกี้แบรนด์ดังอัดโปรแรง ตี๋น้อยลด 50% ทุกสาขาทั่วไทย ลัคกี้-โบนัส จัด 1 แถม 1 ฉลองเปิดสาขาใหม่
มาตรการ คนละครึ่งพลัส ที่รัฐบาลอนุทิน จัดให้คนละ 2,000-2,400 บาท โดยภาครัฐจ่าย 50% สูงสุดไม่เกิน 200 บาท/คน/วัน เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคมถึง 31 ธันวาคม 2568
โดยสามารถใช้จ่ายครอบคลุมร้านอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป บริการนวด สปา ทำเล็บ ทำผม และบริการขนส่งสาธารณะ โดยไม่รวมถึงสินค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ บัตรกำนัล บัตรเงินสดและบริการรูปแบบอื่นๆ ที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้า
หลายคนอาจจะสงสัยว่า ร้านสุกี้-ชาบู แบรนด์ดังต่างๆ เข้าร่วมโครงการหรือไม่?
ล่าสุด สุกี้ตี๋น้อย ไขข้อสงสัยผ่านเพจแล้ว สุกี้ตี๋น้อย หมดสิทธิ์รับคนละครึ่งพลัส จดทะเบียนบริษัท จำกัด ยอดขายเกิน 1.8 ล้านต่อปี พร้อมกับ จัดโปรลด 50% ทุกสาขาทั่วประเทศ เฉพาะวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 23.00-05.00 น. บุฟเฟต์ 110 + รีฟิล 39 + Vat 7% รวมเพียง 159.- Net โดยไม่ต้องลงทะเบียน ทุกคนสามารถใช้สิทธิได้ในทุกสาขา นอกจากนี้ใครที่มา 4 คน จะได้รับเป็ดย่างไซซ์ L ฟรี 1 จาน ถึงวันที่ 31 ตุลาคมนี้
ถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่ได้ใจสายสุกี้-ชาบูไม่น้อย!
ขณะที่ Lucky Suki จัดโปร 1 แถม 1 เปิดสาขาใหม่ ลัคกี้สุกี้ และลัคกี้บาร์บีคิว สาขาโลตัสบ่อวิน จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการวันแรก 24 ตุลาคม 2568
แบ่งเป็น 2 รอบ รอบที่ 1 โปรโมชั่น 1 แถม 1 จำนวน 44 คู่ แจกบัตรคิวเวลา 10.30 น. รอบที่ 2 โปรโมชั่นลด 50% ตั้งแต่เวลา 21.00-02.00 น. ตั้งแตที่ 24-25 ตุลาคม 2568 นี้ เฉพาะราคาบุฟเฟต์ราคา 219 บาท โปรโมชั่นนี้ไม่รวมของว่าง เครื่องดื่มรีฟิล 39 บาท และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แจกบัตรคิวตรงเวลา 10.30 น. จำนวน 44 คู่
นอกจากนี้ยังมี โปรโมชั่นลด 50% ราคาบุฟเฟต์ 109.5 บาท ทุกคน ทุกคิว ทั้งโต๊ะ (ปกติบุฟเฟต์ราคา 219 บาท) โปรโมชั่นนี้ไม่รวมของว่าง เครื่องดื่มรีฟิล 39 บาท และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% มีเฉพาะวันที่ 24-25 ตุลาคม 2568 นี้ที่สาขาโลตัสบ่อวินเท่านั้น เวลา 21.00-02.00 น. (ครัวปิด 01.00 น.)
ด้าน สุกี้น้องใหม่ โบนัส สุกี้ ได้จัดโปร 1 ฟรี 1 สำหรับ 2 สาขาเปิดใหม่ ได้แก่ ในวันที่ 24 ตุลาคม 2568 สาขาเสริมไทยคอมเพล็กซ์ จังหวัดมหาสารคาม รับโปร 1 ฟรี 1 วันที่ 24 ตุลาคม-26 ตุลาคม 2568 วันละ 2 รอบ จำกัดสิทธิ 100 ท่านแรกต่อวัน รอบที่ 1 : 11.00 น. (จำนวน 50 สิทธิ) รอบที่ 2 : 20.00 น. (จำนวน 50 สิทธิ์)
และวันที่ 31 ตุลาคม 2568 สาขาศรีสกล มอลล์ รับโปร 1 ฟรี 1 วันที่ 31 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2568 วันละ 2 รอบ จำกัดสิทธิ 100 ท่านแรกต่อวัน รอบที่ 1 : 11.00 น. (จำนวน 50 สิทธิ) รอบที่ 2 : 20.00 น. (จำนวน 50 สิทธิ)