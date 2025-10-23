กมธ.จี้ รมว.อุตสาหกรรม ทำงานเชิงรุก ปราบผู้ประกอบการข้ามชาติ ผลิตสินค้าไร้มาตรฐาน

กมธ.อุตสาหกรรม จี้ “รมว.อุตสาหกรรม” ทำงานเชิงรุกปราบปรามผู้ประกอบการข้ามชาติเหิมเกริมผลิตสินค้าไม่ได้รับอนุญาตและไม่ได้มาตรฐาน หวั่นไทยเป็นแหล่งรองรับสินค้าไม่มีมาตรฐาน
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2568 นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรครวมไทยสร้างชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการ (กมธ.) อุตสาหกรรม แถลงว่า ทางกมธ.ได้พิจารณากรณีที่ประชาชนร้องเรียนบริษัทข้ามชาติในจังหวัดนนทบุรี มีการผลิตปูนซีเมนต์โดยไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและไม่ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องจากกรณีตึก สตง.ถล่ม
วันนี้ทางกมธ.ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุม อาทิ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ,กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี เพื่อดำเนินคดีกับผู้ประกอบการรายดังกล่าว ในทุกข้อหา ไม่ว่าจะเป็นการประกอบกิจการโรงงานที่ไม่ได้รับใบอนุญาต การใช้ตรา มอก.โดยไม่ได้รับอนุญาต และการหลอกลวงผู้บริโภค
”สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทางกมธ.อุตสาหกรรมขอเรียกร้องไปยังรัฐบาล โดยเฉพาะนายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่ได้ลงมาดู ลงมาทำงานเชิงรุกในการปราบปรามผู้ประกอบการที่มาจากต่างประเทศ เพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการเหล่านี้เหิมเกริมในการทำผิดกฎหมาย ไม่เช่นนั้นประเทศไทยเราจะเป็นแหล่งผลิตและรองรับสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อพี่น้องประชาชน“ นายอัครเดช กล่าว
นายอัครเดช กล่าวต่ออีกว่า ซึ่งที่ผ่านมา มีการดำเนินคดีกับสินค้าที่ไม่ได้รับมาตรฐายหลายคดี แต่ก็ไม่มีความคืบหน้า ไม่ว่าจะเป็นคดีถังดับเพลิงรถ EV หรือกรณีล่าสุดเรื่องไดร์เป่าผมไม่ได้มาตรฐานจนทำให้มีผู้เสียชีวิต ดังนั้นจึงต้องฝากไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ลงมาเร่งรัดเรื่องคดีเหล่านี้ด้วย โดยให้เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ สมอ. ได้ลงมาปราบปราม และให้อุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศได้ลงมาตรวจสอบด้วยว่าโรงงานไหนที่ไม่ได้รับอนุญาตแต่ก็มีการผลิตสินค้า เพราะเป็นไปไม่ได้ที่โรงงานจะผลิตสินค้าผิดกฎหมายวางจำหน่วยโดยที่เจ้าหน้าที่ไม่ทราบ