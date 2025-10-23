พณ.เตือนภัยพฤติกรรม ซื้อ-ขายหัวบริษัท ชี้ทั้งผู้ซื้อ-ผู้ขาย มีโทษผิดกฎหมาย
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า(DBD) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามที่สื่อสังคมออนไลน์ ได้มีการประกาศ ‘ซื้อ-ขายหัวบริษัท’ หรือ ‘บริษัทเปล่า’ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลการจดทะเบียนนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด ขอชี้แจงว่า การซื้อ-ขายบริษัทในลักษณะดังกล่าว เป็นการกระทำที่มีความเสี่ยงที่จะมีการนำบริษัทดังกล่าวไปใช้ในการกระทำผิดกฎหมาย อันจะสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อทั้ง ‘ผู้ขาย’ และ ‘ผู้ซื้อ’ ดังนี้
ความเสี่ยงต่อ ‘ผู้ขาย’ แม้จะมีการตกลงซื้อ-ขายกันแล้ว แต่ตราบใดที่ยังไม่มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง ‘กรรมการ’ และ ‘ผู้ถือหุ้น’ อย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรรมการเดิมยังคงต้องรับผิดชอบในทุกการกระทำของบริษัท หากผู้ซื้อนำบริษัทที่ ‘สวมสิทธิ’ ไปใช้ผิดกฎหมาย เช่น นำไปฉ้อโกงประชาชน ใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน ออกใบกำกับภาษีปลอมเพื่อการทุจริตภาษี กรรมการเดิมอาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญา ในฐานะผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล แม้ว่าตนจะไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับการกระทำผิดนั้นเลยก็ตาม
ความเสี่ยงต่อ ‘ผู้ซื้อ’ หากการซื้อ-ขายบริษัทดังกล่าว มีลักษณะเป็นการถือหุ้นแทน (Nominee) เพื่อเอื้อประโยชน์ให้คนต่างด้าวสามารถประกอบธุรกิจในประเทศไทยโดยหลีกเลี่ยงบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ทั้งผู้ขาย (คนไทย) และผู้ซื้อ (คนต่างด้าว) อาจมีความผิดตามกฎหมายในฐานะผู้ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าว
นายพูนพงษ์ กล่าวว่า สำหรับผู้ที่ต้องการจัดตั้งบริษัท ปัจจุบันการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยสามารถดำเนินการผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลดิจิทัล (DBD Biz Regist) ซึ่งเป็นการการันตีได้ว่าบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทใหม่ที่ไม่มีภาระผูกพันใดๆ และสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกกิจการ หากไม่ประสงค์จะดำเนินกิจการต่อ ควรดำเนินการจดทะเบียนเลิกและเสร็จการชำระบัญชี ให้ถูกต้องตามกฎหมายและเพื่อไม่ให้มีการนำบริษัทไปใช้ในการกระทำผิดกฎหมายต่อไปได้
กรมฯ จึงขอให้ประชาชนและผู้ประกอบการใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบข้อมูลสถานะนิติบุคคลอย่างรอบคอบโดยสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (dbd.go.th) เข้าไปที่ ‘บริการออนไลน์’ เลือก ‘DBD DataWarehouse+’ หรือที่ datawarehouse.dbd.go.th หากพบเห็นการกระทำที่น่าสงสัย หรือการชักชวนให้ดำเนินการที่ส่อไปในทางทุจริต แจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน 1570