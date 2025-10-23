ททท.ปลื้ม ตลาดสแกนดิเนเวียสดใส Norse Atlantic Airways เปิดบินตรงเข้าไทย 5 เที่ยวบินรับไฮซีซั่น

ททท.ปลื้ม ตลาดสแกนดิเนเวียสดใส Norse Atlantic Airways ขยายเส้นทางบินตรงเข้าไทย 5 เที่ยวบินรับไฮซีซั่น
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม นางจิระวดี คุณทรัพย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป อเมริกา ตะวันออกกลาง และแอฟริกาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท.ได้จัดพิธีต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ NO191 เส้นทางสตอกโฮล์ม–กรุงเทพฯ ของ สายการบิน Norse Atlantic Airways ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินดังกล่าว เป็น 1 ใน 5 ของเที่ยวบินเปิดใหม่เส้นทางบินจากยุโรปสู่ประเทศไทยในช่วงเดือนตุลาคม–ธันวาคม 2568 ต่อเนื่องถึงปี 2569 ของ สายการบินสัญชาตินอร์เวย์ ความถี่สัปดาห์ละ 2 เที่ยวบินในระยะแรก และเพิ่มเป็น 4 เที่ยวต่อสัปดาห์ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2568 การขยายเที่ยวบินจากยุโรปครั้งนี้ ส่งสัญญาณบวกต่อการเติบโตของตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกล พร้อมสร้างทั้งโอกาสและความท้าทายในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต
นางจิระวดีกล่าวว่า สถานการณ์ท่องเที่ยวตลาดระยะไกล ยังคงเติบโตอย่างโดดเด่นในเกือบทุกภูมิภาคซึ่งเป็นผลจากการดำเนินกลยุทธ์ Airline Focus ของ ททท. และพันธมิตรสายการบินที่มุ่งเพิ่มจำนวนเที่ยวบินและจำนวนที่นั่งสายการบินเข้าสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องหลังวิกฤตโควิด-19 ประกอบกับเศรษฐกิจของยุโรปที่ฟื้นตัวดีขึ้น ทำให้ชาวยุโรปมีแนวโน้มเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ประจวบเหมาะกับช่วงปลายปีนี้ ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูท่องเที่ยว (High Season) จึงเป็นโอกาสสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพเข้าไทย
สำหรับตลาดยุโรปกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย ถือเป็นตลาดศักยภาพที่มีแนวโน้มเติบโตดี มีการขยายเที่ยวบินตรง Seasonal Flight สายการบินสัญชาตินอร์เวย์ Norse Atlantic Airways เพิ่มขึ้น 5 เส้นทาง ระหว่างยุโรปและประเทศไทยในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2568 ต่อเนื่องไปยังปี 2569 ได้แก่ เส้นทางสตอกโฮล์ม (ARN)-กรุงเทพฯ (BKK), เส้นทางลอนดอน เกตวิค (LGW)-กรุงเทพฯ (BKK), เส้นทางแมนเชสเตอร์ (MAN)-กรุงเทพฯ (BKK), เส้นทางสตอกโฮล์ม (ARN)-ภูเก็ต (HKT) และเส้นทางออสโล (OSL)-ภูเก็ต (HKT)
สำหรับเที่ยวบินแรก NO191 เส้นทางสตอกโฮล์ม (ARN) – กรุงเทพฯ (BKK) เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป สัปดาห์ละ 2 เที่ยวบินในระยะเริ่มต้น และเพิ่มเป็น 4 เที่ยวต่อสัปดาห์ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2568 โดยให้บริการด้วยเครื่องบิน โบอิ้ง 787-9 ดรีมไลเนอร์ ที่มีที่นั่งชั้นพรีเมียม 56 ที่นั่ง และชั้นประหยัด 282 ที่นั่ง เพื่อมอบประสบการณ์การเดินทางที่สะดวกสบายแก่ผู้โดยสารจากยุโรปสู่ประเทศไทยในช่วงฤดูท่องเที่ยวปลายปี
นางจระวดีกล่าวว่า ประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในภูมิภาคเอเชียสำหรับนักท่องเที่ยวชาวสวีเดน ปรากฏดังสถิติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-15 ตุลาคม 2568 มีนักท่องเที่ยวสวีเดนเดินทางเข้าไทยแล้ว 145,188 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.56 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผานมา โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยกว่า 65,000 บาทต่อทริป จำนวนวันพักเฉลี่ย 19.91 วัน สร้างรายได้รวมกว่า 14,600 ล้านบาท ส่วนใหญ่นิยมจัดทริปด้วยตนเอง เพื่อให้สามารถออกแบบประสบการณ์การเดินทางได้อย่างอิสระและตรงตามความต้องการ และในช่วงหลัง ความปลอดภัยได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งในการตัดสินใจเลือกจุดหมายปลายทาง รวมไปถึงแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ กำลังกลายเป็นเทรนด์ใหญ่ที่นักท่องเที่ยวกลุ่มสแกนดิเนเวียให้ความสนใจ ทั้งนี้ ประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม ซึ่งเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายในการพัฒนาให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต