กอช. จับมือพันธมิตร ขยายช่องทางจำหน่ายหวยเกษียณ ที่ไหนบ้างเช็กได้เลย
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม นายเศรษฐจักร ลียากาศ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 ต.ค.ที่ผ่านมา กอช. ได้เปิดตัวความร่วมมือระหว่างกอช. กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อขยายช่องทางการจำหน่าย และชำระเงิน สลาก กอช. ยกระดับการออมของคนไทยเข้าสู่โลกดิจิทัล และจุดจำหน่าย ครอบคลุมทุกช่องทาง ประกอบด้วย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารทหารไทยธนชาต รวมถึงพันธมิตรจากภาคเอกชน และภาครัฐอื่นๆ เช่น DGA, ไปรษณีย์ไทย, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, บิ๊กซี, โลตัส, และตู้บุญเติม เพื่อให้เข้าถึงง่าย สะดวกสบาย และมีความทันสมัย
“ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ชี้ว่า คนไทยออมเงินเฉลี่ยเพียง 8-10% ของรายได้ ซึ่งจากคำแนะนำของธปท. ควรออม 20-25% นอกจากนี้ กว่า 88% ของประชากรไทยมีเงินฝากไม่ถึง 50,000 บาท ส่วนหนึ่งเพราะรายได้แทบทั้งหมดถูกใช้จ่ายไปกับค่าใช้จ่ายที่จำเป็น นี่คือปัญหาที่น่ากังวล และต้องการนวัตกรรมใหม่ๆ มาแก้ไขอย่างเร่งด่วน นอกจากนี้ คนไทยจำนวนมากชอบเสี่ยงโชค และมีความคุ้นเคยกับการซื้อสลาก ดังนั้น การผลักดันโครงการ สลาก กอช. ของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จึงเป็นทางเลือกสำคัญที่มุ่งหวังให้เป็น สะพานเชื่อมระหว่างการลุ้นรางวัลและการสร้างเงินออม เปลี่ยนมุมมองการออมไม่ใช่ภาระ แต่คือการลงทุนเพื่ออนาคต ภายใต้แนวคิด ศุกร์ได้ลุ้น – สุขได้ออม โดยเงินทุกบาทที่ซื้อสลาก จะถูกเก็บเป็นเงินออมทั้งหมด”
นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการ กอช. กล่าวว่า ถือเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งของ กอช. ในการขับเคลื่อนภารกิจเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงทางการเงินให้แก่ประชาชนทุกคน นอกเหนือจาก การออมภาคสมัครใจ กับ กอช. รัฐจัดให้กับแรงงานนอกระบบ ซึ่งไม่มีสวัสดิการอื่นใดรองรับให้มีบำเหน็จบำนาญในยามเกษียณ โดยประชาชนชาวไทยที่อายุ 15-60 ปี ประกอบอาชีพอิสระ สามารถออมเงินได้เริ่มต้นเพียง 50 บาทต่อครั้ง สูงสุด 30,000 บาทต่อปี รับเงินสมทบเพิ่มจากภาครัฐในเดือนถัดไป สูงสุด 100% ตามช่วงอายุ ไม่เกิน 1,800 บาทต่อปี
ในปัจจุบัน ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเต็มรูปแบบ กอช. ตระหนักดีว่า การออมถือเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงในชีวิต โดยเฉพาะในช่วงวัยเกษียณ เมื่อรายได้ลดลง แต่รายจ่ายก็ยังคงอยู่ กอช. จึงเร่งผลักดันนโยบาย เพื่อเป็นการเติมเต็มด้านการออมของคนไทย และสร้างแรงจูงให้เริ่มต้นออมอย่างต่อเนื่อง จึงได้พัฒนานวัตกรรมการออมรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “สลาก กอช.” เพื่อให้คนไทยทุกกลุ่มอาชีพเข้าถึงโอกาสในการออมเงินได้ง่าย สนุก และน่าสนใจ
“สลาก กอช.” เป็นสลากขูดดิจิทัลที่ผสมผสานการออมเข้ากับการลุ้นรางวัล ภายใต้แนวคิด “ลุ้นโชคเงินไม่หาย เงินทุกบาทกลายเป็นเงินออม” เปิดโอกาสให้คนไทยทุกกลุ่ม อายุ 15 ปีขึ้นไป ได้ลุ้นรางวัลและออมเงิน ไปพร้อมกัน จำหน่ายใบละ 50 บาท ซื้อได้สูงสุด 3,000 บาท หรือ 60 ใบต่อเดือน ออกรางวัลทุกวันศุกร์ เวลา 17.00 น. รางวัลแบ่งเป็น รางวัลที่ 1 มูลค่า 1 ล้านบาท จำนวน 5 รางวัล และ รางวัลที่ 2 มูลค่า 1,000 บาท
จำนวน 10,000 รางวัล สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป สามารถซื้อได้โดยต้องออมไว้อย่างน้อย 5 ปี และสามารถ ซื้อได้ไม่จำกัดรอบ หากผู้ซื้อเสียชีวิต เงินออมทั้งหมดจะตกสู่ทายาทตามกฎหมายหรือบุคคลที่ผู้ซื้อระบุไว้
“สำหรับร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่ผ่านการเห็นชอบจากวุฒิสภา มาแล้วนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างนายกรัฐมนตรี นำขึ้นทูลเกล้าฯ ซึ่งกฎหมายจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 60 วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในระหว่างนี้ กอช. ได้นำเสนอร่างกฎกระทรวง เกี่ยวกับรายละเอียดรูปแบบการออกรางวัลให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้พิจารณา เพื่อนำเข้าคณะรัฐมนตรีต่อไป หลังจากกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว ผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนและซื้อสลากผ่านแอป “กอช.” รวมถีงเครือข่ายพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการกับ กอช. การลงทะเบียนทำได้ง่าย เพียงใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และเลขหลังบัตรประชาชน สำหรับการรับเงินรางวัล ผู้ที่ถูกรางวัลจำเป็นต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับธนาคารที่ใช้บริการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการโอนเงินรางวัล” นางสาวจารุลักษณ์ กล่าว
โดยความร่วมมือในครั้งนี้ประกอบด้วย หน่วยงานพันธมิตรที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกมิติของ การให้บริการ ได้แก่
1.บริการช่องทางจำหน่าย และชำระเงิน สลาก กอช. ผ่านสถาบันการเงิน เพื่อให้ผู้ซื้อสลาก สามารถซื้อ และชำระเงินได้ง่าย สะดวกยิ่งขึ้น ประกอบด้วย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โดยธนาคารกสิกรไทยจะเป็นทั้งช่องทางขายสลาก กอช. บน K PLUS เริ่มตั้งแต่การลงทะเบียน การซื้อสลาก กอช. ตรวจผลรางวัล ตรวจสอบประวัติการซื้อสลาก ตรวจสอบเงินออมสะสม ครบจบในแอปพลิเคชันเดียว รวมทั้งเป็นช่องทางชำระเงินค่าซื้อสลาก กอช. ผ่านแอปพลิเคชัน กอช. ที่ผู้ซื้อสลากผ่านแอป กอช. สามารถเลือกชำระเงินได้สะดวกผ่าน K PLUS หรือชำระเงินด้วยการสแกน QR Code นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้ถูกสลาก กอช. ผ่านระบบพร้อมเพย์ ที่มีความปลอดภัยในระบบสากล พร้อมอำนวยความสะดวกในการดำเนินการหักภาษีและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้แก่กรมสรรพากร หรือ “E-WHT” ซึ่งช่วยลดขั้นตอนการนำส่งภาษีและสามารถตรวจสอบได้อีกด้วย
ธนาคารทหารไทยธนชาต (ทีทีบี) โดยนำช่องทางดิจิทัลแบงก์กิ้งผ่านแอปพลิเคชัน “ทีทีบี ทัช” มาใช้ในการเพิ่มการเข้าถึงลูกค้ารายย่อยจำนวนหลายล้านคนของธนาคาร ถือเป็นการนำเสนอทางเลือกใหม่ที่ผสานนวัตกรรมเข้ากับการออม เปลี่ยนจากพฤติกรรมการลุ้นโชค มาเป็นการลุ้นโชคที่มีเป้าหมายเพื่อการออมในระยะยาว เงินที่ใช้ซื้อ “สลาก กอช.” จะกลายเป็นเงินออมเพื่อใช้หลังเกษียณ ซึ่งถือเป็นการเดินหน้าพัฒนาและยกระดับบริการด้านการออมอย่างแท้จริง และสอดคล้องกับปรัชญา Make REAL Change ของทีทีบี ที่มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
2.บริการช่องทางการจำหน่ายสลาก กอช. ดิจิทัล ผ่านแอพพ์ “ทางรัฐ” ในการลงทะเบียน “สลาก กอช.”
3.สำหรับผู้ที่เข้าไม่ถึงระบบออนไลน์ ทาง กอช. เตรียมความพร้อมในการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย ที่พร้อมเปิดจุดจำหน่าย สลาก กอช. โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียน และซื้อ สลาก กอช. ได้ที่ ไปรษณีย์ไทย 1,250 สาขา เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำนวนกว่า 15,500 สาขา บิ๊กซี จำนวนกว่า 1,600 สาขา โลตัส ประมาณ 2,500 สาขา รวมถึงตู้บุญเติม จำนวนกว่า 100,000 ตู้ และตู้เต่าบิน 7,500 ตู้ ทั่วประเทศเคาน์เตอร์เซอร์วิส ณ ร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศ รวมถึงช่องทางออนไลน์ ทั้งผ่าน 7-Eleven Application และ Counter Service Application โดยเมื่อซื้อสลาก กอช. ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทั้งที่ร้าน 7-Eleven หรือช่องทางแอปพลิเคชัน ในทุกๆ รายการ จะได้รับคูปองส่วนลดสินค้าในร้าน 7-Eleven เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและลดค่าครองชีพให้กับประชาชน
ขณะที่โครงการ “สลาก กอช.” ที่ตู้บุญเติม และตู้เต่าบิน” สามารถดำเนินการได้ครบทุกขั้นตอน ตั้งแต่เปิดบัญชี ซื้อสลาก และตรวจผลรางวัลได้แบบ Real-time ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านตู้บุญเติม 100,000 ตู้ และตู้ เต่าบิน 7,500 ตู้ ในทุกจังหวัด ทุกอำเภอ ทุกตำบลทั่วประเทศ โดยมีระบบยืนยันข้อมูลและ SMS แจ้งเตือน เพื่อให้ ทุกขั้นตอนมีความโปร่งใส ปลอดภัย และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างมั่นใจในทุกการใช้งาน